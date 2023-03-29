Інтернет-аптека: правила безпечної покупки медикаментів

Онлайн-сервіси для замовлення ліків з’явилися нещодавно, але конкуренція серед них зростає постійно. Хвилюючись про якість медикаментів, які можна замовити через інтернет, багато хто досі відмовляється від ідеї купити ліки онлайн.

Щоб бути впевненим(-ою) у безпеці інтернет-замовлення лікарських засобів, досить знати правила вибору надійної аптеки. Докладніше про них розповімо далі.

Як вибрати надійну аптеку онлайн

Щоб переконатися у безпеці покупки медикаментів через інтернет, достатньо виконати кілька простих дій:

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Перевірити дозвільну документацію. Інформація про ліцензію має розміщуватись на основній сторінці сайту. Переконатися в її актуальності можна за допомогою онлайн-сервісу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Отримати сертифікати якості можна за запитом. Вивчити відгуки про компанію. Найкраще скористатися іншими сервісами, оскільки недобросовісні постачальники можуть видаляти негативні коментарі зі свого інтернет-ресурсу. Оцінити зручність використання сайту. Аптеки, які хвилюються про своїх клієнтів, постійно вдосконалюють інтерфейс та надають можливість консультації з фахівцем в онлайн-режимі.

Користуйся послугами мережевих компаній, стаціонарні аптеки яких є у твоєму місті. Бронь, оформлену онлайн, відпускають позачергово за ціною сайту.

Вартість, вказана на сторінці, практично завжди відрізняється від цінників в офлайн-точках продажів.

Це пов’язано зі зменшенням витрат за функціонування онлайн-сервісу щодо стаціонарного аптечного пункту.

Однак купувати ліки за невиправдано низькою ціною не варто. Це може бути неефективна підробка та навіть небезпечна для здоров’я речовина.

Чому інтернет-аптеки варті уваги

Крім меншої вартості, онлайн-аптеки мають низку переваг:

цілодобовий режим роботи — оформляєш замовлення у зручний час та отримуєш протягом дня;

наявність доставки — якщо потрібних товарів немає у твоєму місті, їх можна отримати поштою, за винятком рецептурних препаратів;

розширений асортимент — у наявності не лише поширені, а й рідкісні ліки;

зручність вибору — можна самостійно вивчити інформацію про препарати та вибрати той, який краще задовольняє твої потреби.

В режимі онлайн можна отримати консультацію фармацевта, а аптека АНЦ перша надала можливість безпосередньо на сайті проконсультуватися з терапевтом. Завдяки цьому вдасться заощадити не лише фінанси, а й час на підбір та купівлю ліків.

Оформлені через сайт ліки можна отримати протягом 24 годин після отримання смс-повідомлення про формування замовлення.

Якщо потрібних препаратів немає у вибраній аптеці, на комплектацію замовлення може знадобитися кілька днів.

А як правильно зберігати ліки, які ти придбав(-ла) в аптеці? Розповідаємо в наступному матеріалі.