Премьеры мирового кино в апреле: десять кинолент в прокате на больших экранах

Кинофильмы всегда кажутся хорошей возможностью оторваться от реальности и погрузиться в мир фантастики, приключений или мистики, детективов и драм. Апрель 2023 смело можно считать месяцем кинобума — на больших экранах Украины можно увидеть работы именитых режиссеров и любимых актеров.

Кроме двух украинских лент — Бачення метелика, режиссера Максима Наконечного и Люксембург, Люксембург Антонио Лукича — в прокат этого месяца выйдет еще десять интересных иностранных фильмов.

Кинопремьеры в апреле 2023

Редакция Вікна-новини подготовила для тебя список кинопремьер апреля на любой вкус. Ищи его дальше в материале.

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Эйр (Air)

Драма

Это история о цене договора и как становятся известными. Фильм однозначно понравится тем, кто интересуется футболом, мировыми брендами и любит реальные истории.

События разворачиваются в 1984 году, когда известная компания Nike стремится подписать соглашение с известным футболистом, звездой НБА Майклом Джорданом.

Фильм Эйр рассказывает настоящую историю того, как футболист стал лицом линейки кроссовок Air Jordan и какой была сделка. Над созданием фильма работали друзья Майкла, исполнившие и ключевые роли в создании фильма: Бен Аффлек был режиссером и актером второго плана, а Мэтт Дэймон сыграл роль менеджера в фильме.

Премьера в Украине пройдет 6 апреля.

Дети кукурузы (Children of the Corn)

Ужасы

Режиссер фильма Дети кукурузы Курт Уиммер снял свою ленту по сюжету романа Стивена Кинга. Первая экранизация была реализована в 1984 году и стала культовой среди любителей жанра. У фильма было восемь сиквелов и римейк в 2009 году.

По словам создателей нового фильма, он станет адаптацией романа, не имеющей ничего общего с предыдущими экранизациями.

По сюжету фильма, в небольшом городке штата Небраска совершенно ничего не происходит. Но почему-то в городке происходит полный неурожай кукурузы, которая здесь растет на полях вокруг.

Взрослые решают сжечь кукурузу, но против этого бунтуют… местные дети. Детский протест перерастает в кровавые расправы, ибо все они — охвачены культом поклонения божеству, которое называют Тот, кто ходит. Чего ждать от этих детей и кто их толкает на убийства — расскажет фильм.

Премьера в Украине пройдет 5 апреля.

Мое прекрасное несчастье (Beautiful Disaster)

Драма

Мелодрама Мое прекрасное несчастье снято по одноименному популярному роману Джейми Макгуайр. Книга вышла в свет в 2011 году и возглавила список бестселлеров New York Times.

Лента рассказывает о девушке, которая вступила на первый курс университета. Кроме нового места обучения, ее проблемой является парень, донимающий своим вниманием.

Молодые люди укладывают пари: если парень проигрывает свой следующий боксерский поединок, то месяц не будет трогать девушки. Если нет, то она переезжает к нему на постоянное проживание.

Премьера в Украине пройдет 13 апреля.

Три мушкетера: Д’Артаньян (Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan)

Приключения

Режиссер Мартен Бурбулон снял фильм о приключениях одного из мушкетеров — Д’Артаньяна, прибывающего в столицу в поисках своих обидчиков. Заступаясь за девушку, он сражался с преступниками и был ранен.

Парень стремился отомстить, а оказался в водовороте событий, менявших историю Франции.

Премьера в Украине пройдет 20 апреля.

Киллер (Assassin)

Боевик

Зрители точно ринутся в кинотеатры на просмотр фильма Киллер, потому что одну из главных ролей здесь сыграл Брюс Уиллис. Для Брюса Уиллиса этот фильм стал последним в карьере. Актер перестал сниматься из-за проблем со здоровьем.

Лента повествует о Валморе, управляющем частной военной организацией. Новейшая разработка позволяет использовать для особо опасных миссий тела посторонних людей. Специальные агенты с помощью вживленного в них чипа переносят свое сознание в чужое тело, выполняют операцию и возвращаются назад. Разработка позволяет увести от агентов любые подозрения.

Но что будет, если чип попадет в руки преступников? Об этом и рассказывает фильм.

Премьера в Украине пройдет 20 апреля.

Мое преступление (Mon crime)

Детектив

Драма и детектив Мое преступление — это новая работа режиссера и сценариста Франсуа Озона из Франции. В основу сюжета положена одноименная пьеса Жоржа Берра и Луи Вернейля.

События фильма разворачиваются в Париже в 1935 году и рассказывают о настойчивой девушке, которая просто хочет стать популярной и известной актрисой.

Популярной она станет благодаря убийству известного в Париже банкира. Но чего ждать, когда выяснятся детали этого страшного преступления?

Премьера в Украине пройдет 27 апреля.

Стражи планеты (Les gardiennes de la planète)

Документальный

Документальный фильм Стражи планеты снял по собственному сценарию режиссер Жан-Альберт Левр. Всю свою жизнь он посвятил работе над проектами, направленными на сохранение окружающей среды.

В своей зрелищной работе он показывает, как на далеком и безлюдном берегу лежит серый кит. Группа мужчин и женщин организуют его спасение.

Параллельно мы узнаем гораздо больше об этих удивительных животных: уже более 50 млн лет они играют важную роль в экосистеме нашей планеты.

Премьера в Украине пройдет 20 апреля.

Магическая дверь (The Portable Door)

Фэнтези

Режиссер Джеффри Уокер умело показал человеческие отношения через нереальный мир. Пол и Софи — два совершенно разных сотрудника компании, босс которой является не совсем обычным человеком.

В поисках Магических дверей Пол понимает, что его босс имеет в голове злой план, угрожающий человечеству. Пол должен спасти любимую и весь мир.

Премьера в Украине пройдет 27 апреля.

Семья на выбор (Accidental Family)

Комедия

Комедию Семья на выбор снял Джейсон Хадсон, для которого это второй фильм на большом экране. Для своего нового проекта он сам написал сценарий, был на съемочной площадке как оператор, а во время постпродакшена занимался монтажом.

История рассказывает о девушке, которая занимается генеалогией. Однажды к ней обращаются заказчики, которые уже долгие годы разыскивают свою родственницу.

В силу некоторых обстоятельств именно эту девушку семья и принимает за свою родственницу. Станет ли у нее сил рассказать правду, особенно когда придется отказаться от любви всей жизни?

Премьера в Украине пройдет 27 апреля.

Мафия Мама (Mafia Mamma)

Криминал

Неуверенная в себе американка унаследовала мафиозную империю своего деда. Под руководством доверенного консультанта фирмы она смешно бросает вызов всем ожиданиям, в том числе и своим собственным, как новая глава семейного бизнеса.

Удастся ли ей преодолеть все преграды и к чему это приведет, — рассказывает фильм Мафия Мама, снятый Кэтрином Хардвиком.

Премьера в Украине пройдет 27 апреля.

Список украинских фильмов, которые выйдут на большие экраны в 2023 году, мы писали в нашем другом материале: ищи его по ссылке.

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