Интернет-аптека: правила безопасной покупки медикаментов

Онлайн-сервисы для заказа лекарств появились относительно недавно, но конкуренция среди них растет постоянно. Волнуясь о качестве медикаментов, которые можно заказать через интернет, многие до сих пор отказываются от идеи купить лекарства онлайн.

Чтобы быть уверенным(-ой) в безопасности интернет-заказа лекарственных препаратов, достаточно знать правила выбора надежной аптеки. Подробнее о них расскажем далее.

Как выбрать надежную аптеку онлайн

Чтобы убедиться в безопасности покупки медикаментов через интернет, достаточно выполнить несколько простых действий:

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Проверить разрешительную документацию. Информация о лицензии должна быть размещена на основной странице сайта. Убедиться в ее актуальности можно с помощью онлайн-сервиса Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Получить к изучению сертификаты качества можно по запросу. Изучить отзывы о компании. Лучше воспользоваться другими сервисами, поскольку недобросовестные поставщики могут удалять негативные комментарии со своего интернет-ресурса. Оценить удобство использования сайта. Аптеки, которые волнуются о своих клиентах, постоянно совершенствуют интерфейс и предоставляют возможность консультации со специалистом в онлайн-режиме.

Пользуйся услугами сетевых компаний, стационарные аптеки которых есть в твоем городе. Бронь, оформленная онлайн, отпускается вне очереди по цене сайта.

Стоимость, указанная на странице, практически всегда отличается от ценников в офлайн-точках продаж.

Это связано с уменьшением затрат на функционирование онлайн-сервиса относительно стационарного аптечного пункта. Однако покупать лекарства по неоправданно низкой цене не стоит. Это может быть неэффективная подделка и даже опасное для здоровья вещество.

Почему интернет-аптеки стоят внимания

Кроме меньшей стоимости, онлайн-аптеки имеют ряд преимуществ:

круглосуточный режим работы — оформляешь заказ в удобное время и получаешь в течение дня;

наличие доставки — если нужных товаров нет в твоем городе, их можно получить на почте, за исключением рецептурных препаратов;

расширенный ассортимент — в наличии не только распространенные, но и редкие лекарства;

удобство выбора — можно самостоятельно изучить информацию о препаратах и выбрать тот, который лучше удовлетворяет твои потребности.

В режиме онлайн можно получить консультацию фармацевта, а аптека АНЦ первая предоставила возможность непосредственно на сайте проконсультироваться с терапевтом. Таким образом удастся сэкономить не только финансы, но и время на подбор и покупку лекарства.

Оформленные через сайт лекарства можно получить в течение 24 часов после получения смс-сообщения с уведомлением о формировании заказа.

Если нужных препаратов нет в выбранной аптеке, на комплектацию заказа может понадобиться несколько дней.

А как правильно хранить лекарства, которые ты приобрел(-а) в аптеке? Рассказываем в следующем материале.