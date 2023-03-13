Оскар 2023: все победители кинопремии (Список)

95-я церемония награждения премии Оскар 2023 года состоялась в театре Долби (Dolby) в Лос-Анджелесе. Среди победителей в 23 категориях, больше всего статуэток — семь, получила лента Все всегда и одновременно, режиссерами которой являются Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт. Больше всего номинаций — 11 — было у этой ленты, по девять номинаций на Западном фронте без изменений и Банши Инишинина (режиссер Мартин Макдонах).

Мы собрали для тебя список всех победителей премии Оскар 2023 года.

Оскар 2023 — все победители

Лучший мультфильм: Пиноккио Гильермо дель Торо;

Пиноккио Гильермо дель Торо; Лучший актер второго плана : Джонатан Ке Кван (Все везде и сразу);

: Джонатан Ке Кван (Все везде и сразу); Лучшая актриса второго плана: Джейми Ли Кертис (Все везде и сразу);

Джейми Ли Кертис (Все везде и сразу); Лучший документальный фильм: Навальный;

Навальный; Лучшая операторская работа: Джеймс Френд (На Западном фронте без перемен);

Джеймс Френд (На Западном фронте без перемен); Лучший игровой короткометражный фильм: Ирландское прощание;

Ирландское прощание; Лучший грим и прически : Кит (Эдриан Моро, Джуди Чин, Энн Мари Брэдли);

Дизайн костюмов : Рут Картер (Черная пантера: Ваканда навсегда);

Лучший международный художественный фильм : На Западном фронте без перемен;

Лучший документальный короткометражный фильм : Заклинатели слонов;

Лучший анимационный короткометражный фильм : Мальчик, крот, лис и конь;

Лучшая работа художника-постановщика : На Западном фронте без перемен;

Лучшая музыка к фильму : Фолькер Бертельманн (На Западном фронте без перемен);

Лучшие визуальные эффекты : Аватар: Путь воды;

Лучший оригинальный сценарий : Все везде и сразу;

Лучший адаптированный сценарий : Говорят женщины;

Лучший звук : Марк Вайнгартен, Джеймс Х. Мазер, Эл Нельсон, Крис Бердон и Марк Тейлор (Топ Ган: Мэверик);

Лучшая песня к фильму : музыка Киравани и слова Чандрабоза — саундтрек Naatu Naatu (RRR);

Лучший монтаж : Пол Роджерс (Все везде и сразу);

Лучшая режиссерская работа Дэн Кван и Дэниел Шайнерт (Все везде и сразу);

Лучшая мужская роль Брендан Фрейзер (Кит);

Лучшая женская роль : Мишель Ео (Все везде и сразу);

: Мишель Ео (Все везде и сразу); Лучший фильм : Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, Джонатан Ван ( Все везде и сразу ).

Что ж, Оскар – это самая престижная кинонаграда, вручаемая ежегодно Американской академией кино искусства и науки. Одним из интересных фактов о победителях премии Оскар является то, что несколько актеров и актрис в течение своих карьер были номинированы на Оскар более 10 раз, но не получили ни одной награды.

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Поэтому предлагаем тебе вспомнить, какие актеры до сих без Оскара. Надеемся, кого из этого списка мы увидим среди победителей в следующем году.

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