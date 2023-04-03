Не лише сімейний лікар: хто може виписати ліки в екстреному випадку

Життя не можна передбачити. Ліки, які продають за рецептом, можуть знадобитися в неочікуваний момент, і це буде питанням життя і смерті.

Нагадаємо, що з 1 квітня в Україні почали діяти обмеження на низку препаратів. Які саме медикаменти продають лише з рецептом, ми детально розповіли раніше, а от що робити в екстрених ситуаціях, читай далі.

Що робити, коли лікар недоступний, а рецептурні ліки потрібні негайно? Як бути у разі технічних проблем з рецептом та яка відповідальність чекає за продаж ліків без рецепта?

Зараз також дивляться

Усе це розповіла заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Екстрена потреба в ліках: що робити

Наразі в Україні 60% лікарських засобів потребують рецепта. Тож багатьох турбує питання, як діяти в екстрених ситуаціях, адже сімейний лікар не завжди може бути на зв’язку.

Марія Карчевич заспокоїла, що в такому разі потрібні ліки можуть виписати чергові лікарі в медзакладах у будь-який день та час, а також лікарі-ФОП, лікарі приватного, державного чи комунального закладу.

Рецепт ти можеш отримати в будь-якій зручній формі: електронній чи паперовій. Для його отримання навіть не обов’язково мати декларацію із сімейним лікарем.

Якщо ж треба поновити рецепт для лікування хронічних захворювань, то це можна зробити з лікарем дистанційно.

Технічні проблеми з рецептом: що робити, якщо не прийшло смс

Технічні проблеми, через які не приходить смс з рецептом, можуть трапитися будь з ким. Це можливо через низку причин, пояснює Марія Карчевич.

Якщо пацієнт вказав неправильний номер телефону або втратив до нього доступ

Якщо проблема з неправильним номером чи втратою доступу, слід змінити метод автентифікації в ЕСОЗ. Для цього подай заявку до Національної служби здоров’я України через спеціальну онлайн-форму.

Якщо при реєстрації пацієнт обрав офлайн-метод автентифікації

Якщо при реєстрації ти обрав(-ла) автентифікації через документи, а не за допомогою телефону, то лікар має надрукувати тобі інформаційну памʼятку до рецепта, яка містить номер рецепта та код його погашення.

Якщо ж ти зрозумів(-ла) що метод офлайн-автентифікації для тебе не надто зручний, то можеш його змінити через відповідну заявку в НСЗУ. Після цього смс-повідомлення від системи та рецепти надходитимуть на телефон.

Затримка чи інша технічна помилка. У такому разі можна відправити смс повторно.

Відповідальність за продаж без рецепта

Відпуск рецептурних ліків контролює Держлікслужба. Якщо під час воєнного стану вона отримає скаргу від пацієнтів щодо порушення реалізації ліків, то може здійснити перевірку.

Якщо факт продажу ліків без рецепта підтвердиться, то на аптеку чекає відповідальність за Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Так, заклад може заплатити штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і від 100 до 200 мінімумів за повторне правопорушення, — пояснила заступниця міністра охорони здоров’я.

Марія Карчевич додала, що завдання — не покарати, а разом сформувати в суспільстві культуру відповідального вживання лікарських препаратів.

Загалом у сфері медичного обслуговування відбуваються реформи та зміни вже кілька років, тож ми знайомимося з новою системою. А що робити, якщо сімейний лікар звільнився, читай у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.