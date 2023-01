Готуй попкорн та заряджай повербанк, час для нових серіалів! Десять найочікуваніших прем’єр 2023

Що може бути кращим за цікавий серіал із продуманим та захопливим сюжетом після важкого робочого тижня? Тільки новий серіал!

2023 потішить глядачів не тільки продовженням культових картин. Нас чекає багато прем’єр, сюжети яких надихнуть подивитися їх на одному подиху.

Ми зібрали для тебе підбірку з десяти найкращих серіальних прем’єр, які ти не можеш пропустити.

Десять нових серіалів 2023 року

Цьогоріч на тебе чекає багато дорослого кіно, гострих сюжетів, заплутаних історій та екшену. Творці кіноіндустрії зробили хорошу спробу здивувати. Отож які серіали подивитися у 2023 році?

Таємне вторгнення

Серіал Таємне вторгнення оцінять поціновувачі Marvel, а може, і не тільки вони. Адже цей шпигунський трилер вже встигли охрестити по-справжньому дорослим серіалом кіновсесвіті.

Центральним персонажем в адаптації коміксу зроблять Ніка Ф’юрі. Йому доведеться мати справу з іншопланетною расою, яка наступає на Землю, а це вже інтригує.

Головного героя зіграє Сем’юал Джексон, який вже відзначився у кінокартині Кримінальне чтиво. А режисером серіалу буде Кайл Бредстріт.

Любов і смерть

Цього року глядачі не залишаться без гостроцікавого трилера з ноткою екшену та психологічної драми.

Цей серіал чекають не лише тому, що його продюсує зірковий Девід Келлі, який проявив свій талант у серіалах Велика маленька брехня та Дев’ять незнайомців. Любов і смерть інтригує сюжетом.

Картина розповість справжню історію техаської домогосподарки, яка вбила свою подругу сокирою.

Місис Девіс

Ця зупинка для любителів наукової фантастики й драми. Сюжет серіалу розповість історію войовничої черниці, яка оголошує війну сучасним технологіям. Погодься, подивитися на такого персонажа — вже цікаво.

Головну роль отримала Бетті Ґілпін, яка відома з картин Медсестри Джекі та Б.Л.И.С.К. Режисерське крісло поділили Деймон Лінделоф, який працював над картинами Загублені, Залишені й Вартові, та Тара Ернандес, відома завдяки серіалу Теорія великого вибуху.

Господарі неба

Цей серіал є продовженням серії проектів, які висвітлюють життя та роботу підрозділів американської армії часів Другої світової. Серіал Господарі неба присвятили героям авіації.

Перший проект під назвою Брати по зброї Стівен Спілберг і Том Хенкс зробили понад 20 років тому. За ним у прокат вийшов Тихий океан.

Хоч режисерське крісло тепер належить не Спілбергу та Хенксу, замінили їх не менш успішні режисери: Кері Джодж Фукунаго, Анна Боден, Раян Флек та Ді Ріс.

Повний цикл

Серіал від Стівена Спілберга у 2023 році теж буде. Цього разу номінант на Оскар співпрацюватиме з Едом Соломоном. Між іншим, остання їхня колаборація створила один з найцікавіших експериментів із форматом у серіалі Мозаїка.

Сюжет серіалу Повний цикл розповість історію розслідування невдалої спроби викрадення людини, яке призведе до відкриття багатошарової історії про сучасний Нью-Йорк.

Каос

Наступна робота режисерки Чарлі Ковелл, відомої завдяки сераілу Кінець ї***ого світу — це щось амбіціозне та оригінальне.

Каос розповість історію про всемогутнього Зевса, який вирішив вийти на пенсію, коли помітив на скроні першу зморшку. Що це означає для смертних?

Людським втіленням Зевса стане Джефф Ґолдблюм, який продовжує закохувати своєю акторською грою після Парку Юрського періоду й Тор: Раґнарок.

Випуск 2009-го

Любителі цікавих детективів будуть задоволені, адже ця картина — цілковите втілення жанру. Вона розповість історію групи агентів ФБР, які зібралися знову задля колеги, який загинув за загадкових обставин.

У головних ролях — Браян Тайрі Генрі та Кейт Мера, відомі за картинами Атланта та Картковий будинок.

Зоряні війни: Команда-мінімум

У світі є чимало любителів культової серії картин про Зоряні війни. Нарешті прихильники історії отримають продовження? Чи ні?

Наразі про новий серіал у всесвіті Зоряних війн відомо тільки те, що його головними героями будуть підлітки, а історію присвятять їхньому дорослішанню в далекій галактиці. Подробиці сюжету поки не розголошують.

В одній з головних ролей з’явиться Джуд Ло, а відповідає за серіал Джон Воттс, який зняв останню трилогію про Людину-павука.

Екстраполяції

Серіал присвятили наслідкам глобальної екологічної катастрофи, яка чекає на людство. В ньому покажуть прямий її вплив на життя людей по всьому світу.

За екранізацію взявся Скотт Бернс, відомий за картиною Зараження. Також на глядачів чекає неймовірний акторський склад: Меріл Стріп, Едвард Нортон, Даян Лейн, Девід Швіммер, Маріон Котіяр і Кіт Харрінгтон.

Останні з нас

Закінчимо підбірку адаптацією відеогри The Last of Us, яка ставить за мету змінити уявлення про адаптації ігор як такі. Такий цікавий виклик взявся втілити Крейг Мейзін, відомий завдяки серіалу Чорнобиль.

Загалом The Last of Us — одна з найкращих відеоігор в історії. Поміж розповіді про зомбі-апокаліпсис видніється лейтмотив складного вибору між порятунком людства й однієї людини.

У головних ролях Педро Паскаль, який зіграв у картині Мандалорець, та Белла Ремзі з Гри престолів.

