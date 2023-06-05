Об общественных проблемах, известных сюжетах и даже пришельцах: ТОП-10 кинопремьер июня

Скучаешь вечерами? Айда смотреть новые фильмы! Киновселенная в этом июне удивит зрителей новинками, это — факт!

Мы увидим знаменитых актеров, возвращение известных сюжетов и просто качественные фильмы. Когда премьера в Украине и что мы увидим уже в июне этого года на больших экранах — рассказываем дальше.

Кинопремьеры июня 2023

Папин уик-энд

По сюжету фильма, молодой парень знакомится с родителями своей невесты вместе со своим отцом. Что им придется пережить и каким будет финал знакомства — предсказать сложно.

В главных ролях здесь Роберт Де Ниро и Себастьян Манискалько, а также Ким Кэтролл.

Премьера фильма в Украине прошла 1 июня 2023 года.

Инфлюэнсер

Инфлюэнсер Мэдисон, роль которой сыграла талантливая Сара Кеннинг, собирается в путешествие в Таиланд. Парень, который должен был лететь вместе с ней, внезапно отказывается от путешествия, но отменять отдых Мэдисон не хочет.

Чем закончатся новые знакомства во время отпуска и будет ли нам страшно так же, как и главной героини? Ужасы и сатира на современную эпоху социальных сетей расскажет об этом подробнее.

Ленту режиссера Кертиса Дэвида Гардера в Украине можно увидеть уже с 1 июня 2023 года.

Меня от себя воротит

Такое необычное название сулит нам и необычный сюжет фильма. Эта неромантичная комедия наглядно показывает, какой ценой современное общество требует внимания к каждому человеку.

В главных ролях здесь Кристине Куят Торп и Андерс Даниэльсен Ли, режиссером фильма стал Кристофер Боргли.

Увидеть в Украине фильм Меня от себя воротит можно с 8 июня 2023 года.

В поисках короля

Если тебе интересно затронуть историю и встретиться с тайнами лицом к лицу, тогда ты точно не можешь пропустить премьеру фильма В поисках короля. Главная героиня сталкивается с привидением убитого в 15 веке короля Ричарда ІІІ.

Чего он хочет и почему так плохо — не знать настоящей истории, расскажет режиссер ленты Стивен Фрирз и главная героиня, которую сыграла Салли Гокинс.

Премьера в Украине состоится 15 июня этого года.

Астероид-Сити

Атмосферная лента о пришельцах и жителях города, обожающих комическую тему. Будет весело и интересно, но не удивляйся, если поначалу ничего не поймешь!

К Тильде Свинтон, Джейсону Шварцманну, Эдварду Нортону и Виллему Дафо на этот раз присоединятся и Марго Робби, Том Генкс, Стив Карелл и Скарлетт Йоганссон.

Увидеть фильм на больших экранах можно будет 22 июня.

Без обид

Главную роль здесь играет Дженнифер Лоренс. По сюжету, дела в личной жизни идут не так хорошо, как того хотелось бы девушке. Но принесет ли ей счастье предложение по объявлению и знакомство с героем, которого сыграл Мэтью Бродерик?

Посетить кинопоказ в Украине можно с 22 июня.

Индиана Джонс и Реликвия судьбы

Известный и остросюжетный фильм снова возвращается! В этот раз профессор будет противостоять преступникам и искать артефакты.

В ролях снялись Гаррисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен и Антонио Бандерас.

Премьера в Украине пройдет 29 июня.

Кто ты, Филипп?

Месть подают холодной? Или горячей? Или кислой? В конце концов, об этом расскажет главный герой Филипп — поляк еврейского происхождения, который во время Второй мировой войны убегает из Варшавского гетто и выезжает в… Германию.

Устроившись официантом, он выдает себя за француза, чтобы обольщать немок и мстить им за нацистские злодеяния Германии.

В главной роли — Эрик Кульм. Премьера в Украине — 29 июня.

Флэш

Фильм о супергерое Флеше выйдет на параллельные вселенные Бэтмена. Над работой долго работали, в том числе из-за скандалов вокруг Эзра Миллера — он и сыграл героя.

Увидеть картину в Украине можно уже 15 июня.

Трансформеры: Время звероботов

На этот раз авторы затронули не только мир людей, но и животных: в картине увидим трансформера, похожего на Кинг Конга.

Премьера в Украине пройдет 8 июня.

Какие ещё премьеры ожидаются в 2023 году, а какие уже можно посмотреть, читай в нашем другом материале.

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