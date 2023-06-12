Здоров'я та краса

Терапевт не всесильний: які лікарі можуть виписати е-рецепт за програмою Доступні ліки

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 12 Червня 2023, 12:00
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Фото: Pexels

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