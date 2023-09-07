Не странная причуда, а настоящая находка: как приготовить маринованный виноград, как оливки

Хочется удивить гостей или просто попробовать какую-то необычную закуску вечером после долгого рабочего дня? Тогда ты всегда можешь найти в запасах маринованный виноград как оливки.
Нет, это не странная причуда вкусовых рецепторов, а очень вкусная закуска, которая может порадовать тех, кому уже надоели более традиционные блюда и закрутки.
А если у тебя еще не хранится баночка маринованного винограда, то это хороший повод попробовать его приготовить, ведь рецепт очень простой. Убедись в этом вместе с нами.
Прежде всего, стоит отметить, что ингредиентов должно хватить примерно на одну полулитровую банку. Поэтому, если есть желание сделать больше запасов этой необычной закуски, тогда можно все умножать соответственно на то количество, которое планируется закрыть.
Однако ты помнишь, что из винограда можно приготовить еще одну очень вкусную вещь? Читай, как сделать домашнее вино.
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