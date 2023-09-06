Паліативні пацієнти можуть отримати знеболювальні безплатно: що відомо та до кого звертатися

Українці можуть отримувати ліки безплатно або з доплатою за програмою Доступні ліки. Відтепер за цією програмою паліативні пацієнти можуть отримати знеболювальні.

Хто може отримати знеболювальні безплатно

В Україні набув чинності оновлений Реєстр лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації. До реєстру увійшли 515 торгових назв препаратів і медвиробів. Їх вартість частково або повністю відшкодовує НСЗУ.

— НСЗУ продовжує розширювати програму реімбурсації. Додалися знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів. Завдяки простому алгоритму програми, отримати ліки і медпрепарати за рецептом можна в будь-якій із 13 568 аптек, які є учасницями програми реімбурсації лікарських засобів по всій країні, — зазначила голова НСЗУ Наталія Гусак.

Зараз також дивляться

До програми реімбурсації увійшли шість препаратів Морфіну в таблетках — чотири безоплатні та два з доплатою. Отримати їх можна за електронним рецептом від лікаря.

Знеболювальні лікарські засоби для паліативних пацієнтів необхідні людям з важкими, часто невиліковними захворюваннями. Наприклад, онкологія у ІІІ-ІV стадії, ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз у пізній стадії, серцево-судинні, неврологічні, атрофічно-дегенеративні та інші прогресуючі захворювання.

Як паліативним пацієнтам отримати знеболювальні

1. Звернутися до сімейного або лікаря, який проводить лікування.

Пацієнти з онкологією мають звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.

Пацієнти із психічними розладами мають звернутися до лікаря-психіатра. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.

Іншим паліативним пацієнтам треба звернутися за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста. Лікар за наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і призначить знеболювальні засоби. Далі — звернутися до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт.

2. З електронним рецептом звернутися до аптеки, яка має договір з НСЗУ.

3. Отримати знеболювальні препарати безоплатно або з частковою доплатою в аптеці з договором з НСЗУ.

Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки та медпрепарати за програмою реімбурсації, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77 або за допомогою дашборда на сайті НСЗУ.

В Україні також безплатні ліки можуть отримати діти. Раніше ми розповідали про список хвороб, ліки проти яких хвороб діти можуть отримати безплатно.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.