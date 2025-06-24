Купальний сезон-2025: понад 15% проб води не відповідають нормам

Сезон відпочинку стартував, але не всюди можна безпечно зануритися у воду. За результатами лабораторного моніторингу, проведеного фахівцями Центрів контролю та профілактики хвороб, у понад 15% водойм України рівень кишкової палички перевищує допустимі норми. А в третині випадків вода не відповідає хімічним стандартам.

Що показали аналізи води

З 13 по 19 червня 2025 року з офіційних пляжних зон по всій країні було відібрано 166 проб води. Із них 25 — не пройшли мікробіологічну перевірку через надлишок лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП). Це становить 15,1% усіх зразків.

Ще тривожніша ситуація з хімічними показниками: зі 130 досліджених проб 46 (35,4%) не відповідали нормам.

Чим це небезпечно

Кишкова паличка — бактеріальний індикатор, що сигналізує про фекальне забруднення. Її потрапляння до організму через воду може викликати гострі кишкові інфекції. Можуть спостерігатись такі симптоми.

нудота;

діарея;

біль у животі;

підвищення температури;

сухість у роті;

зниження сечовиділення.

У разі появи таких симптомів після купання — варто негайно звернутися до лікаря.

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Де купатися безпечно

Київ : пляжі Троєщина, Чорторий

: пляжі Троєщина, Чорторий Волинь : Луцьк, Нововолинськ, Любешів, озеро Світязь

: Луцьк, Нововолинськ, Любешів, озеро Світязь Одещина : Аркадія, Дельфін, Затока, Сергіївка

: Аркадія, Дельфін, Затока, Сергіївка Львівщина, Полтавщина, Рівненщина, Хмельниччина — у частині міських і селищних пляжів

Повний перелік — на сайтах місцевих адміністрацій або МОЗ.

Де купатися заборонено

Через мікробіологічне та хімічне забруднення заборонено купання на таких локаціях:

Київ : пляжі Галерний, Центральний, Венеція, Тельбін, Пуща-Водиця

: пляжі Галерний, Центральний, Венеція, Тельбін, Пуща-Водиця Вінниця : пляжі Хімік, Центральний

: пляжі Хімік, Центральний Житомирщина, Рівненщина, Дніпропетровщина — в окремих зонах міст і гідропарків

— в окремих зонах міст і гідропарків Чернівці, Ковель, Тернопіль, Миколаїв, Кременчук, Біла Церква — в окремих міських водоймах

Пляжі на Київщині офіційно не відкриті.

Регіони без доступу до водойм

У 2025 році через війну не відкриватимуться зони відпочинку в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Також немає зареєстрованих офіційних пляжів у Закарпатті, Сумах та Одесі (у рамках карантинних обмежень або воєнного стану).

Як дізнатися про якість води

Фахівці ЦКПХ проводять щотижневий моніторинг: беруть проби з пляжів та водойм для лабораторного аналізу. Дані публікуються на сайтах обласних лабораторних центрів та МОЗ.

Перед тим як вирушити до води — перевірте, чи вода у вашому регіоні відповідає санітарним вимогам. Літо має бути безпечним!

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Фото: КМДА

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