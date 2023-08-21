Здоровье и красота

От онкологии до вирусных гепатитов: лекарства от каких болезней дети могут получить бесплатно

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 августа 2023, 07:00
Ліки проти яких хвороб діти можуть отримати безплатно: перелік від МОЗ
Фото: Pexels

Больше новостей
Баклажани як гриби
Без горчинки и характерного привкуса — рецепт приготовления баклажанов, как грибов
День незалежності України
Страна начинается с тебя: когда День Независимости Украины и какая история государственного праздника
Нові штами коронавірусу Covid-19 Eris та BA.2.86: що відомо
Нашли более чем в 50 странах? Что известно о новых штаммах Covid-19 из США и Великобритании
Що можна провозити до Польщі через кордон з Україною: список
Чтобы не было проблем на таможенном контроле: что можно провозить из Украины в Польшу — список
Смотреть больше

Материалы по теме

День незалежності України
Страна начинается с тебя: когда День Независимости Украины и какая история государственного праздника
Нові штами коронавірусу Covid-19 Eris та BA.2.86: що відомо
Нашли более чем в 50 странах? Что известно о новых штаммах Covid-19 из США и Великобритании
прокрастинація
Что скрывается за прокрастинацией: как распознать неочевидные подсказки самим себе
Як змінити ставлення до важких понеділків
Снова этот понедельник. Как начать неделю без стресса для организма

Видео
0:03:33
Безбар’єрність у Львові: керівники бізнесу пересіли на крісла колісні

Пересели на колесные кресла, чтобы лучше понимать потребности людей с инвалидностью: во Львове привлекли внимание к безбарьерности
0:03:26
евакуація
Терпеть нет сил… Как проходит эвакуация с приграничных территорий Сумской области из-за страшных обстрелов
0:03:32
врожай кавунів
Сладкие и хрустящие, как херсонские: как собирают невероятный урожай арбузов на Закарпатье
0:03:06
Врятовані тварини
Волонтеры успели спасти их от ужасов войны! Удивительные истории животных с оккупированных территорий
0:04:05
Лікарі рятують військових
Даже тяжелораненого вернут к жизни. Дорогая цена победы, которую платят наши воины
0:03:31
Києво-Печерська Лавра
Обрести душевный покой и силу духа в Лавре! Реабилитация для бойцов в главной святыне страны
0:05:59
Експорт зерна
Сбор урожая под обстрелами: удастся ли украинским аграриям удачно продать зерно
0:05:33
Волонтерські техно-рейви: люди з-за кордону їдуть в Україну, аби допомогти
Техно-рейв с пользой! Иностранцы приобщаются к украинским инициативам по восстановлению и расчистке территорий
0:05:09
Чорноморські ігри 2023 у Києві: як пройшли та хто переміг
Осуществить мечту детей о большой сцене, несмотря на войну! Как прошли Черноморские игры 2023 в Киеве
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 19 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
посівний календар
Читать дальше
Лучшие дни для продуктивной работы! Лунный посевной календарь на август 2023
вазектомія
Читать дальше
Когда принял решение не заводить детей. Вазэктомия: что это, зачем и почему набирает популярность

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь