Готовь попкорн и заряжай павербанк, время для новых сериалов! Десять самых ожидаемых премьер 2023 года

Что может быть лучше интересного сериала с продуманным и увлекательным сюжетом после тяжелой рабочей недели? Только новый сериал!

2023 год порадует зрителей не только продолжением культовых картин. Нас ждет много премьер, сюжеты которых позволят посмотреть их на одном дыхании.

Мы сделали подборку из десяти лучших сериальных премьер, которые ты не можешь пропустить.

Сейчас также смотрят

Десять новых сериалов 2023 года

В этом году тебя ждет много взрослого кино, острых сюжетов, запутанных историй и экшена. Создатели киноиндустрии сделали хорошую попытку удивить. Итак, какие сериалы посмотреть в 2023 году?

Тайное вторжение

Сериал Тайное вторжение оценят любители Marvel, а может, и не только они. Ведь этот шпионский триллер уже успели окрестить по-настоящему взрослым сериалом в киновселенной.

Центральным персонажем в адаптации комикса сделают Ника Фьюри. Ему придется столкнуться с инопланетной расой, которая наступает на Землю, а это уже интригует.

Главного героя сыграет Сэмюэл Джексон, уже отличившийся в кинокартине Криминальное чтиво. А режиссером сериала будет Кайл Брэдстрит.

Любовь и смерть

В этом году зрители не останутся без интригующего триллера с ноткой экшена и психологической драмы.

Этот сериал ждут не только потому, что его продюсирует звездный Дэвид Келли, проявивший свой талант в сериалах Большая маленькая ложь и Девять незнакомцев. Любовь и смерть интригует сюжетом.

Картина расскажет настоящую историю техасской домохозяйки, убившей свою подругу топором.

Миссис Дэвис

Эта остановка для любителей научной фантастики и драмы. Сюжет сериала расскажет историю воинственной монахини, объявившей войну современным технологиям. Согласись, посмотреть на такого персонажа — уже интересно.

Главную роль получила Бетти Гилпин, известная по картинам Медсестры Джеки и Б.Л.И.С.К. Режиссерское кресло поделили Дэймон Линделоф, работавший над картинами Потерянные, Оставленные, Стражи, и Тара Эрнандес, известная благодаря сериалу Теория большого взрыва.

Хозяева неба

Этот сериал является продолжением серии проектов, освещающих жизнь и работу подразделений американской армии времен Второй мировой. Сериал Хозяева неба посвящен героям авиации.

Первый проект под названием Братья по оружию Стивен Спилберг и Том Хэнкс сделали более 20 лет назад. Далее в прокат вышел Тихий океан.

Хотя режиссерское кресло теперь принадлежит не Спилбергу и Хэнксу, заменили их не менее успешные режиссеры: Кэри Джодж Фукунаго, Анна Боден, Райан Флэк и Ди Рис.

Полный цикл

Сериал от Стивена Спилберга в 2023 тоже будет. В этот раз номинант на Оскар будет сотрудничать с Эдом Соломоном. Между тем, последняя их коллаборация создала один из самых интересных экспериментов с форматом в сериале Мозаика.

Сюжет сериала Полный цикл расскажет историю расследования неудачной попытки похитить человека, которая приведет к открытию многослойной истории о современном Нью-Йорке.

Каос

Следующая работа режиссера Чарли Ковелл, известной благодаря сериалу Конец этого е***го мира — это что-то амбициозное и оригинальное.

Каос расскажет историю о всемогущем Зевсе, решившем выйти на пенсию, когда заметил на виске первую морщинку. Что это значит для смертных?

Человеческим воплощением Зевса станет Джефф Голдблюм, который продолжает влюблять своей актерской игрой после Парка Юрского периода и Тор: Рагнарок.

Выпуск 2009-го

Любители интересных детективов будут удовлетворены, ведь эта картина — полное воплощение жанра. Она расскажет историю группы агентов ФБР, собравшихся снова ради коллеги, погибшего при загадочных обстоятельствах.

В главных ролях — Брайан Тайри Генри и Кейт Мера, известные по картинам Атланта и Карточный дом.

Звездные войны: Команда-минимум

В мире есть немало любителей культовой серии картин о Звездных войнах. Наконец поклонники истории получат продолжение? Или нет?

О новом сериале во вселенной Звездных войн известно только то, что его главными героями будут подростки, а история будет посвящена их взрослению в далекой галактике. Подробности сюжета пока не разглашают.

В одной из главных ролей появится Джуд Ло, а отвечает за сериал Джон Уоттс, снявший последнюю трилогию о Человеке-пауке.

Экстраполяции

Сериал посвящен последствиям глобальной экологической катастрофы, ожидающей человечество. В нем покажут прямое ее влияние на жизнь людей по всему миру.

За экранизацию взялся Скотт Бёрнс, известный по картине Заражения. Также зрителей ждет невероятный актерский состав: Мэрил Стрип, Эдвард Нортон, Дайан Лэйн, Дэвид Швиммер, Марион Котияр и Кит Харрингтон.

Последние из нас

Закончим подборку адаптацией видеоигры The Last of Us, которая ставит за цель изменить представление об адаптации игр как таковых. Такой интересный вызов принялся воплотить Крейг Мэйзин, известный благодаря сериалу Чернобыль.

В общем, The Last of Us одна из лучших видеоигр в истории. Среди рассказа о зомби-апокалипсисе заметен лейтмотив сложного выбора между спасением человечества и одного человека.

В главных ролях Педро Паскаль, сыгравший в картине Мандалорец, и Белла Рэмзи из Игры престолов.

А пока премьеры еще не вышли на экраны, всегда можно посмотреть картины в прокате. Мы сделали подборку из семи интересных сериалов Netflix, которые стоит посмотреть.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.