Товари Зроблено в Україні: перелік речей, з яких можна отримати кешбек

Програма Зроблено в Україні у 2026 році охоплює тисячі брендів і виробників по всій країні та продовжує активно розвиватися попри воєнний час. Держава не лише формує переліки вітчизняних виробників, а й фінансово стимулює українців купувати товари власного виробництва — через програму Національний кешбек, яка у березні 2026 року зазнала суттєвих змін.

Товари Зроблено в Україні: яку продукти входять до списку

На платформі зібрано понад 1800 українських брендів на одному сайті — це найбільший каталог вітчизняних виробників товарів широкого вжитку. Тут зосереджені бренди, що виготовляють одяг, взуття, продукти харчування, товари для дітей та інше.

Паралельно держава веде офіційні реєстри через платформу Мінекономіки та портал Дія, де виробники реєструють власні товари для участі у державних програмах підтримки.

У програмі беруть участь вже понад 1800 українських виробників у різних галузях, а кешбек нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.

До участі у програмі допускаються споживчі товари вітчизняного виробництва, зокрема продукти харчування, одяг, побутова техніка, меблі та ліки, однак підакцизні товари — алкоголь і тютюн — програмою не охоплені.

Окрім споживчого ринку, програма Зроблено в Україні активно підтримує і промисловий сектор. Перелік техніки містить 14 425 позицій від 166 українських виробників, серед яких — ґрунтообробна й посівна техніка, жниварки, зерноочисне та елеваторне устаткування, зерносушарки, конвеєри та автомобільні ваги.

Щоб перевірити, чи бере участь конкретний товар у програмі, достатньо скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія або відвідати сайт Зроблено в Україні.

Отриманий кешбек можна витратити на комунальні та поштові послуги, українські продукти й ліки, книги, а також на благодійність, зокрема донати для ЗСУ. Зняти кошти готівкою неможливо.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!