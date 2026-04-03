Календар рибалки на 2026 рік: сприятливі дні, найкращі сезони та що впливає на гарний кльов

Планування риболовлі у 2026 році вимагає від рибалок не лише терпіння, а й розуміння природних циклів. Аналіз місячних фаз та сезонних змін дозволяє виділити конкретні часові проміжки, коли шанси на успішний улов є максимальними.

Читай в матеріалі календар рибалки на 2026 рік, які будуть сприятливі дні для риболовлі та іншу не менш важливу інформацію.

Календар рибалки на 2026 рік: сприятливі дні

Перша половина року

Для тих, хто планує виїзди на водойми у весняно-літній період, варто орієнтуватися на наступні дати:

Квітень: найбільш активне клювання очікується в періоди 7–12 та 22–25 квітня (пік активності хижака).

Травень: найкращі дні припадають на 7–12 та 21–26 травня (післянерестовий період).

Червень: плануйте риболовлю на 6–10 та 19–23 червня.

Друга половину року

У другій половині 2026 року активність риби буде розподілена наступним чином:

Липень: вдалі періоди — 5–9 та 19–23 липня.

Серпень: кращі дні для лову — 4–7 та 17–22 серпня.

Вересень: прогнозується активність 2–6 та 16–20 вересня.

Жовтень: лідер за кількістю вдалих днів — 1–4, 15–20 та 31 жовтня.

Листопад: вікна клювання припадуть на 1–4 та 14–19 листопада.

Грудень: старт зимового сезону буде успішним 1–3 та 14–19 грудня.

Календар рибака на 2026 рік: фактори найкращого кльову

Успіх на риболовлі у 2026 році залежить від поєднання кількох ключових чинників:

Головним орієнтиром є фаза зростаючого Місяця — це золотий час для рибака та його хобі. Натомість під час молодика та повного місяця клювання часто припиняється.

Погодні умови: стабільний атмосферний тиск та відсутність різких перепадів температури сприяють активності риби.

Час доби: у літню спеку активність риби зміщується на світанок, вечірні години та ніч.

Восени зниження температури води стає сигналом для хижака починати жор для накопичення жиру.

Календар рибалки 2026: найкращі сезони

Прогноз на 2026 рік виділяє два головні піки активності, які є найбільш перспективними для рибалок:

Весна (квітень – травень): період переднерестового та післянерестового жору. Це час максимальної активності як хижої, так і мирної риби, яка виходить на мілководдя у пошуках корму після зими.

Осінь (вересень – жовтень): вважається головним сезоном для трофейної риболовлі. Охолодження води провокує потужний жор щуки, судака та окуня. У цей період риба агресивно реагує на великі приманки та джиг на руслових бровках.

Раніше ми писали, чому дрібна риба корисніша для здоров’я за велику — читай в матеріалі перелік плюсів та мінусів маленької рибки.

