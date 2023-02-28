Коли хочеться чогось простого, але корисного: салат з тунцем — покроковий рецепт

Коли закінчуються дощі та морозець відступає, а натомість у вікно заглядають перші промені сонця, то часом може з’явитись бажання спробувати перейти на корисне харчування. Адже літо скоро! Тоді на допомогу прийде корисний, але водночас поживний салат з тунцем.

Крім того, готувати його можна у будь-яку годину дня чи ночі та до будь-якої події. Навіть якщо це звичайний вечірній перегляд фільмів.

Тож незалежно від того, які ти маєш сьогодні плани, гарною ідеєю буде приготувати салат з тунцем. А як же час? Тобі багато не знадобиться, а ось насолода від смаку триватиме довго.

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Інгредієнти для салату з тунцем

листя салату — 300 г

тунець консервований — 200 г

помідори чері — 100 г

яйця — 3 шт.

авокадо — 1 шт.

огірок — 1 шт.

лимонний сік — 2 ст. л.

оливкова олія — 2 ст. л.

сіль до смаку

чорний мелений перець до смаку

Спосіб приготування салату з тунцем

Насамперед потрібно дістати тунець з банки, злити зайву рідину з нього та перекласти його в тарілку. За бажанням можна розділити на невеликі шматочки, якщо тунець не був подрібнений попередньо. Потім потрібно поставити варитись яйця, після чого їх почистити та нарізати кожне на чотири частини. Далі помити овочі та нарізати їх кубиками. Також варто помити листя салату та порвати його руками. Помити авокадо, розділити його навпіл, очистити від кісточки та шкірки, а потім нарізати тонкими смужками. У глибокій салатниці змішати овочі, листя салату, авокадо, яйця. Зверху покласти тунець. Потім змішати сік лимона та оливкову олію, після чого заправити сумішшю салат та насолоджуватись смаком.

Також один із найпопулярніших салатів у світі — грецький салат. Поєднання простих та відомих овочів разом із солонуватим смаком фети й кислинкою оливок залишається фаворитом мільйонів людей. Читай, як приготувати грецький салат.

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