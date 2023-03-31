Здоровье и красота

От давления, обезболивающие и антибиотики: полный список лекарств, на которые с 1 апреля необходим рецепт

Анастасия Грубрина, редактор сайта 31 марта 2023, 14:00
Які ліки продаватимуть за рецептом з 1 квітня — перелік
Фото: Unsplash

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