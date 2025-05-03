І більше жодного лосося! Чому тобі слід звернути увагу на дрібну рибку

Сама по собі риба є дуже корисною для нашого здоров’я. У ній містяться природні жири, цінні поліненасичені кислоти, легкозасвоювані білки і різноманіття вітамінів. А чи задумувався (-лась) ти, яка риба найкорисніша?

Багато людей думають, що чим дорожча риба — тим корисніша. Та це не так! Лікарі розповіли, що насправді дрібна рибка, як-от сардини, анчоуси, скумбрія та оселедець, мають найбільший вплив на наш організм.

Розповідаємо детальніше, чому дрібна риба має бути у раціоні!

Дрібна риба — секрет здорового організму

Видання Real Simple опитало лікарів щодо найкорисніших видів риби. І виявилося, що найбільший вплив на здорове харчування має маленька, але потужна рибка. У ресторанах помилково віддають перевагу тунцю, форелі, рибі-меч…

Усі ці рибини гарні та смачні, та мають менше поживного, ніж проста і недорога риба. Сертифікований дієтолог та магістр харчових наук Шарон Палмер пояснює, що риба є ключовою у багатьох дієтах.

Наприклад, оселедець є ключем до традиційних скандинавських дієт, а сардини та анчоуси є частиною середземноморської дієти, тоді як скумбрія використовується в багатьох традиційних дієтах, включаючи скандинавську, японську та середземноморську дієти.

Маленька риба — не лише смачна та порівняно недорога. Її споживання не шкодить довкіллю. А ще маленька риба дуже корисна, бо харчується ще меншими рибами та накопичує у собі поживні речовини.

Найперша причина, чому маленька риба корисна, здоров’я серця. Якщо їсти сардини, анчоуси чи іншу рибу щодня, ти отримуватимеш достатню кількість жирних кислот омега-3. Омега-3 має сильний вплив на серцево-судинну систему, може зменшувати запалення в організмі, знижувати рівень холестерину.

Крім цього, поживні речовини у дрібній рибі зміцнюють імунітет. Зокрема пригнічують запалення та потенційні окисні ушкодження. Через вміст B12, цинку та селену, добре стимулюється імунна система. Вітамін B12 може захищати від вірусів, а цинк — працювати як антиоксидант.

На кістки риба теж має чималий вплив. Зокрема може підтримувати чи покращувати стан кісткової маси. Через те, що дрібну рибу часто їдять з кістками, організм отримує більше кальцію та вітаміну D. У дрібній рибі міститься більше магнію.

Жири, які містяться у такій рибі, позитивно впливають на функціонування нашого мозку. Також споживання риби зменшує ризики погіршення когнітивних функцій. У дрібній рибі міститься докозагексаєнова кислота, яка має ключову роль у структурі мозку. У дослідженні йдеться, що такий вид жиру захищає від нейродегенеративних захворювань.

Ці маленькі рибки містять потужну дозу якісного білка, необхідного для відновлення та зростання м’язів, — каже магістр наук та сертифікований дієтолог Тамі Бест.

Ще більший вплив білки з такої риби мають на кров, еритроцити, тканини в організмі, органи, шкіру, нігті та волосся. На метаболізм риба також має сильний вплив. Вживання анчоусів, оселедця, сардин може сповільнити метаболізм і дати відчуття ситості на довший час, стабілізувати рівень цукру у крові.

Насамкінець дрібна риба розташована доволі низько у харчовому ланцюжку. Це означає, що вона швидко відновлюється і поки немає загрози сильного вилову (крім скумбрії). До того ж у дрібній рибі не накопичується ртуть і важкі метали так, як у великих рибинах. Тож для дітей та вагітних жінок — це ідеальний варіант.

Раніше ми розвінчували міфи про червону рибу.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.