Доступні ліки при хворобі Паркінсона — які препарати можна отримати та як це зробити за урядовою програмою

В Україні триває урядова програма Доступні ліки. Вона допомагає забезпечити людей із хронічними захворюваннями препаратами, які потрібно приймати на постійній основі.

Одне з таких захворювань, що включене до програми, — хвороба Паркінсона. Це повільно прогресуюче неврологічне захворювання ЦНС, що притаманне переважно людям літнього віку.

Українці з цією хворобою можуть безкоштовно або з частковою доплатою придбати ліки в аптеці. Про те, як почати отримувати ліки людям з хворобою Паркінсона, розповіли у Національній службі здоров’я України.

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Які препарати можна отримати?

За урядовою програмою при хворобі Паркінсона передбачено шість торгових назв препаратів. До них належать міжнародні непатентовані назви: Біпериден (Biperiden) та Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa).

Як отримати ліки проти хвороби Паркінсона безкоштовно або з частковою доплатою

Потрібно звернутися до невролога

Лікар-невролог складе індивідуальний план лікування та внесе його до електронної системи охорони здоров’я. На основі складеного плану випише перший рецепт.

Наступні рецепти зможуть виписувати лікарі первинної медичної допомоги. До них належать: сімейний лікар, терапевт або педіатр.

На час війни рецепт може бути електронний або паперовий.

У разі відсутності світла або інтернету лікар випише паперовий рецепт на Формі рецептурного бланку №1, — пояснюють у НСЗУ.

Паперовий рецепт обов’язково має бути засвідчений підписом та печаткою лікаря.

З рецептом звернись до аптеки

Маючи виписаний рецепт, ти можеш звернутися до будь-якої аптеки, незалежно від місця реєстрації. Головна умова — аптека має укладати договір із програмою. Таку аптеку можна розпізнати за наліпкою при вході Доступні ліки.

Та пам’ятай, термін дії рецепта становить 30 днів, починаючи з дати його виписування.

Покажи електронний або паперовий рецепт працівнику аптеки

Далі фармацевт запропонує тобі препарат, який містить потрібну діючу речовину та є у наявності. Також він проінформує, який препарат є повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.

Раніше ми розповідали про безоплатні медичні послуги для людей похилого віку.

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