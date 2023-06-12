Терапевт не всесильний: які лікарі можуть виписати е-рецепт за програмою Доступні ліки

Нещодавно в Україні посилили контроль за продажем ліків та медикаментів, багато з них тепер видають лише за електронним рецептом. І придбати їх без призначення лікаря неможливо. Проте виявилося, що терапевт не всесильний й не може виписати рецепт на усі препарати.
Це стосується програми Доступні ліки. Завдяки їй люди з хронічними захворюваннями можуть отримати ліки безоплатно. Оскільки перелік захворювань для цієї програми значно розширився, можна не знати, до якого лікаря звертатись за рецептом.
Тож у Нацслужбі здоров’я дали роз’яснення стосовно безоплатних ліків. Читай, хто має право виписувати рецепти й при яких хворобах.
Якщо у тебе діагностували хворобу, то перший рецепт на безоплатні ліки може виписати лише профільний спеціаліст. А саме:
У Національній службі здоров’я пояснили, що за цих хвороб виписати перший рецепт на безоплатні ліки можуть лише профільні лікарі-спеціалісти.
Вони мають створити твій план лікування в електронній системі охорони здоров’я та виписати перший рецепт. Після цього наступні рецепти можна буде отримувати у сімейного лікаря, терапевта або педіатра.
Така система актуальна лише для безоплатних ліків. Рецепт на препарати, які пацієнт купуватиме самостійно, можна одразу отримати в лікаря первинної медичної допомоги, або у будь-якого лікаря-спеціаліста.
Єдиний виняток — імуносупресивні препарати. Рецепт на них може створити лише трансплант-координатор.
Єдиний виняток — імуносупресивні препарати. Рецепт на них може створити лише трансплант-координатор.
А як працює програма Доступні ліки під час війни ми детально пояснювали у матеріалі.
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