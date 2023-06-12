Терапевт не всесильний: які лікарі можуть виписати е-рецепт за програмою Доступні ліки

Нещодавно в Україні посилили контроль за продажем ліків та медикаментів, багато з них тепер видають лише за електронним рецептом. І придбати їх без призначення лікаря неможливо. Проте виявилося, що терапевт не всесильний й не може виписати рецепт на усі препарати.

Це стосується програми Доступні ліки. Завдяки їй люди з хронічними захворюваннями можуть отримати ліки безоплатно. Оскільки перелік захворювань для цієї програми значно розширився, можна не знати, до якого лікаря звертатись за рецептом.

Тож у Нацслужбі здоров’я дали роз’яснення стосовно безоплатних ліків. Читай, хто має право виписувати рецепти й при яких хворобах.

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Хто може виписати перший рецепт

Якщо у тебе діагностували хворобу, то перший рецепт на безоплатні ліки може виписати лише профільний спеціаліст. А саме:

Сімейний лікар, терапевт або педіатр можуть виписати рецепт у разі:

серцево-судинних захворювань; цукрового діабету II типу; бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ).

Ендокринолог виписує рецепт при нецукровому або інсулінозалежному діабеті.

Невролог, якщо у тебе діагностували хворобу Паркінсона.

Психіатр виписує рецепт при діагностованих розладах психіки та поведінки.

Психіатр або невролог може виписати рецепт при епілепсії.

Чи завжди рецепт має виписувати профільний лікар?

У Національній службі здоров’я пояснили, що за цих хвороб виписати перший рецепт на безоплатні ліки можуть лише профільні лікарі-спеціалісти.

Вони мають створити твій план лікування в електронній системі охорони здоров’я та виписати перший рецепт. Після цього наступні рецепти можна буде отримувати у сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Така система актуальна лише для безоплатних ліків. Рецепт на препарати, які пацієнт купуватиме самостійно, можна одразу отримати в лікаря первинної медичної допомоги, або у будь-якого лікаря-спеціаліста.

Єдиний виняток — імуносупресивні препарати. Рецепт на них може створити лише трансплант-координатор.

А як працює програма Доступні ліки під час війни ми детально пояснювали у матеріалі.

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