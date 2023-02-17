У забвения нет любимцев. У Брюса Уиллиса диагностировали деменцию

Не одно поколение выросло на культовых боевиках с участием Брюса Уиллиса. Чего только стоят киноленты: Крепкий орешек, Шестое чувство, Армагеддон и Криминальное чтиво и т.д.

Но, к сожалению, время не щадит никого. Год назад любимый актер миллионов был вынужден прекратить карьеру.

Все потому, что весной 2022 года у 67-летнего Брюса Уиллиса диагностировали афазию. Это заболевание вызывает затруднения с речью и влияет на когнитивные навыки человека.

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За год болезнь прогрессировала, поэтому врачи смогли поставить актеру более конкретный диагноз — лобно-височная деменция. Это самая распространенная форма деменции у людей младше 60 лет.

О том, что Брюс болен недугом, от которого нет лекарства, сообщила семья актера в социальных сетях. Они признались читателям, что узнать о болезни было больно, но четкость диагноза наконец-то принесла облегчение.

Призыв семьи Брюса Уиллиса

Состояние актера прогрессирует, на это тяжело смотреть и чувствовать себя совсем бессильными против страшной болезни, которая отнимает у человека самого себя. Хуже всего, что от нее нет лекарства.

Сегодня нет методов лечения деменции, но мы надеемся, что эта реальность может измениться в последующие годы.

Семья хочет повлиять на эту ситуацию. Чтобы привлечь как можно больше внимания и осведомленности общества об этой болезни, родные Брюса Уиллиса написали заявление. Они надеются, что внимание СМИ поможет сосредоточиться на дальнейшем исследовании деменции.

Поиск решения и исследования необходимы, ведь болезнь очень распространена у людей в возрасте от 60-ти лет и с ней может столкнуться абсолютно каждый(-ая), независимо от статуса и количества наград.

Брюс всегда пытался использовать свой голос в мире, чтобы помогать другим и повышать осведомленность о важных проблемах как публично, так и частно, — говорится в заявлении.

Подписали это обращение все члены семьи Брюса Уиллиса, включая его бывшую жену Деми Мур и трое их дочерей.

Никто не может приобрести страховку от деменции, но мы рассказали, как обнаружить деменцию на ранней стадии и что делать, чтобы ее избежать.

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