От онкологии до вирусных гепатитов: лекарства от каких болезней дети могут получить бесплатно

В Украине дети имеют право получить лекарства против многих болезней бесплатно. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения.
Это касается медикаментов, применяемых при онкологических и онкогематологических, редких заболеваний и других.
Дети в Украине могут получить бесплатные лекарства от таких болезней:
Полный список болезней и состояний, а также названия препаратов ты можешь найти по ссылке.
Прежде всего, нужно пройти необходимые обследования, установить диагноз и получить назначение от врача на определенный препарат.
Затем лекарство можно получить в твоей больнице или другой, где есть в наличии необходимый препарат.
Затем лекарство можно получить в твоей больнице или другой, где есть в наличии необходимый препарат.
Есть два варианта действий в случае, если необходимых лекарств нет в твоей больнице: обратиться в любую другую больницу и получить препараты там или инициировать их перераспределение между медучреждениями.
Для перераспределения пациент или его представитель подает запрос руководителю больницы, руководитель обращается в структурное подразделение здравоохранения в области. Представитель подразделения связывается со своими коллегами из того региона, где есть лекарства. Если все согласовывают перераспределение, то лекарства из одной больницы доставляют в другую.
Бывает так, что ты случайно приобрел(-а) не тот препарат, потому что перепутал(-а) похожие названия. Ранее мы рассказывали, можно ли вернуть лекарство в аптеку.
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