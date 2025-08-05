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Оставила сына в пакете — в Днепре женщина пыталась избавиться от младенца

Ирина Танасийчук, журналист сайта 05 августа 2025, 12:00
Оставила сына в пакете — в Днепре женщина пыталась избавиться от младенца
Фото Unsplash

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