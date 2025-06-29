Ніби соковита малина: як зробити ефект розмитих губ вдома

У світі краси давно немає кордонів, а TikTok і соцмережі перетворили корейські тренди на міжнародний еталон краси.

Одним із них стали розмиті губи (blurred lips) — техніка макіяжу, яка створює ефект мʼяко розподіленого кольору без чіткого контуру. Vogue.es зазначив, що такий бʼюті-прийом виглядає легко, свіжо й природно. Так, ніби губи щойно торкнулися ягідного соку.

А головне — образ не потребує жодних інʼєкцій чи складної косметики. Лише кілька простих кроків, які легко повторити вдома!

Розмиті губи: чому весь світ захоплюється ними

Техніка blurred lips — це повна протилежність чітко окресленому контуру губ, популярному у 2010-х. Візуально вона пом’якшує образ, додає об’єму та природності, зберігаючи жіночність і невимушеність. Своєю популярністю вона зобов’язана саме Кореї — країні, де макіяж має бути максимально легким, доглянутим і водночас ефектним.

Секрет техніки полягає в тому, щоби зосередити пігмент у центрі губ і м’яко розтушувати його до країв, створюючи ефект затертого чи ніби злегка стертого кольору. Це чудовий варіант як для щоденного макіяжу, так і для романтичних прогулянок.

Як зробити розмиті губи: 4 простих кроки

1. Підготовка — ключ до успіху

Почни із догляду. Сухість — головний ворог техніки blurred lips. Тому, обов’язково зроби м’який скраб губ (можна використати цукор або мед), а потім нанеси зволожувальний бальзам. Залиш його на кілька хвилин, як маску, щоб губи стали гладкими та еластичними.

2. Приховуємо контури

Щоб губи виглядали максимально натурально, легенько затонуй контур консилером або залишками тонального крему. Цей трюк допоможе приховати чіткі лінії та створити базу для подальшого розтушовування. Розтушуй засіб по краях губ пальцем або спонжем — межі мають бути максимально м’якими.

3. Тінт у центрі і розтушовування до країв

Потім вже нанеси обраний відтінок (малиновий, вишневий, кораловий або будь-який інший) точково в центр верхньої та нижньої губи. Потім обережно розтушуй його пальцем у напрямку до зовнішнього краю.

Не намагайся створити ідеальну симетрію — легка недбалість у цьому макіяжі тільки на користь. Головне — м’який перехід від кольору до природного тону шкіри.

4. Фінальні штрихи

А щоб колір тримався довше, можна обережно припудрити зону навколо губ. Саме це допоможе запобігти розтіканню. За бажанням додай краплю блиску в центр, щоб створити ефект об’єму. Але й без блиску розмиті губи мають неймовірно ніжний й елегантний вигляд.

Тож якщо тобі хочеться спробувати щось нове й водночас просте — розмиті губи стануть ідеальним бʼюті-відкриттям.

А чи знаєш ти, що насправді червона помада здатна підняти бойовий дух під час війни? Читай про це детальніше у нашому іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.