Про суспільні проблеми, відомі сюжети та навіть прибульців: ТОП-10 кінопрем’єр червня

Нудьгуєш вечорами? Гайда дивитися нові фільми! Кіновсесвіт цього червня здивує глядачів новинками, це — факт!

Ми побачимо іменитих акторів, повернення відомих сюжетів та просто якісні фільми. Коли прем’єра в Україні та що ми побачимо вже цього червня на великих екранах — розповідаємо далі.

Кінопрем’єри червня 2023

Татусів вікенд

За сюжетом фільму, молодий хлопець знайомиться із батьками своєї нареченої разом зі своїм батьком. Що їм доведеться пережити та яким же буде фінал знайомства — передбачити складно.

У головних ролях тут Роберт Де Ніро та Себастьян Маніскалько, а також Кім Кетролл.

Прем’єра фільму в Україні відбулася 1 червня 2023 року.

Інфлюенсер

Інфлюенсерка Медісон, роль якої зіграла талановита Сара Кеннінґ, збирається у подорож до Таїланду. Хлопець, що мав летіти разом із нею, раптово відмовляється від подорожі, та скасовувати відпочинок Медісон не хоче.

Чим закінчаться нові знайомства під час відпустки та чи буде нам страшно так само як і головній героїні? Жахи та сатира на сучасну епоху соціальних мереж розкаже про це детальніше.

Стрічку режисера Кертіса Девіда Гардера в Україні можна побачити вже з 1 червня 2023 року.

Мене від себе верне

Така незвична назва обіцяє нам і незвичний сюжет фільму. Ця неромантична комедія наочно показує, якою ціною сучасне суспільство вимагає уваги до кожної особи.

У головних ролях тут Крістіне Куят Торп та Андерс Даніельсен Лі, режисером стрічки став Крістоффер Борґлі.

Побачити в Україні фільм Мене від себе верне можна з 8 червня 2023 року.

У пошуках короля

Якщо тобі цікаво торкнутися історії та зустрітися із таємницями віч-на-віч, тоді ти точно не можеш пропустити прем’єри фільм У пошуках короля. Головна героїня зіштовхується з привидом вбитого у 15 столітті короля Річарда ІІІ.

Чого він хоче та чому так погано — не знати справжньої історії, розповість режисер стрічки Стівен Фрірз та головна героїня, яку зіграла Саллі Гокінс.

Прем’єра в Україні відбудеться 15 червня цього року. Астероїд-Сіті Атмосферна стрічка про прибульців та мешканців містечка, які обожнюють комічну тему. Буде весело та цікаво, але не дивуйся, якщо спочатку нічого не зрозумієш! До Тільди Свінтон, Джейсона Шварцмана, Едварда Нортона й Віллема Дафо цього разу приєднаються й Марґо Роббі, Том Генкс, Стів Карелл і Скарлетт Йоганссон. Побачити фільм на великих екранах можна буде 22 червня. Без образ Головну роль тут грає Дженніфер Лоренс. За сюжетом, справи в особистому житті йдуть не так добре, як того хотілося б дівчині. Та чи принесе їй щастя пропозиція за оголошенням та знайомство з героєм, якого зіграв Метью Бродерік? Завітати на кінопоказ в Україні можна з 22 червня.

Індіана Джонс і Реліквія долі

Відомий та гостросюжетний фільм знову повертається! Цього разу професор протистоятиме злочинцям і шукатиме артефакти.

У ролях знялися Гаррісон Форд, Фібі Воллер-Брідж, Мадс Міккельсен та Антоніо Бандерас.

Прем’єра в Україні відбудеться 29 червня.

Хто ти, Філіпе?

Помсту подають холодною? Чи гарячою? Чи кислою? Зрештою, про це розповість головний герой Філіп — поляк єврейського походження, який під час Другої світової війни тікає з Варшавського гетто та виїздить до… Німеччини.

Влаштувавшись офіціантом, він видає себе за француза, аби зваблювати німкень та мститися їм за нацистські злодіяння Німеччини.

У головній ролі — Ерік Кульм. Прем’єра в Україні — 29 червня.

Флеш

Фільм про супергероя Флеша вийде у паралельні всесвіти Бетмена. Над роботою довго працювали, зокрема й через скандали навколо Езра Міллера — він і зіграв героя.

Побачити картину в Україні можна вже 15 червня.

Трансформери: Час звіроботів

Цього разу автори зачепили не лише світ людей, а й тварин: у картині побачимо трансформера, що схожий на Кінг Конга.

Прем’єра в Україні відбудеться 8 червня.

Які ще прем’єри очікуються у 2023 році, а які уже можна переглянути, читай у нашому іншому матеріалі.

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