От давления, обезболивающие и антибиотики: полный список лекарств, на которые с 1 апреля необходим рецепт

С 1 апреля 2023 года изменится список лекарств, которые можно будет покупать только по рецепту. Туда прибавится много препаратов. Купить лекарства можно будет по бумажному и электронному рецепту, без него — не продадут. Читай в нашем материале, какие лекарства будут продавать по рецепту с 1 апреля.
В Министерстве здравоохранения Украины подробно рассказали, какие категории препаратов будут продаваться только по рецепту. Туда входят следующие лекарства:
На эти категории медицинских препаратов теперь понадобится рецепт врача. Все остальные лекарства можно будет приобрести, так же как и раньше. Приобретение этих лекарств по рецепту снижает риски неправильного употребления, самоназначения пациентами лекарства и делает невозможным злоупотребление.
Именно поэтому с 1 апреля 2023 года эти категории лекарств будут отпускаться по электронному или бумажному рецепту. Ведь именно врач может грамотно назначить препарат, дозировку и длительность приема.
Ношпа и спазмалгон – таблетки без рецепта, ампулы – по рецепту.
Нимесил и его аналоги – по рецепту.
Все обезболивающие на основе парацетамола и ибупрофена – без рецепта.
Анальгин – без рецепта (упаковка на 10 таблеток). Упаковка на 100 таблеток и препарат в ампулах – только по рецепту.
Большинство – по рецепту, в том числе беродуал.
Все кодеиносодержащие препараты и лекарства на основе сальбутамола – по рецепту.
Подавляющее большинство – без рецепта. В частности, АСС, мукалтин, сиропы на основе амброксола, экстракта плюща и т.п.
Супрастин в ампулах – только по рецепту.
Лоратадин, супрастин, диазолин – в свободной продаже.
Корвалол и валокордин – без рецепта в маленьких флаконах, во флаконах по 50 мл – по рецепту.
Все – по рецепту.
Касается также кремов и мазей на гормональной основе (например, момедерм).
Только по рецепту, в частности, КОК и препарат экстренной контрацепции Постинор.
Каптоприл, каптопресс, бисопролол (популярные лекарства для понижения давления) – только по рецепту.
Магникор, кардиомагнил – без рецепта только маленькие упаковки. Упаковка на 100 таблеток – только по рецепту.
Фуросемид и диакарб – по рецепту.
L-тироксин и эутирокс – по рецепту.
Если с 1 апреля на твое лекарство может понадобиться рецепт, стоит это проверить и получить его у врача заранее. Проверить лекарства можно по инструкции — на ней указано, как отпускают препарат или сделай это через Государственный реестр лекарственных средств Украины.
Чтобы не ходить каждый раз за бумажным рецептом ко врачу, ты можешь сделать себе электронный. Если у тебя есть хронические заболевания, ты проходишь длительный курс лечения, в системе должен быть зарегистрирован твой диагноз.
Назначение врача будет доступно в твоем смартфоне.
Раньше мы рассказывали, как правильно хранить лекарства дома, чтобы не отравиться.
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