Здоров'я та краса

Паліативні пацієнти можуть отримати знеболювальні безплатно: що відомо та до кого звертатися

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Вересня 2023, 12:59
Безплатне знеболювальне для паліативних пацієнтів: хто може отримати
Фото: Pexels

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