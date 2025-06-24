Купальный сезон-2025: более 15% проб воды не соответствуют нормам

Сезон отдыха стартовал, но не всюду можно безопасно погрузиться в воду. По результатам лабораторного мониторинга, проведенного специалистами Центров контроля и профилактики болезней, более 15% водоемов Украины уровень кишечной палочки превышает допустимые нормы. А в трети случаев вода не отвечает химическим стандартам. Что показали анализы воды С 13 по 19 июня 2025 г. из официальных пляжных зон по всей стране было отобрано 166 проб воды. Из них 25 – не прошли микробиологическую проверку из-за избытка лактозопозитивных кишечных палочек (ЛКП). Это составляет 15,1% всех образцов. Еще более тревожная ситуация с химическими показателями: из 130 исследованных проб 46 (35,4%) не соответствовали нормам.Чем это опасно Кишечная палочка – бактериальный индикатор, сигнализирующий о фекальном загрязнении. Ее попадание в организм через воду может вызвать острые кишечные инфекции. Могут наблюдаться следующие симптомы. тошнота; диарея; боль в животе; повышение температуры; сухость во рту; снижение мочеотделения. В случае появления таких симптомов после купания следует немедленно обратиться к врачу. Читать по теме Семейный отдых на Свитязе 2025: что может тебе предложить самое глубокое озеро Украины Читай о вариантах отдыха на Свитязе с бассейном, с детьми и палатками и где лучше отдохнуть на Свитязе. Где купаться безопасно Киев: пляжи Троещина, Черторый Волынь: Луцк, Нововолынск, Любешов, озеро Свитязь Одесчина: Аркадия, Дельфин, Залив, Сергеевка Львовщина, Полтавщина, Ровенщина, Хмельнитчина — в части городских и поселковых пляжей Полный перечень – на сайтах местных администраций или Минздрава. Где купаться нельзя Из-за микробиологического и химического загрязнения запрещено купание на следующих локациях: Киев: пляжи Галерный, Центральный, Венеция, Тельбин, Пуща-Водица Винница: пляжи Химик, Центральный Житомирщина, Ровенщина, Днепропетровщина — в отдельных зонах городов и гидропарков Черновцы, Ковель, Тернополь, Николаев, Кременчуг, Белая Церковь — в отдельных городских водоемах. Пляжи в Киевской области официально не открыты. Регионы без доступа к водоемам В 2025 году из-за войны не будут открываться зоны отдыха в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Также нет зарегистрированных официальных пляжей в Закарпатье, Сумах и Одессе (в рамках карантинных ограничений или военного положения). Как узнать о качестве воды Специалисты ЦКПХ проводят еженедельный мониторинг: берут пробы с пляжей и водоемов для лабораторного анализа. Данные публикуются на сайтах областных лабораторных центров и Минздрава. Перед отправкой в воду — проверьте, отвечает ли вода в вашем регионе санитарным требованиям. Лето должно быть безопасным! Раньше мы рассказывали о том, куда поехать и как позволить это себе в условиях войны А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Отдых, Здоровье, Минздрав Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter