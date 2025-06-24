Купальний сезон-2025: понад 15% проб води не відповідають нормам

Сезон відпочинку стартував, але не всюди можна безпечно зануритися у воду. За результатами лабораторного моніторингу, проведеного фахівцями Центрів контролю та профілактики хвороб, у понад 15% водойм України рівень кишкової палички перевищує допустимі норми. А в третині випадків вода не відповідає хімічним стандартам. Що показали аналізи води З 13 по 19 червня 2025 року з офіційних пляжних зон по всій країні було відібрано 166 проб води. Із них 25 — не пройшли мікробіологічну перевірку через надлишок лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП). Це становить 15,1% усіх зразків. Ще тривожніша ситуація з хімічними показниками: зі 130 досліджених проб 46 (35,4%) не відповідали нормам.Чим це небезпечно Кишкова паличка — бактеріальний індикатор, що сигналізує про фекальне забруднення. Її потрапляння до організму через воду може викликати гострі кишкові інфекції. Можуть спостерігатись такі симптоми. нудота; діарея; біль у животі; підвищення температури; сухість у роті; зниження сечовиділення. У разі появи таких симптомів після купання — варто негайно звернутися до лікаря. Читати на тему Сімейний відпочинок на Світязі 2025: що може запропонувати тобі найглибше озеро України Читай про різні варіанти відпочинку на Світязі — у нашому матеріалі. Де купатися безпечно Київ: пляжі Троєщина, Чорторий Волинь: Луцьк, Нововолинськ, Любешів, озеро Світязь Одещина: Аркадія, Дельфін, Затока, Сергіївка Львівщина, Полтавщина, Рівненщина, Хмельниччина — у частині міських і селищних пляжів Повний перелік — на сайтах місцевих адміністрацій або МОЗ. Де купатися заборонено Через мікробіологічне та хімічне забруднення заборонено купання на таких локаціях: Київ: пляжі Галерний, Центральний, Венеція, Тельбін, Пуща-Водиця Вінниця: пляжі Хімік, Центральний Житомирщина, Рівненщина, Дніпропетровщина — в окремих зонах міст і гідропарків Чернівці, Ковель, Тернопіль, Миколаїв, Кременчук, Біла Церква — в окремих міських водоймах Пляжі на Київщині офіційно не відкриті. Регіони без доступу до водойм У 2025 році через війну не відкриватимуться зони відпочинку в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Також немає зареєстрованих офіційних пляжів у Закарпатті, Сумах та Одесі (у рамках карантинних обмежень або воєнного стану). Як дізнатися про якість води Фахівці ЦКПХ проводять щотижневий моніторинг: беруть проби з пляжів та водойм для лабораторного аналізу. Дані публікуються на сайтах обласних лабораторних центрів та МОЗ. Перед тим як вирушити до води — перевірте, чи вода у вашому регіоні відповідає санітарним вимогам. Літо має бути безпечним! Раніше ми розповідали про те, куди поїхати і як дозволити це собі в умовах війни. Фото: КМДА А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Відпочинок, Здоров'я, МОЗ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter