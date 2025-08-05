Лишила сина у пакеті — у Дніпрі жінка намагалася позбутися немовляти

4 серпня у Дніпрі біля одного з під’їздів на вулиці Володимира Пилишенка знайшли немовля. Хлопчика засунули у пакет та лишили на вулиці.

Дитину знайшли місцеві, які повідомили про страшну знахідку до поліції. На місце виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Як повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, немовля одразу передали медикам. Нині воно у лікарні під наглядом.

У Дніпрі лишили немовля у пакеті: подробиці

Як повідомляють деталі місцеві Telegram-канали, на вулиці Володимира Пилишенка чоловік знайшов на подвірʼї новонароджену дитину з плацентою у пакеті.

Він викликав поліцію, правоохоронці допомогли стабілізувати стан немовляти та зафіксували пуповину. Згодом на місце прибули медики.

Місцеві розповіли, що не знають, чия це дитина. В ході розслідування поліцейські з’ясували, що в сусідньому будинку живе 24-річна дівчина, у якої нещодавно відбулись пологи.

Поліція швидко розшукала жінку. Медики оглянули породіллю та забрали до медзакладу. Нині встановлюють інші обставини інциденту.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Тепер дівчині загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нещодавно ми також розповідали про інцидент у Києві — 4-річна дитина випала з 21 поверху. Від отриманих травм малюк загинув миттєво.

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