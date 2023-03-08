Здоров'я та краса

А ти впевнений(-а), що правильно п’єш таблетки? Розповідаємо про п’ять правил вживання ліків, які категорично не можна порушувати

Діана Просяник, практикантка сайту 08 Березня 2023, 19:30
правила приймання ліків
Фото: Unsplash

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