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В Закарпатье 3-летний мальчик склеил глаза суперклеем — что с ним сейчас

Ирина Танасийчук, журналист сайта 04 августа 2025, 19:00
В Закарпатье 3-летний мальчик склеил глаза суперклеем — что с ним сейчас
Фото Unsplash, Pexels

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