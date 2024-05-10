Как Одри Гепберн и пират Мальборо: чем вдохновлялись авторы Бриджертонов в создании костюмов третьего сезона

Хотя решающую роль в образе человека играет именно его характер, разум и отношение к другим, однако немало о его личности может рассказать и внешний вид. Особенно стиль одежды немало может рассказать о персонажах фильмов или сериалах. Свой голос имеют и костюмы сериала Бриджертоны.

Дата выхода третьего сезона сериала Бриджертоны запланирована на 16 мая. В этот день зрители стриминговой платформы Netflix смогут увидеть первую часть сериала. Выход второй половины сезона запланирован на 13 июня.

Несмотря на это, поклонники и поклонницы этого сериала уже с нетерпением ждут, как будут развиваться отношения Пенелопы Фезерингтон и Колина Бриджертона, а вместе с тем как будут изменяться их характеры и образы других близких к ним персонажей.

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Над тем, чтобы показать трансформацию героев сериала путем смены наряда, работал художник костюмов Джон Глейзер. Каким был процесс дополнения образов героев с помощью продуманных изменений цветов, тканей и фасонов и что служило вдохновением для создания новых костюмов, Джон Глейзер рассказал британскому Vogue.

Бриджертоны 3 сезон — как создавались костюмы

Художник костюмов Джон Глейзер в своем рассказе сконцентрировал внимание на нескольких персонажах. Больше всего изменений, по его словам, претерпели образы Пенелопы Фезерингтон и Колина Бриджертона, ведь именно эти герои будут фактически в центре сюжета третьего сезона Бриджертонов.

Также зрители смогут увидеть, как изменился внешний вид Элоиз Бриджертон, Кейт Бриджертон и Франчески Бриджертон, вместе с которым трансформировалась и их личность.

Пенелопа Фезерингтон

Из первых трейлеров сериала зрители понимают, что в этом сезоне речь пойдет о Пенелопе Фезерингтоне, которую играет Никола Кохлан. Ее отношения с семьей Бриджертонов претерпевают изменения. Ведь сначала она ссорится со своей лучшей подругой Элоизой Бриджертон, роль которой исполняет Клаудия Джесси. И именно этот случай запускает процесс трансформации.

Пенелопа не может заснуть из-за ссоры и начинает думать также о своих сестрах, которые уже вышли замуж. Ее решение на будущее следующее: она хочет выйти замуж, чтобы обустроить для себя комфортную и состоятельную жизнь. Но этому помешает не одна вещь, а сразу несколько. И, прежде всего, проблема, как считает героиня, в ее гардеробе.

Я больше никогда не хочу видеть цитрусовый цвет, — говорит Пенелопа во время следующего визита к модистке (портной, — ред.).

Именно в желтых оттенках в прошлых сезонах можно было увидеть чаще всего Пенелопу. Это часто определяло ее принадлежность к своей семье, как, например, Колина сразу можно было ассоциировать с традиционным для Бриджертонов голубым цветом.

После визита к модистке, образ Пенелопы начинает меняться и перерастать из пастельных тонов к более темным и чувственным. Среди ее платьев теперь можно увидеть оттенки голубого или синего, а также зеленого. Отсутствие определенного преимущества одного цвета, как говорит Джон Глейзер, объясняется тем, что авторы не хотят показывать, куда все-таки заведет история Пенелопы.

Ведь на пути к замужеству стоит еще одна преграда – ее давний друг Колин Бриджертон, которого играет Люк Ньютон. И хотя сначала он обещает ей помочь, после определенных изменений во внешности девушки герой начинает видеть в ней не только хорошую приятельницу.

Тем временем сама Пенелопа пытается двигаться дальше и забыть о своих чувствах к старому другу. Она даже выглядит теперь более современно. И это, говорит художник, тоже продуманный шаг.

Мы также подвинули ее немного вперед во времени, до 1817 года: ее силуэт более современный, мы отвергли ампирную талию, сделав ее более высокой и свободной.

Колин Бриджертон

Сам Колин тоже меняется, причем еще до того, как у него начинают возникать чувства к Пенелопе. Он ведь был в долгом путешествии, успел даже побыть капитаном на корабле. Его стиль, говорит Джон Глейзер, формировался в духе “сексуального пирата”.

Опирался художник на внешний вид образ мужчины, часто используемого в рекламе сигарет Мальборо в 1954–1999 годах.

Мы завернулись за вдохновением к образу Marlboro Man — это парень, скачущий на коне в пыли и грязи. Он немного потный, сексуальный и очень тщеславный.

Такая характеристика ярко отображается как в цветах, так и в силуэтах, которые были использованы для создания костюмов для Колина. Его одежда теперь не наивно голубая, а полна темных и насыщенных оттенков.

А вот относительно формы было решено использовать длинные пальто, чтобы подчеркнуть, что у Колина теперь резкий и смелый характер.

Кроме того, образ этого персонажа осознанно осовременен. И хотя с точки зрения истории костюма его вид не совсем корректен для той эпохи, где живет Колин, он точно идеально резонирует с характером героя.

Мы фактически использовали джинсовую ткань для его штанов, дали ему пояс, открытые рубашки и некоторые предметы, которых не существовало в тот период, так что герой чувствует себя довольно свободно.

Элоиза Бриджертон

Элоиза после ссоры с Пенелопой тоже разительно меняется. И это не в последнюю очередь заслуга ее новой подруги Крессиди. Ее влияние заметно даже в мелочах, как, например, цвет. Ведь в образах Элоизы зрители теперь могут увидеть вкрапление розового, более присущее ее новой подруге.

Также героиня добавляет в одежду больше рюшей и бантов, ранее никогда не носивших. Некоторые ее образы, говорит художник, создавались с отсылками к стилю Одри Гепберн, в частности у присущих ей атласных пальто.

Мы также вдохновлялись образом Гепберна в фильме Моя прекрасная леди и даже обули Элоизу в современные ботинки с острым носком, чтобы придать ей немного более современный вид.

Кейт Бриджертон

Жена Энтони Кейт Бриджертон, которую играет Симон Эшли в новом сезоне хоть уже и не находится в центре внимания, изменения в ее одежде после замужества не заметить невозможно.

Виконтесса с течением времени лишь усилила проявление индийских корней в своих образах. Поэтому ее бальные платья часто напоминают сари.

Франческа Бриджертон

Франческа Бриджертон изменилась не просто в стиле, ведь актриса Ханна Додд унаследовала роль Руби Стоукс в новом сезоне сериала.

Она стала старше, а следовательно после дебюта перед королевой Шарлоттой начинает идти по пути своей старшей сестры Дафны в исполнении Фиби Дайневор. Франческа даже одевает практически то же платье, что и Дафна в первом сезоне.

Кроме того, девушка появляется в присущих семье голубых цветах. Но уже в новом сезоне форма ее костюмов меняется и дополняется прозрачными блузами и маленькими рукавами буфами. Их добавили, вдохновившись стилем Грейс Келли и Кэтрин Гепберн в 40-х годах прошлого столетия. И хотя она еще застенчива и больше интересуется своим фортепиано, взгляды к ней уже прикованы.

Она одета в фирменных голубых цветах Бриджертонов, но если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что она также носит много светло-абрикосового цвета. Итак, опять же, вы не совсем уверены, какие цвета она носит и куда двигается ее история.

А пока ты ждешь выхода нового сезона сериала Бриджертоны, можешь посмотреть что-то из новинок. Читай, какие новые фильмы и сериалы выходят на Netflix в мае 2024 года.

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