От онкологии до вирусных гепатитов: лекарства от каких болезней дети могут получить бесплатно

В Украине дети имеют право получить лекарства против многих болезней бесплатно. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения.

Это касается медикаментов, применяемых при онкологических и онкогематологических, редких заболеваний и других.

Лекарства от каких болезней бесплатны для детей

Дети в Украине могут получить бесплатные лекарства от таких болезней:

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онкология;

нанизм;

гемофилия типа А и В;

детский церебральный паралич (ДЦП);

детские расстройства психики и поведения;

сердечно-сосудистые заболевания;

орфанные заболевания;

буллезный эпидермолиз;

муковисцидоз;

вирусные гепатиты B и С;

идиопатическая семейная дистония;

инфекционные заболевания с высоким уровнем летальности;

рассеянный склероз;

первичные (врожденные) иммунодефициты;

ювениальный ревматоидный артрит;

легочная артериальная гипертензия.

Полный список болезней и состояний, а также названия препаратов ты можешь найти по ссылке.

Как дети могут получить бесплатные лекарства

Прежде всего, нужно пройти необходимые обследования, установить диагноз и получить назначение от врача на определенный препарат.

Затем лекарство можно получить в твоей больнице или другой, где есть в наличии необходимый препарат.

Что делать, если лекарств нет в твоей больнице

Есть два варианта действий в случае, если необходимых лекарств нет в твоей больнице: обратиться в любую другую больницу и получить препараты там или инициировать их перераспределение между медучреждениями.

Для перераспределения пациент или его представитель подает запрос руководителю больницы, руководитель обращается в структурное подразделение здравоохранения в области. Представитель подразделения связывается со своими коллегами из того региона, где есть лекарства. Если все согласовывают перераспределение, то лекарства из одной больницы доставляют в другую.

Бывает так, что ты случайно приобрел(-а) не тот препарат, потому что перепутал(-а) похожие названия. Ранее мы рассказывали, можно ли вернуть лекарство в аптеку.

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