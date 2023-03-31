Проти тиску, знеболювальні та антибіотики: повний перелік ліків, на які з 1 квітня необхідний рецепт

З 1 квітня 2023 року зміниться перелік ліків, які можна буде купувати лише за рецептом. Туди додадуться багато препаратів. Купити ліки можна буде за паперовим і електронним рецептом, без нього — не продадуть. Читай у нашому матеріалі, які ліки продаватимуть за рецептом з 1 квітня.
У Міністерстві охорони здоров’я України детально розповіли, які категорії препаратів будуть продаватися лише за рецептом. Туди входять такі ліки:
На ці категорії медичних препаратів відтепер знадобиться рецепт лікаря. Всі інші ліки можна буде придбати, так само як і раніше. Придбання цих ліків за рецептом знижує ризики неправильного вживання, самопризначення пацієнтами ліків та унеможливлює зловживання.
Саме тому з 1 квітня 2023 року ці категорії ліків відпускатимуть за електронним або паперовим рецептом. Адже саме лікар може грамотно призначити препарат, дозування та тривалість прийому.
Якщо з 1 квітня на твої ліки може знадобитися рецепт, варто це перевірити і отримати його в лікаря заздалегідь. Перевірити ліки можна за інструкцією — на ній вказано, як відпускають препарат або зроби це через Державний реєстр лікарських засобів України.
Щоб не ходити щоразу за паперовим рецептом до лікаря, ти можеш зробити собі електронний. Якщо в тебе є хронічні захворювання, ти проходиш тривалий курс лікування абощо, в системі має бути зареєстрований твій діагноз.
Призначення лікаря буде доступне у твоєму смартфоні.
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