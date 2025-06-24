Для тебе Твоя безпека

Купальний сезон-2025: понад 15% проб води не відповідають нормам

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 24 Червня 2025, 19:00
Купальний сезон-2025: понад 15% проб води не відповідають нормам

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь