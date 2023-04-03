Не только семейный врач: кто может выписать лекарство в экстренном случае

Жизнь нельзя предсказать. Лекарство, которое продается по рецепту, может понадобиться в неожиданный момент, и это будет вопросом жизни и смерти.

Напомним, что с 1 апреля в Украине начали действовать ограничения на ряд препаратов. Какие именно медикаменты продают только с рецептом, мы подробно рассказали раньше, а вот что делать в экстренных ситуациях, читай дальше.

Что делать, когда врач недоступен, а рецептурное лекарство нужно немедленно? Как быть в случае технических проблем с рецептом и какая ответственность ждет за продажу лекарств без рецепта?

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Все это рассказала заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич.

Экстренная потребность в лекарстве: что делать

Сейчас в Украине 60% лекарственных средств можно купить только по рецепту. Поэтому многих беспокоит вопрос, как действовать в экстренных ситуациях, ведь семейный врач не всегда может быть на связи.

Мария Карчевич успокоила, что в таком случае нужное лекарство могут выписать дежурные врачи в медучреждениях в любой день и время, а также врачи-ФЛП, врачи частного, государственного или коммунального учреждения.

Рецепт можно получить в любой удобной форме: электронной или бумажной. Для его получения даже не обязательно иметь декларацию с семейным врачом.

Если необходимо восстановить рецепт для лечения хронических заболеваний, то это можно сделать с врачом дистанционно.

Технические проблемы с рецептом: что делать, если не пришло смс

Технические проблемы, из-за которых не приходит смс с рецептом, могут случиться с кем угодно. Это возможно по ряду причин, объясняет Мария Карчевич.

Если пациент указал неправильный номер телефона или потерял доступ

Если проблема с неправильным номером или потерей доступа, следует изменить метод проверки подлинности в ЕСОЗ. Для этого подай заявку в Национальную службу здоровья Украины через специальную онлайн-форму.

Если при регистрации пациент выбрал офлайн-метод аутентификации

Если при регистрации ты выбрал(-а) аутентификацию через документы, а не с помощью телефона, то врач должен напечатать тебе информационную памятку к рецепту, содержащую номер рецепта и код его погашения.

Если ты понял(-а), что метод офлайн-аутентификации для тебя не слишком удобен, то можешь его изменить с помощью соответствующей заявки в НСЗУ. После этого смс-сообщения от системы и рецепты будут поступать на телефон.

Задержка или иная техническая ошибка. В этом случае можно отправить смс повторно.

Ответственность за продажу лекарств без рецепта

Отпуск рецептурного лекарства контролирует Государственная служба. Если во время военного положения она получит жалобу от пациентов по поводу нарушения реализации лекарства, то может осуществить проверку.

Если факт продажи лекарств без рецепта подтвердится, то аптеку ждет ответственность согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.

Так, заведение может заплатить штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и от 100 до 200 минимумов за повторное правонарушение, — объяснила заместитель министра здравоохранения.

Мария Карчевич добавила, что задача — не наказать, а вместе сформировать в обществе культуру ответственного употребления лекарственных препаратов.

В целом в сфере медицинского обслуживания проходят реформы и изменения уже несколько лет, мы знакомимся с новой системой. А что делать, если семейный врач уволился, читай в материале.

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