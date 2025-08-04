В Закарпатье 3-летний мальчик склеил глаза суперклеем — что с ним сейчас

На днях в Закарпатье произошла чрезвычайная ситуация — трехлетний мальчик заклеил себе глаза суперклеем.

В экстренной медицинской помощи Закарпатской области рассказали, что благодаря мгновенной реакции медиков удалось взять под контроль ситуацию.

Что с малышом и что родителям следует знать о предоставлении помощи в таких случаях — читай на Вікна-новини.

Мальчик склеил глаза суперклеем: инцидент в Закарпатье

Это произошло 1 августа в 19:00 в поселке Королево. В скорую помощь позвонили и сообщили о травме глаз у трехлетнего ребенка. В считанные минуты на пороге дома приехали парамедики для оказания помощи.

Мать мальчика объяснила, что малыш играл дома, когда неожиданно дотянулся до тюбика суперклей. Вещество лежало на столе. Из-за неосторожного движения едкая и липкая жидкость оказалась на лице, глазах и даже в волосах.

Мальчик начал громко плакать, а глаза склеились. Медики оперативно обезболили ребенка, провели промывание и обработали поврежденную кожу. Малыша доставили в Закарпатскую областную детскую больницу в Мукачево для дальнейшего осмотра офтальмологом.

Фельдшеры подчеркивают, что ежегодно более двух миллионов детей в мире в возрасте до пяти лет получают травмы в результате бытовых инцидентов. Глаза являются одной из самых уязвимых частей тела: около 20 тысяч случаев ежегодно связаны с повреждением глаз химическими веществами.

Как предотвратить травмирование ребенка химическими веществами

В девяти из 10 таких случаев травмы можно было бы предотвратить. Для этого достаточно соблюдать определенные правила. Медики напоминают о них родителям и другим взрослым:

убери опасные вещества: суперклей, моющие средства, краски, лекарства. Держи их только в закрытых шкафах с блокаторами;

не оставляй детей без присмотра даже на несколько минут;

используй защитные фиксаторы на шкафах, ящиках, окнах, розетках;

учи старших детей не играть с опасными предметами рядом с меньшими;

объясняй меньшим детям, почему нельзя играть с определенными предметами. Они только познают мир, но не отличают интересные предметы от опасных.

Что делать, если у ребенка химический ожог глаз

Химический ожог возникает не только от суперклея. Любое агрессивное вещество может навредить глазам. Этот орган чрезвычайно чувствителен, так что при попадании химических веществ каждая минута имеет значение.

Чтобы избежать серьезного повреждения зрения, нужно знать алгоритм первой помощи:

сохраняй спокойствие, но не медли с помощью. Паника мешает помощи, а ребенок ощущает состояние взрослого;

немедленно промой глаза чистой водой. Делай это тщательно в течение 15–20 минут.

Это может быть прохладная проточная вода из крана, душ, кипяченая вода, физраствор или вода из бутылки.

не пытайся расклеить веки или кожу вокруг глаз. Нельзя тянуть, сдирать, использовать масла, кремы, мыло или спирт. Только медики должны обработать эти участки безопасным способом;

не разрешай ребенку тереть глаза, ведь это усиливает раздражение и может повредить роговицу;

вызывай скорую помощь как можно скорее.

Помни, что даже если симптомы кажутся легкими, обязательно нужно пройти осмотр у врача-офтальмолога.

Цианоакрилат, из которого состоит суперклей, не проникает глубоко в глаз при отсутствии трения, но склеивание век и поверхностное раздражение могут быть опасными без правильного лечения.

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