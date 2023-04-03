Здоров'я та краса

Не лише сімейний лікар: хто може виписати ліки в екстреному випадку

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 03 Квітня 2023, 18:30
Рецепт на ліки
Фото: Unsplash

Більше новин
Салат
Коли садити салат у відкритий ґрунт у 2023 році: сприятливі дати для посадки
Не лише сімейний лікар: хто може виписати ліки в екстреному випадку
Знецінення, залякування й образи: хто такий аб’юзер простими словами та як розпізнати токсичні стосунки
Історія матері трьох дітей, що воює на фронті та збирає на дрон для сина у Бахмуті
Стала доброволицею, щоб захищати дітей! Історія матері трьох синів, яка воює на передовій та збирає на дрон для старшого у Бахмуті
обмінних полоненими
Тяжкопоранені та цивільні — серед звільнених. З полону повернулись ще 12 українців
Дивитись більше

Матеріали по темі

флюс
Небезпечний для життя! Що таке флюс на яснах та як його лікувати
мистецтво
Джерело життя: як на нас впливає мистецтво та які хобі продовжують життя
Не лише сімейний лікар: хто може виписати ліки в екстреному випадку
Що таке овуляція та як її не пропустити — гінекологиня поділилась кількома ефективними методами
Історія хірурга Ігоря Бєлкіна про роботу в стабілізаційному пункті в Оріхові
Зібравши нерви в кулак, просто робимо свою справу — історія одного стабілізаційного пункту та його хірурга

Відео
0:03:29
Андрій Криворучко: історія директора музичної школи, що приєднався до Нацгвардії

Змінив гітару на зброю! Історія директора музичної школи, що вступив до лав Нацгвардії, але не покинув творчості
0:01:55
Що таке НАТО
Що таке НАТО, як працює та які відносини має з Україною? Розбираємо разом
0:01:49
Карта бойових дій в Україні 03.04.2023 онлайн
Епіцентр бойових дій залишається на Донеччині: карта бойових дій в Україні 3 квітня в режимі онлайн
0:03:01
Яка ситуація у Гуляйполі: як живуть мешканці під обстрілами
У перервах між обстрілами знаходять сили усміхатися! Як живуть мешканці понівеченого Гуляйполя
0:01:47
Українські військові вчаться переходити від оборони у наступ
Від оборони до наступу! Тисячі українських бійців тренуються звільняти нашу землю від окупантів
0:03:35
Капеланська реформа: що зміниться для капеланів, згідно з новим законом
Військові звання, стяг та шеврони — перші 30 капеланів закінчили вишкіл: що зміниться для душпастирів
0:02:46
жінка рятувала тварин у Миколаївській області
Їх викидали на смітник у пакетах: історія жінки, яка рятувала тварин у Миколаївській області
0:03:23
Як група Білий Янгол евакуює людей з Авдіївки
Евакуація на бронекапсулі для всіх охочих! Як група Білий Янгол вивозить людей зі знищеної Авдіївки
0:12:13
Закон України Про медіа набув чинності - що це означає
Доступ до європейського інформаційного простору — в Україні запрацював закон Про медіа
0:00:40
Карта бойових дій в Україні 02.04.2023 онлайн
Ворог продовжує зосереджувати сили на Донецькій області: карта бойових дій в Україні 2 квітня в режимі онлайн
Більше відео
Салат
Читати далі
Коли садити салат у відкритий ґрунт у 2023 році: сприятливі дати для посадки
паска без дріжджів рецепт
Читати далі
Щоб була пухка і довго не черствіла: рецепт паски без дріжджів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь