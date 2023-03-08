А ти впевнений(-а), що правильно п’єш таблетки? Розповідаємо про п’ять правил вживання ліків, які категорично не можна порушувати

Усі ми знаємо, як приймати ті чи інші лікарські засоби. Ми їх ковтаємо, розсмоктуємо чи випиваємо у вигляді сиропу — залежить від препарату.

Про це детально розповідає виробник ліків у інструкції. Та що категорично не можна робити, знають далеко не всі.

Тому фахівці Міністерства охорони здоров’я розповіли про найважливіші правила приймання таблеток, яких обов’язково потрібно дотримуватися.

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Дозування препаратів

Його не можна самостійно зменшувати або збільшувати. Потрібно приймати ліки у такій дозі, яку призначив лікар, навіть якщо твоє самопочуття покращилося.

Особливу небезпеку становить коригування дозування антибіотиків. Це загрожує антибіотикорезистентністю. Тобто бактерії пристосовуються до твого організму, і наступного разу цей антибіотик уже не допоможе.

Алкоголь

Категорично заборонено вживати алкоголь одночасно з прийманням ліків.

У МОЗ пояснюють, що таке поєднання викликає найбільше ускладнень.

Термін придатності

Слідкуй за терміном придатності ліків, які збираєшся випити. У кращому випадку лікування просто буде неефективним, а в гіршому — ти можеш заподіяти непоправної шкоди організму.

Одночасне вживання кількох препаратів

Заборонено вживати одночасно декілька лікарських засобів, за умови, що їх необхідно пити окремо. Важливо дотримуватися цього правила, оскільки навіть нешкідливі для організму ліки у разі одночасного приймання дають велике навантаження на печінку та шлунок.

Рецептурні препарати

Препарати, що виписують за рецептом лікаря, не можна призначати собі самостійно.

Лише спеціаліст може підібрати коректну активну речовину, тривалість лікування, частоту та режим приймання, дозування, яке є ефективним та водночас безпечним, визначати, чи сумісні між собою препарати, які ти вживаєш, та запобігати можливим негативним наслідкам.

Тепер ти знаєш, які помилки можливі під час приймання ліків. Та не забудь перебирати час від часу свою домашню аптечку. А про те, які ліки варто викинути зі своєї аптечки та забути про них назавжди, ми розповідали тобі раніше.

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