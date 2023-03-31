Проти тиску, знеболювальні та антибіотики: повний перелік ліків, на які з 1 квітня необхідний рецепт

З 1 квітня 2023 року зміниться перелік ліків, які можна буде купувати лише за рецептом. Туди додадуться багато препаратів. Купити ліки можна буде за паперовим і електронним рецептом, без нього — не продадуть. Читай у нашому матеріалі, які ліки продаватимуть за рецептом з 1 квітня.

Які ліки продаватимуть за рецептом з 1 квітня

У Міністерстві охорони здоров’я України детально розповіли, які категорії препаратів будуть продаватися лише за рецептом. Туди входять такі ліки:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджувальні препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

На ці категорії медичних препаратів відтепер знадобиться рецепт лікаря. Всі інші ліки можна буде придбати, так само як і раніше. Придбання цих ліків за рецептом знижує ризики неправильного вживання, самопризначення пацієнтами ліків та унеможливлює зловживання.

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Саме тому з 1 квітня 2023 року ці категорії ліків відпускатимуть за електронним або паперовим рецептом. Адже саме лікар може грамотно призначити препарат, дозування та тривалість прийому.

Як перевірити, чи потрібен рецепт на ліки

Якщо з 1 квітня на твої ліки може знадобитися рецепт, варто це перевірити і отримати його в лікаря заздалегідь. Перевірити ліки можна за інструкцією — на ній вказано, як відпускають препарат або зроби це через Державний реєстр лікарських засобів України.

У пошуковому рядку введи назву ліків або діючу речовину. У крайній лівій колонці в табличці подивись реєстраційне посвідчення. Знайди рядок “Умови відпуску”. Якщо там написано “За рецептом”, тобі потрібно отримати його у свого сімейного лікаря.

Щоб не ходити щоразу за паперовим рецептом до лікаря, ти можеш зробити собі електронний. Якщо в тебе є хронічні захворювання, ти проходиш тривалий курс лікування абощо, в системі має бути зареєстрований твій діагноз.

Призначення лікаря буде доступне у твоєму смартфоні.

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