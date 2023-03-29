Интернет-аптека: правила безопасной покупки медикаментов

Онлайн-сервисы для заказа лекарств появились относительно недавно, но конкуренция среди них растет постоянно. Волнуясь о качестве медикаментов, которые можно заказать через интернет, многие до сих пор отказываются от идеи купить лекарства онлайн.
Чтобы быть уверенным(-ой) в безопасности интернет-заказа лекарственных препаратов, достаточно знать правила выбора надежной аптеки. Подробнее о них расскажем далее.
Чтобы убедиться в безопасности покупки медикаментов через интернет, достаточно выполнить несколько простых действий:
Пользуйся услугами сетевых компаний, стационарные аптеки которых есть в твоем городе. Бронь, оформленная онлайн, отпускается вне очереди по цене сайта.
Стоимость, указанная на странице, практически всегда отличается от ценников в офлайн-точках продаж.
Стоимость, указанная на странице, практически всегда отличается от ценников в офлайн-точках продаж.
Это связано с уменьшением затрат на функционирование онлайн-сервиса относительно стационарного аптечного пункта. Однако покупать лекарства по неоправданно низкой цене не стоит. Это может быть неэффективная подделка и даже опасное для здоровья вещество.
Кроме меньшей стоимости, онлайн-аптеки имеют ряд преимуществ:
В режиме онлайн можно получить консультацию фармацевта, а аптека АНЦ первая предоставила возможность непосредственно на сайте проконсультироваться с терапевтом. Таким образом удастся сэкономить не только финансы, но и время на подбор и покупку лекарства.
Оформленные через сайт лекарства можно получить в течение 24 часов после получения смс-сообщения с уведомлением о формировании заказа.
Оформленные через сайт лекарства можно получить в течение 24 часов после получения смс-сообщения с уведомлением о формировании заказа.
Если нужных препаратов нет в выбранной аптеке, на комплектацию заказа может понадобиться несколько дней.
А как правильно хранить лекарства, которые ты приобрел(-а) в аптеке? Рассказываем в следующем материале.
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