Оставила сына в пакете — в Днепре женщина пыталась избавиться от младенца

4 августа в Днепре возле одного из подъездов на улице Владимира Пилишенко нашли младенца. Мальчика засунули в пакет и оставили на улице.

Ребёнка нашли местные, которые сообщили о страшной находке в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

Как сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, малыш сразу был передан медикам. Сейчас он находится в больнице под наблюдением.

В Днепре оставили младенца в пакете: подробности

Как сообщают детали местные Telegram-каналы, на улице Владимира Пилишенко мужчина нашел во дворе новорожденного ребенка с плацентой в пакете.

Он вызвал полицию, правоохранительные органы помогли стабилизировать состояние младенца и зафиксировали пуповину. Впоследствии на место прибыли медики.

Местные рассказали, что не знают, чей это ребенок. В ходе расследования полицейские выяснили, что в соседнем доме живет 24-летняя девушка, у которой недавно произошли роды.

Полиция быстро разыскала женщину. Медики осмотрели роженицу и забрали в медучреждение. В настоящее время устанавливаются другие обстоятельства инцидента.

Правоохранители открыли дело по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса Украины — оставление в опасности. Теперь девушке грозит до трех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Недавно мы также рассказывали об инциденте в Киеве — 4-летний ребенок выпал с 21 этажа. От полученных травм малыш погиб мгновенно.

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