Палиативные пациенты могут получить обезболивающие бесплатно: что известно и к кому обращаться

Украинцы могут получать лекарства бесплатно или с доплатой по программе Доступные лекарства. Теперь по этой программе паллиативные пациенты могут получить обезболивающие.

Кто может получить обезболивающие бесплатно

В Украине вступил в силу обновленный Реестр лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации. В реестр вошли 515 торговых названий препаратов и медизделий. Их стоимость частично или полностью возмещает НСЗУ.

— НСЗУ продолжает расширять программу реимбурсации. Добавились обезболивающие препараты для паллиативных пациентов. Благодаря простому алгоритму программы получить лекарства и медпрепараты по рецепту можно в любой из 13 568 аптек, которые являются участницами программы реимбурсации лекарственных средств по всей стране, — отметила председатель НСЗУ Наталья Гусак.

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В программу реимбурсации вошли шесть препаратов Морфина в таблетках — четыре бесплатных и два с доплатой. Получить их можно по электронному рецепту от врача.

Обезболивающие лекарственные средства для паллиативных пациентов необходимы людям с тяжелыми, часто неизлечимыми заболеваниями. Например, онкология в ІІІ-ІV стадии, ВИЧ-инфекция/СПИД, туберкулез в поздней стадии, сердечно-сосудистые, неврологические, атрофически-дегенеративные и другие прогрессирующие заболевания.

Как паллиативным пациентам получить обезболивающие

1. Обратиться к семейному или лечащему врачу.

Пациенты с онкологией должны обратиться к врачу первичной медицинской помощи. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническая боль и создаст электронный рецепт.

Пациенты с психическими расстройствами должны обратиться к врачу-психиатру. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническая боль и создаст электронный рецепт.

Другим паллиативным пациентам следует обратиться за направлением семейного врача к врачу-специалисту. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническая боль и назначит обезболивающие средства. Далее — обратиться к семейному врачу, который создаст электронный рецепт.

2. С электронным рецептом обратиться в аптеку, имеющую договор с НСЗУ.

3. Получить обезболивающие препараты бесплатно или с частичной доплатой в аптеке с договором с НСЗУ.

Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства и медпрепараты по программе реимбурсации, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77 или с помощью дашборда на сайте НСЗУ.

В Украине также бесплатные лекарства могут получить дети. Ранее мы рассказывали о списке болезней, лекарства против которых болезни дети могут получить бесплатно.

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