Коли хочеться чогось простого, але корисного: салат з тунцем — покроковий рецепт

Коли закінчуються дощі та морозець відступає, а натомість у вікно заглядають перші промені сонця, то часом може з’явитись бажання спробувати перейти на корисне харчування. Адже літо скоро! Тоді на допомогу прийде корисний, але водночас поживний салат з тунцем.
Крім того, готувати його можна у будь-яку годину дня чи ночі та до будь-якої події. Навіть якщо це звичайний вечірній перегляд фільмів.
Тож незалежно від того, які ти маєш сьогодні плани, гарною ідеєю буде приготувати салат з тунцем. А як же час? Тобі багато не знадобиться, а ось насолода від смаку триватиме довго.
Також один із найпопулярніших салатів у світі — грецький салат. Поєднання простих та відомих овочів разом із солонуватим смаком фети й кислинкою оливок залишається фаворитом мільйонів людей. Читай, як приготувати грецький салат.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!