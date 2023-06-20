Когда самый быстрый человек опаздывает. Рецензия на фильм Флэш

На прошлой неделе в украинский прокат вышла многострадальная лента Флэш. Проект, анонсированный в 2015 году, пережил производственный ад, многочисленные скандалы с главным актером Эзрой Миллером и походу сменил несколько режиссеров. Кинокритик Кирилл Пищиков посмотрел новый фильм от студии DC и Warner Brothers и считает, что эта лента опоздала в прокат лет на пять.

Рецензия на ленту Флэш

После событий Лиги Справедливости Барри Аллен (Эзра Миллер) продолжает супергеройствовать и регулярно помогать Бэтмену (Бен Аффлек). Однако его отец все еще находится в тюрьме по обвинению в убийстве собственной жены и мамы Барри.

В свободное время скоростной герой рассуждает об изменении прошлого, а именно о том, как спасти свою мать. В один прекрасный день Барри озаряет мысль, как это можно сделать, не сломав пространственно-временный континуум.

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Когда же герой пытается изменить прошлое, в лучших традициях фильмов о путешествиях во времени, все идет наперекосяк — мама спасена, но вместо Бена Аффлека в костюме Бэтмена — Майкл Китон, Супермена нет, и даже Майкл Джей Фокс не снимался в фильме Назад в будущее.

Сюжет фильма Флэш ироническим образом отражает историю создания киновселенной DC, которой как будто с самого начала была судьба стать успешной. После выхода в 2011 году ленты Человек из стали Зака Снайдера, студийные боссы Warner Brothers решили как можно скорее догнать успешную вселенную Marvel и начали с кроссовера Бэтмена и Супермена.

Затем была первая Чудо женщина и Отряд самоубийц. А за ними — Лига Справедливости, которую должен был снимать Зак Снайдер, но из-за самоубийства дочери он покинул проект. За руль встал Джосс Видон и в результате Лига вышла монстром Франкенштейна от мира кино.

Дальше во вселенной DC были удачные и неудачные проекты, пока не вышел второй фильм об Отряде самоубийц от Джеймса Ганна. А уже чуть позже последнего объявили новым вождем киновселенной. Сам Ганн в итоге заявил о полном перезапуске. И Флэш в этом ключе становится фактически лебединой песней вселенной DC, олицетворяя все ее преимущества и недостатки.

Главная проблема Флеша в том, что в 2023 году сама тематика путешествий во времени и альтернативных вселенных уже очень заезжена, а самому фильму сложно сказать что-то новое. Практически параллельно в прокате вышел успешный мультфильм Человек-паук: Сквозь Вселенную. И Майлз Моралез однозначно выигрывает у Барри Аллена по всем фронтам.

Нынешний триумфатор на премии Оскар Все везде и сразу показал параллельные вселенные с точки зрения авторского кино. И в безумии легко переплюнул марвеловский Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия. Собственно, даже вселенная Марвел всего за несколько лет успела утомить зрителей альтернативными вселенными и параллельными реальностями.

Собственно, Флэш в этом смысле не просто проигрывает своим конкурентам. Он несвоевременен даже по сравнению с другими вариациями героя в анимации. Похожую историю уже рассказывали в мультсериале Лига Справедливости или в анимационном фильме Лига Справедливости: Парадокс источника конфликта. И это уже не говоря о том, сколько подобная история обыгрывалась в комиксах.

Режиссеру ленты аргентинцу Энди Мускетти (Оно, Оно 2) определенным образом не повезло, ведь имея на руках вторичную историю, ему при любых раскладах не удалось бы рассказать оригинальную историю. Но Мускетти все же старается и пытается выжать из материала максимум. Во Флеше все еще можно найти несколько интересных и энергичных экшен сцен, в нем много юмора.

Эзра Миллер, несмотря на все скандалы, хорошо играет две версии своего героя. А появление Майкла Китона однозначно вызовет ностальгические переживания у фанатов Бэтмена Тима Бертона.

И все же Флэш является очередным напоминанием о кризисе идей в современном Голливуде — этот фильм и своим сюжетом, и своим примером показывает, что бесконечное возвращение назад в прошлое и попытки переосмыслить старый материал не приводят ни к чему хорошему и скорее создадут настоящего монстра — монстра, каким и являются современные голливудские блокбастеры.

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