Будто сочная малина: как сделать эффект размытых губ дома

В мире красоты давно нет границ, а TikTok и соцсети превратили корейские тренды в международный эталон красоты.

Одним из них стали размытые губы (blurred lips) — техника макияжа, которая создает эффект мягко распределенного цвета без четкого контура. Vogue.es отметил, что такой бьюти-прием выглядит легко, свежо и естественно. Так, будто губы только что коснулись ягодного сока.

А главное — образ не требует никаких инъекций или сложной косметики. Всего несколько простых шагов, которые легко повторить дома!

Размытые губы: почему весь мир восхищается ими

Техника blurred lips — это полная противоположность четко очерченному контуру губ, популярному в 2010-х. Визуально она смягчает образ, добавляет объема и естественности, сохраняя женственность и непринужденность. Своей популярностью она обязана именно Корее — стране, где макияж должен быть максимально легким, ухоженным и одновременно эффектным.

Секрет техники заключается в том, чтобы сосредоточить пигмент в центре губ и мягко растушевать его к краям, создавая эффект затертого или будто слегка стертого цвета. Это отличный вариант как для ежедневного макияжа, так и для романтических прогулок.

Как сделать размытые губы: 4 простых шага

1. П одготовка — ключ к успеху

Начни с ухода. Сухость — главный враг техники blurred lips. Поэтому обязательно сделай мягкий скраб губ (можно использовать сахар или мед), а затем нанеси увлажняющий бальзам. Оставь его на несколько минут, как маску, чтобы губы стали гладкими и эластичными.

2. Скрываем контуры

Чтобы губы выглядели максимально натурально, слегка затонируй контур консилером или остатками тонального крема. Этот трюк поможет скрыть четкие линии и создать базу для дальнейшей растушевки. Растушуй средство по краям губ пальцем или спонжем — границы должны быть максимально мягкими.

3. Тинт в центре и растушевка к краям

Затем уже нанеси выбранный оттенок (малиновый, вишневый, коралловый или любой другой) точечно в центр верхней и нижней губы. Затем осторожно растушуй его пальцем по направлению к внешнему краю.

Не пытайся создать идеальную симметрию — легкая небрежность в этом макияже только на пользу. Главное — мягкий переход от цвета к естественному тону кожи.

4. Финальные штрихи

А чтобы цвет держался дольше, можно аккуратно припудрить зону вокруг губ. Именно это поможет предотвратить растекание. При желании добавь каплю блеска в центр, чтобы создать эффект объема. Но и без блеска размытые губы выглядят невероятно нежно и элегантно.

Так что если тебе хочется попробовать что-то новое и одновременно простое — размытые губы станут идеальным бьюти-открытием.

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