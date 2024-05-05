Ідеальний як для страв, так і для здоров’я. Чим корисний тунець та у якому вигляді його краще їсти

Тунець — один із найпопулярніших видів риби, постійний інгредієнт суші та інших рибних страв. І не дарма, бо цей морський мешканець надзвичайно корисний та має безліч переваг для здоров’я.

Платформа здорового шкільного харчування Знаїмо розповіла про тунець, користь цієї риби, у якому вигляді та скільки її краще їсти.

Тунець — користь цієї морської риби для організму

Тунець — величезне джерело вітаміну B12, необхідного для синтезу ДНК — основного носія генетичної інформації кожної клітини тіла.

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Вітамін B12 також бере участь в утворенні нових еритроцитів та запобігає розвитку анемії.

Це лише одна з небагатьох переваг тунця. Ця риба також зменшує ризик серцевих захворювань завдяки високому вмісту жирних кислот Омега-3, що допомагає отримати кращий баланс відносно поліненасичених жирних кислот омега-6 і холестерину.

Ці речовини призводять до утворення атеросклеротичних бляшок у великих та середніх артеріях. Вживання продуктів з високим вмістом Омега-3 знижує частоту серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркти та їхні ускладнення.

Також тунець запобігає проблемам із зором, знову ж таки завдяки Омега-3. У дослідженні за участю 40 000 медичних працівниць виявили, що ті з них, які їли кілька порцій тунця на тиждень, мали на 68% менший ризик розвитку синдрому сухого ока.

До того ж Омега-3 у рибі сповільнюють ріст пухлинних клітин і зменшують запалення в організмі. Це важливо, оскільки багато типів раку пов’язані саме із запаленнями.

М’ясо тунця майже не містить насичених жирів. Водночас у рибі багато білка, що довше зберігає відчуття ситості.

У якому вигляді краще їсти тунець та яка його поживність

Розібравшись, чим корисний тунець, постає ще одне важливе питання — у якому вигляді його краще вживати у їжу?

Великі різновиди тунця, наприклад, синьоокий та деякі інші, можуть містити багато ртуті. Тому вагітним жінкам та маленьким дітям вживати таку рибу краще не варто.

Однак у платформі Знаїмо стверджують, що в Україні такий тунець не є поширеним у торговельних мережах. Натомість на прилавках можна знайти консервований тунець, що містить набагато менше ртуті, ніж свіжий.

Рекомендована кількість тунцю на тиждень — приблизно дві-три порції на тиждень. Розмір порції тунця для дорослої людини становить близько 100-120 грамів.

Найзручнішим варіантом цієї риби є консервований тунець, який можна їсти одразу після відкриття банки.

Свіжий тунець можна запекти, приготувати на грилі або обсмажити на сковороді.

Також тунець можна додавати у салат, запікати у духовці зі скибочками хліба та сиром та використовувати його замість яловичини у бутербродах.

Тунець є одним із найкращих джерел вітаміну D. 100 грамів консервованого тунця містять до 50% від рекомендованої добової норми цієї речовини.

Вітамін D корисний для здоров’я кісток, зміцнення імунної системи та забезпечення оптимального росту дітей. Тунець містить й інші вітаміни та мінерали, як-от: залізо, вітамін B6, калій, селен та йод.

Поживність 115 грамів тунця складає 145 калорій, 26,77 грама білка та 3,37 грама жиру.

Також пропонуємо приготувати смачний салат з тунцем.

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