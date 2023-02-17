Шоу-биз

У забвения нет любимцев. У Брюса Уиллиса диагностировали деменцию

Вероника Кононенко, редактор сайта 17 февраля 2023, 16:15
Брюс Вілліс
Фото: Instagram

Больше новостей
Сумы
Наступление? ИПСО! Что известно о накоплении войск РФ на границе Сумской области
Як подолати апатію
“Скорая” психологическая помощь — как избавиться от апатического состояния
медкомісія
Требуют деньги за прохождение медкомиссии? Что делать и куда обращаться, рассказали в Минздраве
Орхідея
Как ухаживать за орхидеей и что для этого нужно
Смотреть больше

Материалы по теме

медкомісія
Требуют деньги за прохождение медкомиссии? Что делать и куда обращаться, рассказали в Минздраве
Гастрит — основні причини, симптоми та лікування
Съесть суп — не решить проблему: настоящие причины гастрита и как себе помочь
Як відбілити зуби в домашніх умовах
Хочу белоснежную улыбку! Рассказываем, как отбелить зубы в домашних условиях
Низький тиск: що робити, симптоматика та як його підняти
Головные боли, головокружение и дискомфорт — что делать, если упало давление

Видео
0:14:25
Пытки окупантов

После этой ямы выжили единицы! От историй плена в Харьковской области мороз по коже
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:04:44
Росіяни репресують кримських татар у Криму
Тюрьма для крымских татар — россияне усиливают репрессии против проукраинских людей в Крыму
Карта бойових дій в Україні 17.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:25
Перехоплені розмови окупантів: жаліються на нервовий зрив
“Я на грани срыва!” Слезы и отчаяние льются рекой в новом перехваченном разговоре оккупантов
0:11:51
Українські дрони-камікадзе: як працюють та вартість
Незаметно уничтожают даже танки! Как работают украинские дроны-камикадзе и сколько они стоят
0:06:53
Розбір завалів після землетрусу у Туреччині: як працюють українські рятувальники
Находят живых даже спустя 200 часов! Как работают украинские спасатели при разборе завалов в Турции
0:13:57
У забвения нет любимцев. У Брюса Уиллиса диагностировали деменцию
Волнуешься, что не выключают свет? Какая ситуация с электроэнергией в Украине и будут ли новые отключения
Карта бойових дій в Україні 16.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:18
Одеські механіки ремонтують та передають на фронт бойові машини
После золотых рук мастеров стала, как новенькая! Как одесские механики дали вторую жизнь боевой машине
Больше видео
Орхідея
Читать дальше
Как ухаживать за орхидеей и что для этого нужно

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь