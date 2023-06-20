Коли найшвидша людина спізнюється. Рецензія на стрічку Флеш

Минулого тижня в український прокат вийшла багатостраждальна стрічка Флеш. Проект, анонсований у 2015 році, пережив виробниче пекло, численні скандали із головним актором Езрою Міллером і походу змінив декілька режисерів. Кінокритик Кирило Пищиков подивився новий фільм від студії DC та Warner Brothers і вважає, що ця стрічка спізнилась у прокат років на п’ять.

Рецензія на стрічку Флеш

Після подій Ліги Справедливості Баррі Аллен (Езра Міллер) продовжує супергеройствувати та регулярно допомагати Бетмену (Бен Аффлек). Проте його батько все ще знаходиться у в’язниці за звинуваченням у вбивстві власної дружини та мами Баррі.

У вільний час швидкісний герой міркує про змінення минулого, а саме про те, як врятувати власну матір. В один прекрасний день Баррі осяює думка, як це можна зробити, не поламавши просторово-часовий континуум.

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Коли ж герой робить спробу змінити минуле, в найкращих традиціях фільмів про подорожі в часі все йде шкереберть — мама врятована, але замість Бена Аффлека в костюмі Бетмена — Майкл Кітон, Супермена немає, і навіть Майкл Джей Фокс не знімався в фільмі Назад у майбутнє.

Сюжет фільму Флеш іронічним образом віддзеркалює історію будування кіновсесвіту DC, якому наче від початку було пороблено стати успішним. Після виходу у 2011 році стрічки Людина зі сталі Зака Снайдера, студійні боси Warner Brothers вирішили якомога швидше наздогнати успішний всесвіт Marvel і почали з кросовера Бетмена та Супермена.

Потім була перша Диво-жінка та Загін самогубців. А за ними — Ліга Справедливості, яку мав знімати Зак Снайдер, але через самогубство доньки він покинув проект. За кермо встав Джосс Відон, і в результаті Ліга вийшла монстром Франкенштейна від світу кіно.

Далі у всесвіту DC були вдалі та невдалі проекти, поки не вийшов другий фільм про Загін самогубців від Джеймса Ганна. А вже трохи згодом останнього оголосили новим керманичем кіновсесвіту. Сам Ганн у результаті заявив про повний перезапуск. І Флеш в цьому ключі стає фактично лебединою піснею всесвіту DC, утілюючи в собі всі його переваги та недоліки.

Головна проблема Флеша в тому, що у 2023 році сама тематика подорожей в часі та альтернативних всесвітів є вже дуже заїждженою, а самому фільму складно сказати щось нове. Практично паралельно в прокаті вийшов успішний мультфільм Людина-павук: Крізь Всесвіт. І Майлз Моралез однозначно виграє у Баррі Аллена на всіх фронтах.

Цьогорічний тріумфатор на премії Оскар Все завжди й водночас показав паралельні всесвіти з точки зору авторського кіно. І в божевільності легко переплюнув марвелівський Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля. Власне, навіть всесвіт Марвел всього за декілька років встиг втомити глядачів альтернативними всесвітами та паралельними реальностями.

Власне Флеш в цьому сенсі не просто програє своїм конкурентами. Він є несвоєчасним навіть у порівнянні з іншими варіаціями героя в анімації. Схожу історію вже розповідали у мультсеріалі Ліга Справедливості чи анімаційному фільмі Ліга Справедливості: Парадокс джерела конфлікту. І це вже на кажучи про те, скільки подібна історія обігрувалась в коміксах.

Режисеру стрічки, аргентинцю Енді Мускетті (Воно, Воно 2), певним чином не пощастило, адже маючи на руках вторинну історію, йому за будь-яких умов не вдалось би розповісти оригінальну історію. Але Мускетті все ж старається та намагається витиснути з матеріалу максимум. У Флеші все ще можна знайти декілька цікавих та енергійних екшен-сцен, в ньому багато гумору.

Езра Міллер, попри всі скандали, добре відіграє аж дві версії свого героя. А поява Майкла Кітона однозначно викличе ностальгійні переживання у фанатів Бетмена Тіма Бертона.

І все ж Флеш є черговим нагадуванням про кризу ідей в сучасному Голлівуді — цей фільм і своїм сюжетом, і своїм прикладом показує, що нескінченне повернення назад в минуле та спроби переосмислити старий матеріал не приносять нічого хорошого і радше створять справжнього монстра — монстра, яким і стають сучасні голлівудські блокбастери.

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