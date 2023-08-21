Від онкології до вірусних гепатитів: ліки проти яких хвороб діти можуть отримати безплатно

В Україні діти мають право отримати ліки проти багатьох хвороб безоплатно. Про це нагадали у Міністерстві охорони здоров’я.

Це стосується медикаментів, які застосовують у разі онкологічних та онкогематологічних, рідкісних захворювань тощо.

Ліки проти яких хвороб безплатні для дітей

Діти в Україні можуть отримати безплатні ліки проти таких хвороб:

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онкологія;

нанізм;

гемофілія типу А і В;

дитячий церебральний параліч (ДЦП);

дитячі розлади психіки та поведінки;

серцево-судинні захворювання;

орфанні захворювання;

бульозний епідермоліз;

муковісцидоз;

вірусні гепатити B і С;

ідіопатична сімейна дистонія;

інфекційні захворювання з високим рівнем летальності;

розсіяний склероз;

первинні (вроджені) імунодефіцити;

ювеніальний ревматоїдний артрит;

легенева артеріальна гіпертензія.

Повний перелік хвороб і станів, а також назви препаратів ти можеш знайти за посиланням.

Як діти можуть отримати безплатні ліки

Насамперед треба пройти необхідні обстеження, встановити діагноз та отримати призначення від лікаря на певний препарат.

Потім ліки можна отримати у твоїй лікарні або іншій, де є в наявності необхідний препарат.

Що робити, якщо ліків немає у твоїй лікарні

Є два варіанти дій у випадку, якщо необхідних ліків немає у твої лікарні: звернутися до будь-якої іншої лікарні та отримати препарати там або ініціювати їх перерозподіл між медзакладами.

Для перерозподілу пацієнт або його представник подає запит до керівника лікарні, керівник звертається до структурного підрозділу охорони здоров’я в області. Представник підрозділу зв’язується зі своїми колегами з того регіону, де є ліки. Якщо всі погоджують перерозподіл, то ліки з однієї лікарні доставляють в іншу.

Буває так, що ти випадково придбав(-ла) не той препарат, бо переплутав(-ла) схожі назви. Раніше ми розповідали, чи можна повернути ліки в аптеку.

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