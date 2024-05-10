Як Одрі Гепберн та пірат Мальборо: чим надихались автори Бріджертонів у створенні костюмів третього сезону

Хоч вирішальну роль в образі людини грає саме її характер, розум та ставлення до інших, проте чимало про її особистість може розповісти й зовнішній вигляд. Особливо стиль одягу чимало може розповісти про персонажів фільмів чи серіалів. Промовистий голос мають і костюми серіалу Бріджертони.

Дата виходу третього сезону серіалу Бріджертони запланована на 16 травня. У цей день глядачі стрімінгової платформи Netflix зможуть побачити першу частину серіалу. Вихід другої половини сезони запланований на 13 червня.

Попри це шанувальники та шанувальниці цього серіалу вже з нетерпінням чекають, як будуть розвиватись стосунки Пенелопи Фезерінгтон та Коліна Бріджертона, а разом з тим як будуть змінюватись їхні характери та образи інших близьких до них персонажів.

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Над тим, щоб показати трансформацію героїв серіалу шляхом зміни вбрання, працював художник костюмів Джон Глейзер. Яким був процес доповнення образів героїв за допомогою продуманих змін кольорів, тканин та фасонів і що слугувало натхненням для створення нових костюмів, Джон Глейзер розповів британському Vogue.

Бріджертони 3 сезон — як створювались костюми

Художник костюмів Джон Глейзер у своїй розповіді сконцентрував увагу на кількох персонажах. Найбільше змін, за його словами, зазнали образи Пенелопи Фезерінгтон та Коліна Бріджертона, адже саме ці герої будуть фактично в центрі сюжету третього сезону Бріджертонів.

Також глядачі зможуть побачити, як змінився зовнішній вигляд Елоїзи Бріджертон, Кейт Бріджертон та Франчески Бріджертон, разом з яким трансформувалась і їхня особистість.

Пенелопа Фезерінгтон

З перших трейлерів серіалу глядачі розуміють, що цього сезону йтиметься про Пенелопу Фезерінгтон, яку грає Нікола Кохлан. Її взаємини з родиною Бріджертонів зазнають змін. Адже спершу вона свариться зі своєю найкращою подругою Елоїзою Бріджертон, роль якої виконує Клаудія Джессі. І саме цей випадок запускає процес трансформацій.

Пенелопа не мож заснути через сварку та починає думати також про своїх сестер, які вже вийшли заміж. Тож її рішення на майбутнє наступне: вона хоче вийти заміж, аби облаштувати для себе комфортне та заможне життя. Та цьому на заваді стоїть не одна річ, а одразу декілька. І насамперед проблема, як вважає героїня, у її гардеробі.

Я більше ніколи не хочу бачити цитрусовий колір, — каже Пенелопа під час наступного візиту до модистки (кравчині, — ред.).

Саме в жовтих відтінках у минулих сезонах можна було побачити найчастіше Пенелопу. Це найчастіше визначало її приналежність до своєї родини, як, наприклад, Коліна одразу можна було асоціювати з традиційним для Бріджертонів блакитним.

Тож після візиту до модистки, образ Пенелопи починає змінюватись та переростати з пастельних тонів до більш темних та чуттєвих. Серед її суконь тепер можна побачити також відтінки блакитного чи синього, а також зеленого. Відсутність певної переваги одного кольору, як каже Джон Глейзер, пояснюється тим, що автори не хочуть показувати, куди все ж таки заведе глядачів історія Пенелопи.

Адже на шляху до заміжжя стоїть ще одна перепона — її давній друг Колін Бріджертон, якого грає Люк Ньютон. І хоч спершу він обіцяє їй допомогти, після певних змін у зовнішності дівчини герой починає бачити в ній не лише добру приятельку.

Тим часом сама Пенелопа намагається рухатись далі та забути про свої почуття до давнього друга. Вона навіть стає виглядати більш сучасно. І це, каже художник, теж продуманий крок.

