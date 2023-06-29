Этому место в музее: рецензия на ленту Индиана Джонс и часы судьбы

На этой неделе в украинский прокат выходит новая лента об одном из самых культовых персонажей в кино — Индиана Джонс и часы судьбы. В главной роли снова Гаррисон Форд, однако впервые за всю историю франшизы в режиссерском кресле не Стивен Спилберг — на этот раз у руля Джеймс Мэнголд (Логан, Форд против Феррари).

Я уже посмотрел ленту и считаю, что она хоть и является необязательным продолжением франшизы, но имеет некоторые интересные идеи.

О сюжете без спойлеров

Фильм открывается флешбэком в 1944 год. Омоложенный благодаря спецэффектам Индиана Джонс (Гаррисон Форд) охотится на знаменитое копье Лонгина, которым завладели нацисты, вместе со своим другом Безилом Шоу (Тобби Джонс). Джонс попадает в плен, убегает из него и узнает, что копье — подделка. Герой Гаррисона Форда вместе с другом узнают, что немцы обладают более ценным артефактом — антикитерой, изобретением Архимеда, позволяющей манипулировать временем.

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После утомительной завязки и стычки с главным антагонистом фильма Юргеном Уоллером (Мадс Миккельсен), пролог-флешбек завершается, и зрителя переносят в 1969 год.

Нацисты побеждены, Соединенные Штаты в эйфории от высадки на Луну, а на улицах проходят антивоенные демонстрации почти параллельно с парадом в честь астронавтов. Старый Генри Джонс младший в этом времени выглядит откровенно чужим — его лекции больше не интересны молодежи, а студентки не пишут на веках “Я тебя люблю”. Он переживает процесс развода, а из контекста становится понятно, что и потерю сына.

Времена Индианы давно прошли, пока на героя Форда не выходит его крестница Гелена Шоу (Фиби Уоллер-Бридж), одержимая поисками антикитеры, как и ее отец. Поэтому старому археологу придется вспомнить золотое время и снять с гвоздя любимую федору и плеть.

Чего ждать от новой части фильма

После утомительной завязки фильм наконец-то набирает обороты и становится похожим на классические приключения культового археолога. Именно похожим, потому что дотянуться до оригинальной трилогии у него не было никаких шансов, а вот рассказать лучшую историю чем Королевство хрустального черепа шанс был. И Джеймс Менголд, кажется, справился с задачей, хоть и не без минусов, главным из которых следует назвать растянутый хронометраж.

Предыдущие фильмы об авантюрном археологе имели хронометраж около двух часов, а фильм Менголда уже приблизился к двум с половиной.

И это скорее роднит его не с приключенческими фильмами, а и с современными блокбастерами, где уже вроде бы появилось правило: фильмы не могут длиться два часа или меньше.

Несмотря на затянутый хронометраж, а от этого и рваный ритм, фильм все же не теряет авантюрный дух полностью. В этот раз, например, сюжет закручивается вокруг созданного Архимедом древнегреческого артефакта. Тематически это классно работает в киновселенной Индиана Джонса — вообще даже странно, что за пять фильмов древние греки впервые появляются как предмет интереса для главного героя и его крестницы.

Архимедовская антикитера становится не просто главным макгаффином ленты, за которым охотятся герои и злодеи, но и тематически важным элементом. Новый фильм об Индиане Джонсе может показаться очередным голливудским блокбастером, лезущим в темы параллельных вселенных или путешествий во времени. Далеко ходить не нужно, недавно была премьера Флэша или Человека Паука: Сквозь Вселенные. Альтернативные реальности и путешествия по времени стали настолько популярны, что уже успели приесться.

И в начале Часов судьбы кажется, что это очередное кино о временном ревизионизме, когда герои отчаянно пытаются изменить события прошлого или изменить реальность.

Однако серия фильмов об авантюрном археологе тематически никогда не искала ревизионизма. Изменить историю невозможно, а вот изучать ее, спасать и наслаждаться ею — эти идеи всегда были заложены во всех фильмах франшизы.

Недаром же их действие всегда происходит где-то в прошлом. И пока Индиана изучает тайны культовых артефактов тысячелетней давности и вместе с этим изучает те эпохи, мы в свою очередь смотрим на вымышленные события тридцатых, сороковых или конца шестидесятых годов. И таким образом сами в чем-то становимся как Индиана Джонс.

Да, эти фильмы, конечно, не учебники по истории, но азарт, с которым герой Гаррисона Форда гоняется за разнообразными артефактами, однозначно должен передаваться и зрителю. Думаю, Спилберг и Лукас прекрасно это понимали, и Джеймс Менголд, как их наследник, тоже, потому что сознательно делает главного временного ревизиониста нацистом. Мотивация героя Миккельсена почти комична, но мы живем в такой реальности, когда она отнюдь не выглядит фантастической.

Вообще желание временного ревизионизма часто очень хорошо говорит об обществе — это тотальный инфантилизм, солипсизм и отказ от реальности, что достаточно характерно сейчас для западного общества.

Или этот ревизионизм связан с желанием вернуть былое величие, территории или восстановить историческую справедливость, что, конечно, ведет к нацизму, фашизму или рашизму.

И именно поэтому главный злодей ленты является нацистом, а не потому, что нацисты были злодеями в предыдущих фильмах. Именно поэтому в финале картины Джеймс Менголд дает герою Миккельсена хорошую пощечину из-за его желания временного ревизионизма. Что особенно хорошо контрастирует с Индианой Джонсом, который если и желает что-то изменить в истории, то это спасти собственного сына, потому что не в последнюю очередь считает именно себя виновным в его смерти. Мотивация Джонса совершенно человеческая и ясна каждому, кто терял близких.

Индиана Джонс и часы судьбы, хоть и не идеальное кино, точно немного затянуто, но в нем скрыты интересные идеи. И посмотреть его можно не только из ностальгических переживаний.

Кроме того, это окончательное прощание Гаррисона Форда с франшизой, а также последний фильм, музыку для которого написал без преувеличения культовый композитор Джон Уильямс — девяностолетний маэстро выходит на пенсию. А еще фильм является прекрасным напоминанием, что реальная история может быть интереснее любых альтернативных или параллельных вселенных.

Лето обещает нам много огненных премьер в мире кино. Июнь уже подарил нам интересные картины. Так что если ты пропустил(-а) выход новых фильмов, предлагаем ознакомиться с кинопремьерами июня 2023 года.

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