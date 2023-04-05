Прем’єри світового кіно у квітні: десять кінострічок у прокаті на великих екранах

Кінофільми завжди видаються гарною можливістю відірватися від реальності та поринути у світ фантастики, пригод чи містики, детективів і драм. Квітень 2023 року сміливо можна вважати місяцем кінобуму — на великих екранах України можна побачити роботи іменитих режисерів та улюблених акторів.

Окрім двох українських стрічок — Бачення метелика, режисера Максима Наконечного та Люксембург, Люксембург Антоніо Лукіча, — у прокат цього місяця вийде ще десять цікавих іноземних фільмів.

Кінопрем’єри у квітні 2023

Редакція Вікна-новини підготувала для тебе список кінопрем’єр квітня на будь-який смак. Шукай його далі у матеріалі.

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Ейр (Air)

Драма

Це історія про ціну договору та як стають відомими. Фільм однозначно сподобається тим, хто цікавиться футболом, світовими брендами та просто любить реальні історії.

Події розгортаються у 1984 році, коли відома компанія Nike прагне підписати угоду з відомим футболістом, зіркою НБА Майклом Джорданом.

Фільм Ейр розповідає справжню історію того, як футболіст став обличчям лінійки кросівок Air Jordan та якою була угода. Над створенням фільму працювали друзі Майкла, які виконали й ключові ролі: Бен Аффлек був режисером та актором другого плану, а Метт Деймон зіграв роль менеджера у фільмі.

Прем’єра в Україні відбудеться 6 квітня.

Діти кукурудзи (Children of the Corn)

Жахи

Режисер фільму Діти кукурудзи Курт Віммер зняв свою стрічку за сюжетом роману Стівена Кінга. Перша екранізація була реалізована у 1984 році та стала культовою серед шанувальників жанру. Фільм мав вісім сиквелів та рімейк у 2009 році.

За словами творців нового фільму, він стане адаптацією роману, яка не має нічого спільного із попередніми екранізаціями.

За сюжетом фільму, у невеличкому містечку штату Небраска абсолютно нічого не відбувається. Та чомусь у містечку стається повний неврожай кукурудзи, яка росте тут на полях довкола.

Дорослі вирішують спалити ту кукурудзу, яка росте, але проти цього бунтують… місцеві діти. Дитячий протест переростає у криваві розправи, бо всі вони — охоплені культом поклоніння божеству, яке називають Той, що ходить. Чого чекати від цих дітей та хто їх штовхає на вбивства — розповість стрічка.

Прем’єра в Україні відбудеться 5 квітня.

Моє прекрасне нещастя (Beautiful Disaster)

Драма

Мелодраму Моє прекрасне нещастя знято за однойменним популярним романом Джеймі Макгуайр. Книга вийшла друком у 2011 році та очолила список бестселерів New York Times.

Стрічка розповідає про дівчину, яка вступає на перший курс університету. Окрім нового місця навчання, її проблемою є хлопець, що дошкуляє своєю увагою.

Молоді люди укладають парі: якщо хлопець програє свій наступний боксерський поєдинок, то місяць не чіпатиме дівчини. Якщо ж ні, то вона переїздить до нього на постійне проживання.

Прем’єра в Україні відбудеться 13 квітня.

Три мушкетери: Д’Артаньян (Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan)

Пригоди

Режисер Мартен Бурбулон зняв фільм про пригоди одного із мушкетерів — Д’Артаньяна, що прибуває до столиці у пошуках своїх кривдників. Заступаючись за дівчину, він бився зі злочинцями та був поранений.

Хлопець прагнув помститися, натомість опинився у вирі подій, які змінювали історію Франції.

Прем’єра в Україні відбудеться 20 квітня.

Кілер (Assassin)

Бойовик

Глядачі точно ринуть до кінотеатрів на перегляд фільму Кілер, бо одну з головних ролей тут зіграв Брюс Вілліс. Для Брюса Вілліса цей фільм став останнім у кар’єрі. Актор припинив зніматися через проблеми зі здоров’ям.

Стрічка оповідає про Валмора, який керує приватною військовою організацією. Новітня розробка дозволяє використовувати для особливо небезпечних місій тіла сторонніх людей. Спеціальні агенти за допомогою вживленого в них чіпа переносять свою свідомість в чуже тіло, виконують операцію та повертаються назад. Розробка дозволяє відвести від агентів будь-які підозри.

Та що буде, якщо чіп потрапить до рук злочинців? Про це й розповідає фільм.

Прем’єра в Україні відбудеться 20 квітня.

Мій злочин (Mon crime)

Детектив

Драма та детектив Мій злочин — це нова робота режисера та сценариста Франсуа Озона із Франції. У основу сюжету покладено однойменну п’єсу Жоржа Берра та Луї Вернейля.

Події фільму розгортаються у Парижі у 1935 році та розповідають про наполегливу дівчину, яка просто прагне стати популярною та відомою акторкою.

Популярною вона стане завдяки вбивству відомого у Парижі банкіра. Та чого чекати, коли з’ясуються деталі цього страшного злочину?

Прем’єра в Україні відбудеться 27 квітня.

Вартові планети (Les gardiennes de la planète)

Документальний

Документальний фільм Вартові планети зняв за власним сценарієм режисер Жан-Альберт Льовр. Усе своє життя він присвятив роботі над проектами, направленими на збереження довкілля.

У своїй видовищній роботі він показує, як на далекому та безлюдному березі лежить сірий кит. Група чоловіків та жінок організовують його порятунок.

Паралельно ми дізнаємося набагато більше про цих дивовижних тварин: вже понад 50 млн років вони відіграють важливу роль в екосистемі нашої планети.

Прем’єра в Україні відбудеться 20 квітня.

Магічні двері (The Portable Door)

Фентезі

Режисер Джеффрі Вокер уміло показав людські стосунки через нереальний світ. Пол та Софі — двоє абсолютно різних співробітників компанії, бос якої є не зовсім звичайною людиною.

У пошуках Магічних дверей Пол розуміє, що його бос — має в голові злий план, який загрожує людству. Пол повинен врятувати кохану та цілий світ.

Прем’єра в Україні відбудеться 27 квітня.

Родина на вибір (Accidental Family)

Комедія

Комедію Родина на вибір зняв Джейсон Хадсон, для якого це другий фільм на великому екрані. Для свого нового проекту він сам написав сценарій, був на знімальному майданчику як оператор, а під час постпродакшену займався монтажем.

Історія розповідає про дівчину, яка займається генеалогією. Якось до неї звертаються замовники, які вже довгі роки розшукують свою родичку.

Через деякі обставини саме цю дівчину родина й приймає за свою родичку. Та чи стане у неї сил розповісти правду, особливо коли доведеться відмовитися від кохання усього життя?

Прем’єра в Україні відбудеться 27 квітня.

Мафія Мама (Mafia Mamma)

Кримінал

Невпевнена в собі американка успадкувала мафіозну імперію свого діда. Під керівництвом довіреного консультанта фірми вона кумедно кидає виклик усім очікуванням, у тому числі й своїм власним, як нова глава сімейного бізнесу.

Чи вдасться їй подолати всі перепони та до чого це призведе — розповідає фільм Мафія Мама, знятий Кетріном Хардвіком.

Прем’єра в Україні відбудеться 27 квітня.

Список українських фільмів, які вийдуть на великі екрани у 2023 році, ми писали в нашому іншому матеріалі: шукай його за посиланням.

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