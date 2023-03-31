Здоров'я та краса

Проти тиску, знеболювальні та антибіотики: повний перелік ліків, на які з 1 квітня необхідний рецепт

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 31 Березня 2023, 14:00
Які ліки продаватимуть за рецептом з 1 квітня — перелік
Фото: Unsplash

Більше новин
свята у квітні
День сміху, День психолога, Благовіщення і не тільки: календар свят, які українці відзначатимуть у квітні 2023
місячний календар
Садівництва та городництва час! Місячний посівний календар на квітень 2023 року
Виплати
Un WFP надійшло повідомлення: як отримати гроші та що для цього потрібно
Як дізнатися, чи прослуховують телефон
Як дізнатися, чи прослуховують мій телефон? Пояснює експерт з кібербезпеки
Дивитись більше

Матеріали по темі

біль у горлі
Багато чаю чи морозива? Усі причини болю в горлі та методи лікування
Магнітна буря сьогодні
Метеозалежним приготуватись! Вчені знайшли нову діру на Сонці, насувається сильна магнітна буря
Чим корисний гранат і як часто його потрібно вживати
Справжній диво-фрукт — чим корисний гранат та як часто його можна їсти
Проти тиску, знеболювальні та антибіотики: повний перелік ліків, на які з 1 квітня необхідний рецепт
Під час менструації — без обмежень: що таке софт-тампони для сексу та як їх правильно використовувати

Відео
0:03:54
Проти тиску, знеболювальні та антибіотики: повний перелік ліків, на які з 1 квітня необхідний рецепт

Хоробрість — це про небайдужість: як поліцейський врятував маму з дитиною з перекинутого авто
0:04:07
Остеоінтеграція - унікальна технологія протезування тепер і в Україні
Унікальна технологія протезування тепер в Україні! Австралійський лікар навчає львівських колег
Карта бойових дій в Україні 31.03.2023 онлайн
Наступ росіян на п’яти напрямках та оборона Бахмута: карта бойових дій в Україні 31 березня в режимі онлайн
0:04:11
Микола Могилевський: історія про евакуацію людей з гарячих точок
Усіма правдами й неправдами вже десять місяців евакуює людей з гарячих точок! Історія 24-річного волонтера
0:02:38
Києво-Печерська лавра: що відбувається та чи буде сьогодні виселення УПЦ МП
Пакують речі й на батьківщину? Що відбувається у Києво-Печерській лаврі, з якої має з’їхати УПЦ МП
0:03:52
Білі Янголи
Чотирилапі Красногорівки: як Білі янголи рятують тварин з-під обстрілів
0:04:20
Тетяна Васильченко: історія парамедикині про полон
Їх катували і змушували нас слухати! Історія парамедикині, що повернулася з полону та доглядає за сином побратима
0:04:18
Олександр Філліпов: історія військового про поранення та протезування
Став для сина супергероєм! Історія військового, що з протезом продовжує службу і хоче наближати перемогу
0:03:14
Ольга Самарська
Двічі забрали дім та вбили чоловіка: як “русскій мір” змінив життя однієї жінки
0:02:26
Новини з фронту
Як відбувається штурм позицій ворога — інструктор ЗСУ розкрив деталі
Більше відео
свята у квітні
Читати далі
День сміху, День психолога, Благовіщення і не тільки: календар свят, які українці відзначатимуть у квітні 2023
місячний календар
Читати далі
Садівництва та городництва час! Місячний посівний календар на квітень 2023 року

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь