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На Закарпатті 3-річний хлопчик склеїв очі суперклеєм — що з ним зараз

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 04 Серпня 2025, 19:00
На Закарпатті 3-річний хлопчик склеїв очі суперклеєм — що з ним зараз
Фото Unsplash, Pexels

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