Ми також посунули її трохи вперед у часі, до 1817 року: її силует більш сучасний, ми відкинули ампірну талію, зробивши її більш високою та вільною.

Колін Бріджертон

Сам Колін теж змінюється, при чому ще до того, як у нього починають виникати почуття до Пенелопи. Адже він був у довгій подорожі, встиг навіть побути капітаном на кораблі. Тож його стиль, каже Джон Глейзер, формувався у дусі “сексуального пірата”.

Опирався художник на зовнішній вигляд образ чоловіка, якого часто використовували у рекламі цигарок Мальборо в 1954–1999 роках.

Ми завернулися за натхненням до образу Marlboro Man — це хлопець, який скаче на коні в пилу та бруді. Він трохи спітнілий, сексуальний і дуже пихатий.

Така характеристика яскраво відображається як у кольорах, так і силуетах, які були використані для створення костюмів для Коліна. Його одяг тепер не наївно блакитний, а сповнений темних та насичених відтінків.

А ось щодо форми було вирішено використати довгі пальта, аби підкреслити те, що Колін тепер має різкий та сміливий характер.

Крім того, образ цього персонажа усвідомлено осучаснений. І хоч з погляду історії костюма його вигляд не зовсім коректний для тої епохи, де живе Колін, проте він точно ідеально резонує з характером героя.

Ми фактично використовували джинсову тканину для його штанів, дали йому пояс, відкриті сорочки та деякі предмети, яких не існувало в той період, тож герой почувається досить вільно.

Елоїза Бріджертон

Елоїза після сварки з Пенелопою теж разюче змінюється. І це не в останню чергу заслуга її нової подруги Крессіді. Її вплив помітний навіть у дрібницях як, наприклад, колір. Адже в образах Елоїзи глядачі тепер можуть побачити вкраплення рожевого, який був більше притаманний її новій подрузі.

Також героїня додає в одяг більше рюшів та бантів, які раніше ніколи не носила. Деякі її образи, каже художник, створювались з відсилками до стилю Одрі Гепберн, зокрема у притаманних їй атласних пальто.

Ми також надихалися образом Гепберн у фільмі Моя прекрасна леді та навіть вбрали Елоїзу у сучасні черевики з гострим носком, щоб надати їй трохи сучаснішого вигляду.

Кейт Бріджертон

Дружина Ентоні Кейт Бріджертон, яку грає Сімон Ешлі у новому сезоні хоч вже і не знаходиться у центр уваги, зміни в її одязі після заміжжя не помітити неможливо.

Віконтеса з часом лише підсилила прояв індійського коріння у своїх образах. А тому її бальні сукні часто нагадують сарі.

Франческа Бріджертон

Франческа Бріджертон змінилась не просто у стилі, адже акторка Ханна Додд успадкувала роль Рубі Стоукс у новому сезоні серіалу.

Вона стала старшою, а отже після дебюту перед королевою Шарлоттою починає йти шляхом своєї старшої сестри Дафни у виконанні Фібі Дайневор. Франческа навіть вдягає практично ту ж саму сукню, що й Дафна у першому сезоні.

Крім того, дівчина з’являється у притаманних свої сім’ї блакитних кольорах. Та вже у новому сезоні форма її костюмів змінюється та доповнюється прозорими блузами та маленькими рукавами-буфами. Їх додали, надихнувшись стилем Грейс Келлі та Кетрін Гепберн у 40-х роках минулого століття. І хоч вона ще сором’язлива та більше цікавиться своїм фортепіано, погляди до неї — уже прикуті.

Вона вдягнена у фірмових блакитних кольорах Бріджертонів, але якщо ви уважно придивитесь, то побачите, що вона також носить багато світло-абрикосового кольору. Отже, знову ж таки, ви не зовсім впевнені, які кольори вона носить і куди рухається її історія.

А поки ти чекаєш на вихід нового сезону серіалу Бріджертони, можеш подивитись щось із новинок. Читай, які нові фільми та серіали виходять на Netflix у травні 2024.

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