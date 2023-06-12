Терапевт не всесильный: какие врачи могут выписать е-рецепт по программе Доступные лекарства

Недавно в Украине ужесточили контроль за продажей лекарств и медикаментов, многие из них теперь выдают только по электронному рецепту. И приобрести их без назначения врача невозможно. Однако оказалось, что терапевт не всесильный и не может выписать рецепт на все препараты.
Это касается программы Доступные лекарства. Благодаря ей люди с хроническими заболеваниями могут получить лекарства безвозмездно.
Но поскольку перечень заболеваний для этой программы значительно расширился, можно не знать, к какому врачу обращаться за рецептом.
Так что в Нацслужбе здоровья дали разъяснения относительно бесплатных лекарств. Читай, кто имеет право выписывать рецепты и при каких болезнях.
Если у тебя диагностировали болезнь, то первый рецепт на бесплатное лекарство может выписать только профильный специалист. А именно:
В Национальной службе здоровья объяснили, что при этих болезнях выписать первый рецепт на бесплатные лекарства могут только профильные врачи-специалисты.
Они должны создать план лечения в электронной системе здравоохранения и выписать первый рецепт. После этого следующие рецепты можно будет получать у семейного врача, терапевта или педиатра.
Такая система актуальна только для бесплатных лекарств. Рецепт на препараты, которые пациент будет покупать самостоятельно, можно сразу получить у врача первичной медицинской помощи или у любого врача-специалиста.
Единственное исключение — иммуносупрессивные препараты. Рецепт на них может выписать только трансплант-координатор.
Единственное исключение — иммуносупрессивные препараты. Рецепт на них может выписать только трансплант-координатор.
А как работает программа Доступное лекарство во время войны мы подробно объясняли в материале.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.