От давления, обезболивающие и антибиотики: полный список лекарств, на которые с 1 апреля необходим рецепт

С 1 апреля 2023 года изменится список лекарств, которые можно будет покупать только по рецепту. Туда прибавится много препаратов. Купить лекарства можно будет по бумажному и электронному рецепту, без него — не продадут. Читай в нашем материале, какие лекарства будут продавать по рецепту с 1 апреля.

Какие лекарства будут продавать по рецепту с 1 апреля

В Министерстве здравоохранения Украины подробно рассказали, какие категории препаратов будут продаваться только по рецепту. Туда входят следующие лекарства:

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе противозачаточные);

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроверазжижающие препараты;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокоительные.

На эти категории медицинских препаратов теперь понадобится рецепт врача. Все остальные лекарства можно будет приобрести, так же как и раньше. Приобретение этих лекарств по рецепту снижает риски неправильного употребления, самоназначения пациентами лекарства и делает невозможным злоупотребление.

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Именно поэтому с 1 апреля 2023 года эти категории лекарств будут отпускаться по электронному или бумажному рецепту. Ведь именно врач может грамотно назначить препарат, дозировку и длительность приема.

Препараты по рецепту: список

Обезболивающие и жаропонижающие

Ношпа и спазмалгон – таблетки без рецепта, ампулы – по рецепту.

Нимесил и его аналоги – по рецепту.

Все обезболивающие на основе парацетамола и ибупрофена – без рецепта.

Анальгин – без рецепта (упаковка на 10 таблеток). Упаковка на 100 таблеток и препарат в ампулах – только по рецепту.

Препараты для ингаляций

Большинство – по рецепту, в том числе беродуал.

Все кодеиносодержащие препараты и лекарства на основе сальбутамола – по рецепту.

Препараты против кашля

Подавляющее большинство – без рецепта. В частности, АСС, мукалтин, сиропы на основе амброксола, экстракта плюща и т.п.

Антигистаминные (противоаллергические)

Супрастин в ампулах – только по рецепту.

Лоратадин, супрастин, диазолин – в свободной продаже.

Сердечные капли

Корвалол и валокордин – без рецепта в маленьких флаконах, во флаконах по 50 мл – по рецепту.

Гормональные препараты

Все – по рецепту.

Касается также кремов и мазей на гормональной основе (например, момедерм).

Гормональные контрацептивы

Только по рецепту, в частности, КОК и препарат экстренной контрацепции Постинор.

Против гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний

Каптоприл, каптопресс, бисопролол (популярные лекарства для понижения давления) – только по рецепту.

Препараты для разжижения крови

Магникор, кардиомагнил – без рецепта только маленькие упаковки. Упаковка на 100 таблеток – только по рецепту.

Мочегонные препараты

Фуросемид и диакарб – по рецепту.

Лекарство от заболеваний щитовидной железы

L-тироксин и эутирокс – по рецепту.

Как проверить, нужен ли рецепт на лекарства

Если с 1 апреля на твое лекарство может понадобиться рецепт, стоит это проверить и получить его у врача заранее. Проверить лекарства можно по инструкции — на ней указано, как отпускают препарат или сделай это через Государственный реестр лекарственных средств Украины.

В поисковой строке введи название лекарства или действующее вещество. В крайней левой колонке в табличке посмотри регистрационное удостоверение. Найди строку “Условия отпуска”. Если там написано “По рецепту”, тебе нужно получить его у своего семейного врача.

Чтобы не ходить каждый раз за бумажным рецептом ко врачу, ты можешь сделать себе электронный. Если у тебя есть хронические заболевания, ты проходишь длительный курс лечения, в системе должен быть зарегистрирован твой диагноз.

Назначение врача будет доступно в твоем смартфоне.

Раньше мы рассказывали, как правильно хранить лекарства дома, чтобы не отравиться.

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