Оставила сына в пакете — в Днепре женщина пыталась избавиться от младенца

Фото Unsplash 4 августа в Днепре возле одного из подъездов на улице Владимира Пилишенко нашли младенца. Мальчика засунули в пакет и оставили на улице.Ребёнка нашли местные, которые сообщили о страшной находке в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Как сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, малыш сразу был передан медикам. Сейчас он находится в больнице под наблюдением.В Днепре оставили младенца в пакете: подробности Как сообщают детали местные Telegram-каналы, на улице Владимира Пилишенко мужчина нашел во дворе новорожденного ребенка с плацентой в пакете. Он вызвал полицию, правоохранительные органы помогли стабилизировать состояние младенца и зафиксировали пуповину. Впоследствии на место прибыли медики. Местные рассказали, что не знают, чей это ребенок. В ходе расследования полицейские выяснили, что в соседнем доме живет 24-летняя девушка, у которой недавно произошли роды. Читать по теме В Закарпатье 3-летний мальчик склеил глаза суперклеем — что с ним сейчас 3-летний мальчик случайно разлил на себя суперклей, который лежал на столе. В опасности оказались глаза малыша. Полиция быстро разыскала женщину. Медики осмотрели роженицу и забрали в медучреждение. В настоящее время устанавливаются другие обстоятельства инцидента. Правоохранители открыли дело по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса Украины — оставление в опасности. Теперь девушке грозит до трех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Недавно мы также рассказывали об инциденте в Киеве — 4-летний ребенок выпал с 21 этажа. От полученных травм малыш погиб мгновенно. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Днепр Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter