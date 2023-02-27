Доступні ліки при болезни Паркинсона — какие препараты можно получить и как это сделать по правительственной программе

В Украине продолжается правительственная программа Доступні ліки. Она помогает обеспечить людей с хроническими заболеваниями препаратами, которые нужно принимать на постоянной основе.

Одно из таких заболеваний, включенное в программу, — болезнь Паркинсона. Это медленно прогрессирующее неврологическое заболевание ЦНС, присущее преимущественно людям пожилого возраста.

Украинцы с этой болезнью могут бесплатно или с частичной доплатой приобрести лекарства в аптеке. О том, как начать получать лекарства людям с болезнью Паркинсона, рассказали в Национальной службе здоровья Украины.

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Какие препараты можно получить?

По правительственной программе при болезни Паркинсона предусмотрено шесть торговых названий препаратов. К ним относятся международные непатентованные названия: Бипериден (Biperiden) и Леводопа + Карбидопа (Levodopa + Carbidopa).

Как получить лекарства от болезни Паркинсона бесплатно или с частичной доплатой

Нужно обратиться к неврологу

Врач-невролог составит индивидуальный план лечения и внесет его в электронную систему здравоохранения. На основе составленного плана выпишет первый рецепт.

Следующие рецепты смогут выписывать врачи первичной медицинской помощи. К ним относятся: семейный врач, терапевт или педиатр.

На время войны рецепт может быть электронный или бумажный.

При отсутствии света или интернета врач выпишет бумажный рецепт на Форме рецептурного бланка №1, — объясняют в НСЗУ.

Бумажный рецепт обязательно должен быть заверен подписью и печатью врача.

С рецептом обратись в аптеку

С выписанным рецептом ты можешь обратиться в любую аптеку, независимо от места регистрации. Главное условие — аптека должна заключать договор с программой. Такую аптеку можно распознать по наклейке при входе Доступні ліки.

И помни, срок действия рецепта составляет 30 дней, начиная с даты его выписки.

Покажи электронный или бумажный рецепт работнику аптеки

Далее фармацевт предложит тебе препарат, который содержит нужное действующее вещество и есть в наличии. Также он проинформирует какой препарат полностью бесплатный, а за какой нужно доплатить.

Ранее мы рассказывали о бесплатных медицинских услугах для пожилых людей.

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