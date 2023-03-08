А ты уверен(-а), что правильно пьешь таблетки? Рассказываем о пяти правилах приема лекарств, которые категорически нельзя нарушать

Все мы знаем, как принимать те или иные лекарственные средства. Мы их глотаем, рассасываем или выпиваем в виде сиропа — в зависимости от препарата.

Об этом можно подробно рассказывает производитель лекарств в инструкции. Но что категорически нельзя делать, знают далеко не все.

Поэтому специалисты Министерства здравоохранения рассказали о самых важных правилах приема таблеток, которые обязательно нужно соблюдать.

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Пять правил приема лекарств, которые категорически нельзя нарушать

Дозировка препаратов

Ее нельзя самостоятельно уменьшать или увеличивать. Нужно принимать лекарства в такой дозе, которую назначил врач, даже если самочувствие улучшилось.

Особую опасность представляет корректировка дозировки антибиотиков. Это грозит антибиотикорезистентностью. То есть бактерии приспосабливаются к твоему организму, и в следующий раз этот антибиотик уже не поможет.

Алкоголь

Категорически запрещено употреблять алкоголь одновременно с приемом лекарств.

В Минздраве объясняют, что такое сочетание вызывает больше всего осложнений.

Срок годности

Следи за сроком годности лекарств, которые собираешься выпить. В лучшем случае лечение просто будет неэффективным, а в худшем — ты можешь причинить непоправимый вред организму.

Одновременное употребление нескольких препаратов

Запрещено употреблять одновременно несколько лекарственных средств, при условии, что их необходимо пить отдельно. Важно соблюдать это правило, поскольку даже безвредные для организма лекарства при одновременном приеме дают большую нагрузку на печень и желудок.

Рецептурные препараты

Препараты, которые выписывают по рецепту врача, нельзя назначать себе самостоятельно.

Только специалист может подобрать корректное активное вещество, продолжительность лечения, частоту и режим приема, дозировку, которая является эффективной и одновременно безопасной, определять, совместимы ли между собой препараты, которые ты употребляешь, и предотвращать возможные негативные последствия.

Теперь ты знаешь, какие ошибки возможны при приеме лекарств. И не забудь перебирать время от времени свою домашнюю аптечку. А о том, какие лекарства стоит выбросить из своей аптечки и забыть о них навсегда, мы рассказывали тебе ранее.

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