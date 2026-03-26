Товары Сделано в Украине: список вещей, из которых можно получить кэшбек

Программа Сделано в Украине в 2026 году охватывает тысячи брендов и производителей по всей стране и продолжает активно развиваться, несмотря на военное время. Государство не только формирует перечни отечественных производителей, но и финансово стимулирует украинцев покупать товары собственного производства — через программу Национальный кэшбек, которая в марте 2026 года претерпела существенные изменения.

Товары Сделано в Украине: какую продукцию входят в список

На платформе собрано более 1800 украинских брендов на одном сайте – это самый большой каталог отечественных производителей товаров широкого потребления. Здесь сосредоточены бренды, производящие одежду, обувь, продукты питания, товары для детей и другое.

Параллельно государство ведет официальные реестры через платформу Минэкономики и портал Дія, где производители регистрируют свои товары для участия в государственных программах поддержки.

В программе принимают участие уже более 1800 украинских производителей в разных отраслях, а кэшбек насчитывается за покупку около 400 тысяч зарегистрированных товаров украинского производства в торговых точках-партнерах.

К участию в программе допускаются потребительские товары отечественного производства, в частности, продукты питания, одежда, бытовая техника, мебель и лекарства, однако подакцизные товары — алкоголь и табак — программой не охвачены.

Кроме потребительского рынка, программа “Сделано в Украине” активно поддерживает и промышленный сектор. Перечень техники содержит 14 425 позиций от 166 украинских производителей, среди которых — почвообрабатывающая и посевная техника, жатки, зерноочистительное и элеваторное оборудование, зерносушилки, конвейеры и автомобильные весы.

Чтобы проверить, участвует ли конкретный товар в программе, достаточно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Действие или посетить сайт Сделано в Украине.

Полученный кэшбек можно потратить на коммунальные и почтовые услуги, украинские продукты и лекарства, книги, а также благотворительность, в частности донаты для ВСУ. Снять деньги наличными невозможно.

