Паліативні пацієнти можуть отримати знеболювальні безплатно: що відомо та до кого звертатися

Українці можуть отримувати ліки безплатно або з доплатою за програмою Доступні ліки. Відтепер за цією програмою паліативні пацієнти можуть отримати знеболювальні.
В Україні набув чинності оновлений Реєстр лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації. До реєстру увійшли 515 торгових назв препаратів і медвиробів. Їх вартість частково або повністю відшкодовує НСЗУ.
— НСЗУ продовжує розширювати програму реімбурсації. Додалися знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів. Завдяки простому алгоритму програми, отримати ліки і медпрепарати за рецептом можна в будь-якій із 13 568 аптек, які є учасницями програми реімбурсації лікарських засобів по всій країні, — зазначила голова НСЗУ Наталія Гусак.
До програми реімбурсації увійшли шість препаратів Морфіну в таблетках — чотири безоплатні та два з доплатою. Отримати їх можна за електронним рецептом від лікаря.
Знеболювальні лікарські засоби для паліативних пацієнтів необхідні людям з важкими, часто невиліковними захворюваннями. Наприклад, онкологія у ІІІ-ІV стадії, ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз у пізній стадії, серцево-судинні, неврологічні, атрофічно-дегенеративні та інші прогресуючі захворювання.
1. Звернутися до сімейного або лікаря, який проводить лікування.
2. З електронним рецептом звернутися до аптеки, яка має договір з НСЗУ.
3. Отримати знеболювальні препарати безоплатно або з частковою доплатою в аптеці з договором з НСЗУ.
Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки та медпрепарати за програмою реімбурсації, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77 або за допомогою дашборда на сайті НСЗУ.
В Україні також безплатні ліки можуть отримати діти. Раніше ми розповідали про список хвороб, ліки проти яких хвороб діти можуть отримати безплатно.
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