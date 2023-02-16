Консервований тунець: який купувати, чим корисний та з якої країни він найкращий

Кільку, анчоуси, тунець, скумбрію та ще багато різної консервованої риби можна побачити на полицях супермаркетів. Про один із видів сьогодні й поговоримо.

Тунець — це риба, що містить велику кількість корисних речовин. Серед них: вітаміни групи A, B, E, D та Омега-3. Та як правильно обрати консервований тунець, щоб отримати від нього максимум користі?

Детальніше про те, як обрати консервований тунець, розповіла експертка із харчування Наталія Мазурик.

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Які консерви з тунця купувати

Найкраще купувати тунець саме у власному соку.

Що ж стосується консерви з тунця у соняшниковій олії, там до Омега-3 додають ще й Омега-6, — пояснює Мазурик.

Через це виходить перебір, і це недобре.

Якщо злити олію з консерви, зіллються й жири Омега-3. Та якщо консерва у власному соку, втрата корисних жирів Омега-3 при злитті буде меншою.

Тунець якого походження найкращий

Купуючи тунець, краще віддавати перевагу рибі, що мешкає у тропічних та субтропічних водах Тихого, Атлантичного та Індійського океанів.

Здебільшого найсвіжіші та найсмачніші консерви виготовлені в Індонезії, Таїланді та Еквадорі.

Чим корисний тунець

Як ми вже зазначали, ця риба є джерелом багатьох вітамінів, серед яких найбільше саме групи В6.

Крім того, 100 г тунця містять приблизно половину денної порції вітаміну групи D, що потрібен для підтримки міцності кісток, імунної системи та роботи мозку.

Також тунець містить значну кількість заліза, калію, селену, магнію.

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