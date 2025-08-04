На Закарпатті 3-річний хлопчик склеїв очі суперклеєм — що з ним зараз

Днями на Закарпатті трапилася надзвичайна ситуація — трирічний хлопчик заклеїв собі очі суперклеєм.

В екстреній медичній допомозі Закарпатської області розповіли, що завдяки миттєвій реакції медиків вдалося взяти ситуацію під контроль.

Що з малюком та що батькам варто знати про надання допомоги у таких випадках — читай на Вікна-новини.

Хлопчик склеїв очі суперклеєм: інцидент на Закарпатті

Це сталося 1 серпня о 19:00 в селищі Королево. До швидкої допомоги зателефонували й повідомили про травму очей у трирічної дитини. За лічені хвилини на порозі будинку приїхали парамедики для надання допомоги.

Матір хлопчика пояснила, що малюк грався вдома, коли несподівано дотягнувся до тюбика суперклей. Речовина лежала на столі. Через один необережний рух їдка та липуча рідина опинилася на обличчі, очах та навіть у волоссі.

Хлопчик почав голосно плакати, а очі склеїлися. Медики оперативно знеболили дитину, провели промивання та обробили пошкоджену шкіру. Малюка доправили до Закарпатської обласної дитячої лікарні в Мукачево для подальшого огляду офтальмологом.

Фельдшери підкреслюють, що щороку понад два мільйони дітей у світі віком до п’яти років дістають травм внаслідок побутових інцидентів. Очі є однією з найбільш вразливих частин тіла: близько 20 тисяч випадків щороку пов’язані з ушкодженням очей хімічними речовинами.

Як запобігти травмуванню дитини хімічними речовинами

У дев’яти з 10 таких випадків травми можна було б запобігти. Для цього достатньо дотримуватись певних правил. Медики нагадують про них батькам та іншим дорослим:

прибери небезпечні речовини: суперклей, мийні засоби, фарби, ліки. Тримай їх лише в закритих шафах із блокаторами;

не залишай дітей без нагляду навіть на кілька хвилин;

використовуй захисні фіксатори на шафах, шухлядах, вікнах, розетках;

навчай старших дітей не гратися з небезпечними предметами поруч із меншими;

пояснюй меншим дітям, чому не можна гратися з певними предметами. Вони лише пізнають світ, але не розрізняють цікаві предмети від небезпечних.

Що робити, якщо у дитини хімічний опік очей

Хімічний опік виникає не лише від суперклею. Будь-яка агресивна речовина може нашкодити очам. Цей орган надзвичайно чутливий, тож при потраплянні хімічних речовин кожна хвилина має значення.

Щоб уникнути серйозного пошкодження зору, потрібно знати алгоритм першої допомоги:

зберігай спокій, але не зволікай з допомогою. Паніка заважає допомозі, а дитина відчуває стан дорослого;

негайно промий очі чистою водою. Роби це ретельно протягом 15–20 хвилин.

Це може бути прохолодна проточна вода з крана, душ, кип’ячена вода, фізіологічний розчин або вода з пляшки.

не намагайся розклеїти повіки чи шкіру навколо очей. Не можна тягнути, здирати, використовувати олії, креми, мило чи спирт. Лише медики мають обробити ці ділянки безпечним способом;

не дозволяй дитині терти очі, адже це посилює подразнення і може пошкодити рогівку;

викликай швидку допомогу якомога швидше. Пам’ятай, що навіть якщо симптоми здаються легкими, обов’язково потрібно пройти огляд у лікаря-офтальмолога.

Ціаноакрилат, з якого складається суперклей, не проникає глибоко в око у разі відсутності тертя, але склеювання повік і поверхневе подразнення можуть бути небезпечними без правильного лікування.

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