Доступні ліки при болезни Паркинсона — какие препараты можно получить и как это сделать по правительственной программе

В Украине продолжается правительственная программа Доступні ліки. Она помогает обеспечить людей с хроническими заболеваниями препаратами, которые нужно принимать на постоянной основе.
Одно из таких заболеваний, включенное в программу, — болезнь Паркинсона. Это медленно прогрессирующее неврологическое заболевание ЦНС, присущее преимущественно людям пожилого возраста.
Украинцы с этой болезнью могут бесплатно или с частичной доплатой приобрести лекарства в аптеке. О том, как начать получать лекарства людям с болезнью Паркинсона, рассказали в Национальной службе здоровья Украины.
По правительственной программе при болезни Паркинсона предусмотрено шесть торговых названий препаратов. К ним относятся международные непатентованные названия: Бипериден (Biperiden) и Леводопа + Карбидопа (Levodopa + Carbidopa).
Врач-невролог составит индивидуальный план лечения и внесет его в электронную систему здравоохранения. На основе составленного плана выпишет первый рецепт.
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Следующие рецепты смогут выписывать врачи первичной медицинской помощи. К ним относятся: семейный врач, терапевт или педиатр.
На время войны рецепт может быть электронный или бумажный.
При отсутствии света или интернета врач выпишет бумажный рецепт на Форме рецептурного бланка №1, — объясняют в НСЗУ.
При отсутствии света или интернета врач выпишет бумажный рецепт на Форме рецептурного бланка №1, — объясняют в НСЗУ.
Бумажный рецепт обязательно должен быть заверен подписью и печатью врача.
С выписанным рецептом ты можешь обратиться в любую аптеку, независимо от места регистрации. Главное условие — аптека должна заключать договор с программой. Такую аптеку можно распознать по наклейке при входе Доступні ліки.
И помни, срок действия рецепта составляет 30 дней, начиная с даты его выписки.
И помни, срок действия рецепта составляет 30 дней, начиная с даты его выписки.
Далее фармацевт предложит тебе препарат, который содержит нужное действующее вещество и есть в наличии. Также он проинформирует какой препарат полностью бесплатный, а за какой нужно доплатить.
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