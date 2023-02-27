Доступні ліки при хворобі Паркінсона — які препарати можна отримати та як це зробити за урядовою програмою

В Україні триває урядова програма Доступні ліки. Вона допомагає забезпечити людей із хронічними захворюваннями препаратами, які потрібно приймати на постійній основі.
Одне з таких захворювань, що включене до програми, — хвороба Паркінсона. Це повільно прогресуюче неврологічне захворювання ЦНС, що притаманне переважно людям літнього віку.
Українці з цією хворобою можуть безкоштовно або з частковою доплатою придбати ліки в аптеці. Про те, як почати отримувати ліки людям з хворобою Паркінсона, розповіли у Національній службі здоров’я України.
За урядовою програмою при хворобі Паркінсона передбачено шість торгових назв препаратів. До них належать міжнародні непатентовані назви: Біпериден (Biperiden) та Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa).
Лікар-невролог складе індивідуальний план лікування та внесе його до електронної системи охорони здоров’я. На основі складеного плану випише перший рецепт.
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Наступні рецепти зможуть виписувати лікарі первинної медичної допомоги. До них належать: сімейний лікар, терапевт або педіатр.
На час війни рецепт може бути електронний або паперовий.
У разі відсутності світла або інтернету лікар випише паперовий рецепт на Формі рецептурного бланку №1, — пояснюють у НСЗУ.
У разі відсутності світла або інтернету лікар випише паперовий рецепт на Формі рецептурного бланку №1, — пояснюють у НСЗУ.
Паперовий рецепт обов’язково має бути засвідчений підписом та печаткою лікаря.
Маючи виписаний рецепт, ти можеш звернутися до будь-якої аптеки, незалежно від місця реєстрації. Головна умова — аптека має укладати договір із програмою. Таку аптеку можна розпізнати за наліпкою при вході Доступні ліки.
Та пам’ятай, термін дії рецепта становить 30 днів, починаючи з дати його виписування.
Та пам’ятай, термін дії рецепта становить 30 днів, починаючи з дати його виписування.
Далі фармацевт запропонує тобі препарат, який містить потрібну діючу речовину та є у наявності. Також він проінформує, який препарат є повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.
Раніше ми розповідали про безоплатні медичні послуги для людей похилого віку.
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