Оскар 2023: все победители кинопремии (Список)

95-я церемония награждения премии Оскар 2023 года состоялась в театре Долби (Dolby) в Лос-Анджелесе. Среди победителей в 23 категориях, больше всего статуэток — семь, получила лента Все всегда и одновременно, режиссерами которой являются Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт. Больше всего номинаций — 11 — было у этой ленты, по девять номинаций на Западном фронте без изменений и Банши Инишинина (режиссер Мартин Макдонах).
Мы собрали для тебя список всех победителей премии Оскар 2023 года.
Что ж, Оскар – это самая престижная кинонаграда, вручаемая ежегодно Американской академией кино искусства и науки. Одним из интересных фактов о победителях премии Оскар является то, что несколько актеров и актрис в течение своих карьер были номинированы на Оскар более 10 раз, но не получили ни одной награды.
Поэтому предлагаем тебе вспомнить, какие актеры до сих без Оскара. Надеемся, кого из этого списка мы увидим среди победителей в следующем году.
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