Не странная причуда, а настоящая находка: как приготовить маринованный виноград, как оливки

Хочется удивить гостей или просто попробовать какую-то необычную закуску вечером после долгого рабочего дня? Тогда ты всегда можешь найти в запасах маринованный виноград как оливки.

Нет, это не странная причуда вкусовых рецепторов, а очень вкусная закуска, которая может порадовать тех, кому уже надоели более традиционные блюда и закрутки.

А если у тебя еще не хранится баночка маринованного винограда, то это хороший повод попробовать его приготовить, ведь рецепт очень простой. Убедись в этом вместе с нами.

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Ингредиенты для маринованного винограда

виноград — 300 граммов

уксус — 15 миллилитров

душистый перец — 3 горошины

черный перец — 3 горошины

сахар — 2 чайные ложки

гвоздика — 2 бутона

лавровый лист — 1 штука

корица — половина палочки

соль — половина чайной ложки

вода

Способ приготовления маринованного винограда

Прежде всего, стоит отметить, что ингредиентов должно хватить примерно на одну полулитровую банку. Поэтому, если есть желание сделать больше запасов этой необычной закуски, тогда можно все умножать соответственно на то количество, которое планируется закрыть.

Сначала следует подготовить чистую банку или банки с крышечками. Здесь все зависит от пожеланий хозяина или хозяйки, что берется за приготовление. Далее следует хорошо промыть виноград, собрать ягоды из гроздей, убрать плодоножки и просушить от излишней влаги. После этого можно разложить ягоды по банкам. Вскипятить воду в таком количестве, которое нужно, чтобы покрыть все ягоды в банках. Залить ее в емкости с виноградом, затем слить в чистую кастрюлю. Потом можно закладывать лавровые листья, перец, гвоздику и корицу в банки. А в слитую воду добавить соль, сахар в пропорциях, указанных в ингредиентах, и довести до кипения. После — влить уксус и немного прокипятить. Горячим маринадом залить виноград в банках и герметично закрутить. Затем перевернуть банки вверх донышком и дать им остыть при комнатной температуре. Хранить маринованный виноград следует в темном прохладном месте.

Однако ты помнишь, что из винограда можно приготовить еще одну очень вкусную вещь? Читай, как сделать домашнее вино.

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