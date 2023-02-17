Забуття не має улюбленців. У Брюса Вілліса діагностували деменцію

Не одне покоління виросло на культових бойовиках за участі Брюса Вілліса. Чого лише вартують кінострічки: Міцний горішок, Шосте відчуття, Армагеддон та Кримінальне чтиво тощо.

Але, на жаль, час не шкодує нікого. Тож рік тому улюблений актор мільйонів був змушений припинити кар’єру.

Все тому, що навесні 2022 року в 67-річного актора Брюса Вілліса діагностували афазію. Це захворювання викликає труднощі з мовою та впливає на когнітивні навички людини.

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За цей рік хвороба прогресувала, тож лікарі змогли поставити актору конкретніший діагноз — лобно-скронева деменція. Це найпоширеніша форма деменції у людей віком до 60 років.

Про те, що Брюса захворів недугом, від якого немає ліків, повідомила родина актора у соціальних мережах. Вони зізналися читачам, що дізнатися про хворобу було боляче, але чіткість діагнозу нарешті принесла полегшення.

Заклик родини Брюса Вілліса

Стан актора прогресує, на це важко дивитися й почуватися зовсім безсилим проти страшної хвороби, яка забирає у людини саму себе. Найгірше, що від неї немає ліків.

Сьогодні не існує методів лікування деменції, але ми сподіваємося, що ця реальність може змінитися в наступні роки.

Родина хоче вплинути на цю ситуацію. Щоб привернути якомога більшу увагу та обізнаність суспільства до цієї хвороби, рідні Брюса Вілліса написали заяву. Вони сподіваються, що увага ЗМІ допоможе зосередитися на подальшому дослідженні деменції.

Пошук рішення та дослідження необхідні, адже хвороба дуже поширена у людей віком від 60 років й вона може спіткати абсолютно кожного (-у), незалежно від статусу та кількості нагород.

Брюс завжди намагався використовувати свій голос у світі, щоб допомагати іншим і підвищувати обізнаність про важливі проблеми як публічно, так і приватно, — йдеться у заяві.

Підписали це звернення усі члени родини Брюса Вілліса, включно з його колишньою дружиною Демі Мур та їхні троє дочок.

Жоден не може придбати страховку від деменції. Як виявити деменцію на ранній стадії і що робити, щоб її уникнути, ми розповіли в іншому матеріалі.

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