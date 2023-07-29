В сотый раз смотришь Гарри Поттера? Подборка фильмов с Дэниелом Рэдклиффом, которая не даст загрустить вечером

Если ты фанат(-ка) актерской игры Дэниела Рэдклиффа, а Гарри Поттера в очередной раз смотреть не хочется — не беда! К счастью, он играл во многих других, достойных внимания фильмах. Читай в материале, какие фильмы с Дэниелом Рэдклиффом посмотреть этим вечером — подборка интересного кино.

Фильмы с Дэниелом Рэдклиффом: подборка интересного кино

Известный с детства по роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф сыграл во многих фильмах, которые полюбились зрителям. Но, несмотря на это, узнаваемость ему подарила именно детская роль. Если тебе нравится этот актер, издание Vogue поделилось подборкой фильмов, которые стоит посмотреть.

Побег из Претории

Этот фильм повествует о двух активистах, которые пропагандировали борьбу с расизмом в ЮАР. После их ареста и упрека в тюрьму, из которой невозможно сбежать, друзья все же планируют побег.

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Колония расположена на острове и является строго охраняемым местом. Чтобы сбежать, приходится сговариваться с заключенными. Но войти в круг доверия арестантов сложно, и кажется, почти невозможно. Смогут ли мужчины сбежать из Претории — смотри в фильме.

Джунгли

Друзья едут в Боливию, чтобы исследовать неизведанные леса Амазонки и получить экзотические впечатления. Но проводник внезапно исчезает, поэтому компания остается один на один с дикими джунглями.

Так приключение превращается в борьбу за выживание. Смотри в фильме и узнавай, как продержаться в дебрях тропиков несколько недель.

Виктор Франкенштейн

Дуэт Дэниела Рэдклиффа с Джеймсом Мак-Эвоем — это действительно фантастика. Фильм основан на истории о монстре Франкенштейне. Рэдклифф играет роль помощника помешанного гения.

Раньше он терпел обиды и работал в цирке. Но теперь он здоров, помогает своему наставнику покорить науку и помочь всем, кто в этом нуждается. Осуществятся ли намерения?

Абсолютная власть

Агент ФБР проникает в банду расистов, где должен разоблачить террористические заговоры. Участниками организации являются скинхеды, хулиганы, и даже уважаемые люди. Всех их объединяет то, что ради идеи они готовы уничтожить даже свой город.

Игра Рэдклиффа в этом фильме достойна внимания, поэтому узнай, чем все закончилось.

Опасное задание

Пилот и одновременно наркокурьер. В таком тупике оказался герой фильма, ведь его жена серьезно больна, а денег на лечение не хватает. Чтобы заработать, мужчина соглашается провезти наркотики на самолете.

А после этого — рассказывает все полиции, потому что его мучает совесть. Перед героем выбор: отвезти наркотики картелю или сотрудничать с правительством, которое пообещало спасение жены.

Человек — швейцарский нож

А как насчет роли мертвого тела? Для Дэниела Рэдклиффа — просто. Он играет мертвеца Мэнни, который полезен, как швейцарский нож. Он становится единственным другом мужчины, который оказался на безлюдном острове.

Парень начинает дружить с трупом, и обретает настоящую радость жизни. Несколько странный сюжет точно стоит внимания!

Убей своих любимых

Фильм, основанный на реальных событиях, повествует об истории студентов. Они станут известными писателями и представителями битников. Вторая мировая разрушает их шаблоны жизни, а знакомство с преподавателем расширяет мировоззрение. Чем все закончится — смотри в фильме.

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