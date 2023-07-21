Этот фильм хватает за горло с самого начала, и ты не можешь перевести дыхание! Киллиан Мерфи о ленте Оппенгеймер

Одна из самых ожидаемых и многообещающих кинолент 2023 Оппенгеймер уже появилась в украинском прокате. Премьера фильма состоялась 20 июля, так что все желающие уже могут сходить в кинотеатр на этот фильм. Но будь готов(-а) к тому, что фильмы длится три часа.

Кинокартина рассказывает о Роберте Оппенгеймере — отце ядерной бомбы — и событии, которое навсегда изменило мир.

Исполнитель главной роли Киллиан Мерфи рассказал о съемках фильма и почему его стоит смотреть именно в кинотеатре. В Vogue.ua рассказали мнение актера о том, почему фильм резонирует с сегодняшним днем.

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Об актерском составе фильма

Оппенгеймер собрал на съемочной площадке одних из лучших и популярных актеров: Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Гэри Олдман, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший и других. Так что актерская игра в фильме должна быть на высоте.

Киллиан признается, что никогда не думал, что будет работать со всеми этими актерами в одном фильме.

Я считаю, что это один из лучших современных ансамблей, собранных Кристофером Ноланом. Но это лишь показывает, что все желают работать с ним.

Мерфи отметил, что это было подарком работать с талантливыми актерами каждый день. Но когда с утра понимал, что будет играть сцену с Мэттом Дэймоном, Кеннетом Брана, Эмили Блант или Гэри Олдманом, то чувствовал напряжение.

— Мне приходилось немного увеличить громкость и в собственной игре (смеется — ред).

О просмотре завершенного фильма

Мерфи отмечает, что при работе с Ноланом на площадке нет мониторов. Поэтому нельзя увидеть какие-то отрывки или кадры во время съемочного процесса.

— Первый кадр фильма, который я увидел, был трейлером. Потом, когда я наконец-то увидел готовый фильм, это было потрясающе. Поскольку между завершением фильма и его просмотром был промежуток, я думаю, у меня была определенная дистанция.

Актер признался, что не любит смотреть на свою игру в фильмах, но Оппенгеймер очень поразил его.

— Это действительно важный кинематографический и увлекательный опыт, особенно IMAX. И я это ощутил. Я хотел бы посмотреть еще раз, возможно, со зрителями.

— Как вы думаете, почему для зрителей столь важно почувствовать Оппенгеймера именно в кинотеатрах?

Ирландец акцентирует, что для него это самый лучший способ почувствовать фильм. Ничто тебя не отвлекает: ты не готовишь себе чай или не уходишь постоянно в другую комнату.

— Ты инвестировал(-а), заплатил(-а) свои деньги, получил(-а) снеки и готов(-а) (к просмотру — ред.)!

Для меня в этом есть нечто очень романтичное. Кроме того, я считаю, что особенным в этом фильме есть то, что он рассказывает о мире.

Лента действительно разъясняет, что значит быть человеком, говорит о нашей ответственности на этой планете, и почему наша сила — иногда чрезвычайно разрушительное и ужасное оружие.

Мне кажется, именно Трюффо сказал, что мы идем на фильмы не только для того, чтобы уйти от жизни, но чтобы узнать о жизни. Считаю, что Оппенгеймер — один из тех замечательных фильмов, которые невероятно интересны, но заставляют задуматься.

Киллиан описывает работу Кристофера Нолана как невероятного визуала, который интересно работает с актерами.

Почему Оппенгеймер резонирует с сегодняшним днем

— Оппенгеймер — универсальная история, к которой подключаются все люди. Все понимают темы, которые есть в этом фильме. Нолан задает зрителям сложные вопросы, а ответов не дает. Считаю, что это замечательное кино. Это одновременно и триллер, и история любви, и, по-моему, здесь есть элементы ужасов. Это все вызывает резонанс у аудитории.

Этот фильм хватает за горло с самого начала, и ты просто не можешь перевести дыхание. Сейчас мы живем в ядерную эпоху из-за того, что произошло тогда. Роберт Оппенгеймер изменил мир, с того времени мы живем с последствиями этого события.

Еще одна лента, вышедшая в прокат в один день с Оппенгеймером, — Барби. Несмотря на комедийный жанр и яркие розовые цвета, фильм затрагивает и серьезные темы. Предлагаем тебе почитать рецензию на фильм Барби, она может заинтересовать тебя в просмотре фильма.

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