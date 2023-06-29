Шоу-біз
Ексклюзив

Цьому місце в музеї: рецензія на стрічку Індіана Джонс і реліквія долі

Кирило Пищиков, кінокритик 29 Червня 2023, 11:30
Індіана Джонс і реліквія долі: рецензія на фільм
Фото: IMDb

Ексклюзиви
Як швидко та безпечно набрати вагу: поради дієтолога
Чи правильно просто більше їсти? Розповідаємо, як безпечно набрати вагу
історія анастасії
Моє хобі — це життя! Історія Анастасії, яка під час війни втратила батька, але продовжує власну боротьбу
Володимир Ярославський інтерв'ю
Українці — сучасні та готують не гірше! Ярославський про міжнародну франшизу українських ресторанів, МастерШеф та благодійність
Віталій Гайдар
“Я, напевно, найгірший у світі військовий.” Історія Віталія Гайдара — художника, який побував на війні, але не припиняв малювати
Дивитись більше

Більше новин
День пЕтра й Павла в Україні 2022
День холодний — рік голодний: День Петра та Павла 2023, прикмети, традиції та історія свята
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Ячмінь на оці - що це, симптоми, лікування, профілактика
Як позбутись ячменя на оці: профілактика та лікування гнійного запалення
В яких умовах перебувають у полону українські захисники
Просто хочеться додому та маминої їжі. Спогади українських захисників про страшні дні у російському полоні
Дивитись більше

Матеріали по темі

фільми про аферистів
“Злісна радість” чи спроби не стати одними з? Чому ми дивимося фільми про шахраїв
Віктор Андрієнко
За секунду трагедія була б неминучою! Віктор Андрієнко розповів, як врятував колегу під час зйомок фільму
Том Гарді фільми та серіали
Шукаєш, що б цікавого подивитися? Тримай добірку фільмів та серіалів з Томом Гарді
Ексклюзивне інтерв'ю з французьким актором Антуаном Ербе
Через війну я відчув щось глибше — актор Антуан Ербе про знімання серіалу Перевізниця та своє бачення України

Відео
0:04:20
В яких умовах перебувають у полону українські захисники

Просто хочеться додому та маминої їжі. Спогади українських захисників про страшні дні у російському полоні
Карта бойових дій в Україні 29.06.2023 онлайн
Російська авіація збідніла на ще один Су-25! Карта бойових дій в Україні 29 червня в режимі онлайн
0:05:45
осушення ГЕС
Великий Луг чи пам’ятник тоталітаризму? Що облаштують на місцевості, де було Каховське водосховище
0:03:44
польський кордон
Стіни на кордоні з РФ та Білоруссю. В Європі взяли приклад з Польщі та зводять загорожі
0:02:20
Зеленський
Україна перемоги буде достойною своїх героїв! Зеленський вперше оголосив пункти загальнонаціональної доктрини
0:05:17
Василь
Спочатку рак, а потім десяток операцій та хіміотерапій. Історія 15-річного Василя
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
Карта бойових дій в Україні 28.06.2023 онлайн
Наступ на Бахмутському напрямку має певні особливості! Карта бойових дій в Україні 28 червня в режимі онлайн
0:08:41
паспортизація
Погрожують позбавити батьківських прав! На окупованих територіях триває примусова паспортизація дітей
0:04:42
Херсонщина після підтоплення
Оживити рідні міста. Мешканці Херсонщини героїчно повертаються додому
Більше відео
Як побороти печію в доашніх умовах
Читати далі
Смачно, але не їстиму, бо печія замучить! Розповідаємо причини появи та як побороти в домашніх умовах
Як покращити кровообіг в організмі: прості поради
Читати далі
Щоб організм був насичений киснем — як покращити кровообіг

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь