Купальный сезон-2025: более 15% проб воды не соответствуют нормам

Сезон отдыха стартовал, но не всюду можно безопасно погрузиться в воду. По результатам лабораторного мониторинга, проведенного специалистами Центров контроля и профилактики болезней, более 15% водоемов Украины уровень кишечной палочки превышает допустимые нормы. А в трети случаев вода не отвечает химическим стандартам.

Что показали анализы воды

С 13 по 19 июня 2025 г. из официальных пляжных зон по всей стране было отобрано 166 проб воды. Из них 25 – не прошли микробиологическую проверку из-за избытка лактозопозитивных кишечных палочек (ЛКП). Это составляет 15,1% всех образцов.

Еще более тревожная ситуация с химическими показателями: из 130 исследованных проб 46 (35,4%) не соответствовали нормам.

Чем это опасно

Кишечная палочка – бактериальный индикатор, сигнализирующий о фекальном загрязнении. Ее попадание в организм через воду может вызвать острые кишечные инфекции. Могут наблюдаться следующие симптомы.

тошнота;

диарея;

боль в животе;

повышение температуры;

сухость во рту;

снижение мочеотделения.

В случае появления таких симптомов после купания следует немедленно обратиться к врачу.

Где купаться безопасно

Киев: пляжи Троещина, Черторый

Волынь: Луцк, Нововолынск, Любешов, озеро Свитязь

Одесчина: Аркадия, Дельфин, Залив, Сергеевка

Львовщина, Полтавщина, Ровенщина, Хмельнитчина — в части городских и поселковых пляжей

Полный перечень – на сайтах местных администраций или Минздрава.

Где купаться нельзя

Из-за микробиологического и химического загрязнения запрещено купание на следующих локациях:

Киев: пляжи Галерный, Центральный, Венеция, Тельбин, Пуща-Водица

Винница: пляжи Химик, Центральный

Житомирщина, Ровенщина, Днепропетровщина — в отдельных зонах городов и гидропарков

Черновцы, Ковель, Тернополь, Николаев, Кременчуг, Белая Церковь — в отдельных городских водоемах.

Пляжи в Киевской области официально не открыты.

Регионы без доступа к водоемам

В 2025 году из-за войны не будут открываться зоны отдыха в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Также нет зарегистрированных официальных пляжей в Закарпатье, Сумах и Одессе (в рамках карантинных ограничений или военного положения).

Как узнать о качестве воды

Специалисты ЦКПХ проводят еженедельный мониторинг: берут пробы с пляжей и водоемов для лабораторного анализа. Данные публикуются на сайтах областных лабораторных центров и Минздрава.

Перед отправкой в ​​воду — проверьте, отвечает ли вода в вашем регионе санитарным требованиям. Лето должно быть безопасным!

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