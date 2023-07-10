Попкорн, квитки та 3D-окуляри напоготові! Найочікуваніші кінопрем’єри липня, які варті твоїх вільних годин

Гей! Запасайся попкорном та шукай вільні години, а то й дні, адже липень багатий на прем’єри фільмів! У другому місяці літа ми побачимо чи ненайбільше кінопротистояння: Барбі проти Оппенгеймера. Обидві стрічки виходять у прокат в один день, мають блискучий акторський склад, талановитих режисерів та очікування мільйонів фанатів.

Але у липні на екрани виходять й інші фільми, які варті уваги. Ми розповімо про прем’єри фільмів у липні 2023.

Кінопрем’єри липня 2023

Астрал: Червоні двері (Insidious: The Red Door)

Цей фільм для тих, хто любить полоскотати собі нерви. Новинка у жанрі горору та п’ята частина франшизи Джеймса Вана та Лі Воннелла.

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Перші дві частини циклу Астрал розповідали про родину Джоша та Рена й Ламберт, чий син мав контакт із потойбічними силами. Потім з’явилися два приквели без головних героїв, але нарешті у п’ятій частині ми побачимо їхнє повернення. Тож якщо ти любиш дивитися фільми жахів, можеш виділити кілька годин для цієї стрічки.

Прем’єра Астрал: Червоні двері — 5 липня 2023.

Check-in у халепу (Joy Ride)

На церемонії вручення премії Оскар-2023 фільм Все завжди й водночас мав чимало номінацій та здобув найбільшу кількість нагород. Акторка Стефані Сюй, яка була номінована на Оскар за роль у фільмі Все завжди й водночас повертається на великий екран у дивакуватій комедії. Режисеркою стрічки стала Адель Лім.

За сюжетом, компанія подруг відправляється до Китаю. Одна з них їде у справах, але зустріч закінчується катастрофічно. Тож вона вирішує виконати іншу місію — знайти свою матір.

Критики зазначають, що картина вийшла доволі смішною та пророкують їй успіх.

Прем’єра Check-in у халепу — 6 липня 2023.

Місія неможлива — Розплата. Частина перша (Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One)

“Неможливо” — подумали усі фанати, коли дізналися про вихід нової частини легендарної франшизи з Томом Крузом. Актор вже понад 20 років грає шпигуна, який виконує надскладні завдання.

У липні 2023 року на екрани виходить сьома пригодницька стрічка. У фільмі ми побачимо, як легендарний Ітан Гант (Том Круз) і його надійна група таємних агентів мандрують світом та дізнаються про нову смертоносну зброю. І що ж там далі за сюжетом? Дізнатися можна під час перегляду, але професійні та захопливі сцени бійок, якісні спецефекти та акторська гра — гарантовані.

За роки знімань у франшизі Круз виконував багато шалених трюків, ця частина — не виняток.

Цього разу актор їде мотоциклом зі скелі в Норвегії та падає з висоти 4000 футів, чекаючи, поки розкриється його парашут.

Прем’єра Місія неможлива — Розплата. Частина перша — 12 липня 2023.

Клуб Чудес (The Miracle Club)

Сюжет цієї кінострічки переносить нас у 1967 рік та показує подорож двох подруг. Жительки Дубліна з робітничого класу співають на місцевому конкурсі талантів і виграють подорож до Франції. Дорогою в автобусі вони зустрічають колись близьку подругу, яка останні 40 років живе в США.

Попри те, що стрічка у жанрі комедії, вона доволі зворушлива. Режисеру Таддеусу О’Саллівану вдалося показати, як героїні протистоять одна одній, а потім розуміють, що диво, яке вони так прагнули знайти, завжди було з ними — у їхній дружбі.

Прем’єра фільму Клуб чудес — 14 липня 2023.

Малими кроками ми підійшли до головного протистояння,. Прем’єри двох наступних фільмів відбудуться 20 липня 2023.

Барбі (Barbie)

Напевно, лише людина, яка взагалі не сидить в інтернеті, не чула про цей фільм. Улюблена лялька мільйонів дівчат оживе на екрані та розповість свою історію.

Головна акторка, яка зіграла Барбі, Марго Роббі також виступила продюсеркою фільму. Вона запросила до написання сценарію і режисерування фільму Грету Гервіг. Співавтором та партнером Герти став Ноа Баумбах.

Стрічка у жанрі комедії. На екрані ми побачимо ідеальну пластикову рожеву країну, де живуть десятки Барбі та Кенів. Але головні Барбі (Марго Роббі) та Кен (Раян Гослінг) вирушать за межі цієї країни та опиняться у реальному світі. Що чекає на героїв можна побачити вже зовсім скоро у кінотеатрах.

Оппенгеймер (Oppenheimer)

Абсолютно протилежна кінострічка до попередньої. Це перший байопік Крістофера Нолана, режисер давно захоплюється науковими досягненнями, і його роботи, як-от Тенет, Інтерстелар та Початок, вийшли, хоч і дещо складними для сприйняття, але цікавими, отримували безліч позитивних відгуків і досі вважаються одними з найкращих фільмів.

Оппенгеймер розкаже про реальну людину — Роберта Оппенгеймера, якого зіграв Кілліан Мерфі. Він — фізик-теоретик, який допоміг розробити першу ядерну зброю.

До Кілліана приєдналися такі актори як Емілі Блант, Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон та Флоренс П’ю. Це вже може свідчити про високу якість акторської гри у картині.

Ото, як розроблялася перша у світі ядерна зброя, можна побачити за кілька тижнів у кінотеатрах.

Вони клонували Тайрона (They Cloned Tyrone)

За сюжетом цього фільму, три герої виявляють секретну лабораторію під мінімагазином, де вчені проводять експерименти з клонування.

Картина є грандіозною даниною фільмам блексплоітейшн 1970-х років, тобто експлуатації акторів-афроамериканців. Тому головні герої не мають статусу поважних громадян, це торговець наркотиками, сутенер і секс-працівниця.

Цей фільм вийде на платформі Netflix 21 липня 2023.

Поговори зі мною (Talk to Me)

Стрічка розповідає про молоду Мію, яка оплакує втрату матері. Щоб підняти собі настрій, вона йде на вечірку, де розважаються, спілкуючись із духами померлих.

Мія надто сильно хоче возз’єднатися зі своєю матір’ю, тому продовжує грати в гру ще довго після того, як починає впускати злих духів у світ людей.

У цьому фільму жахів є моторошні істоти, кров та ефекти, які викликають сироти на шкірі. Якщо хочеться гострих відчуттів від перегляду кіно, можеш обрати Поговори зі мною. Прем’єра — 26 липня 2023.

Якщо ти не любитель відвідувати кінотеатри, пропонуємо ознайомитися з добіркою популярних серіалів на Netflix. Вистачить не на один вечір, і не треба йти з дому.

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Головне фото: IMDb та скриншот з трейлеру фільму Оппенгеймер